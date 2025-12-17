Dinamo și FCSB nu mai pot juca pe Arena Națională. Ce spune LPF și unde ar putea evolua cele două mari echipe

Arena Națională va găzdui concerte în mai 2026, când are loc play-off-ul Superligii. Dinamo și FCSB nu vor mai putea disputa meciurile de acasă pe acest stadion și se vor muta.

Echipa roș-albastră ar putea juca în Ghencea, iar roș-albii ar putea alege Arcul de Triumf sau arene din provincie.

În mai se joacă ultimele patru etape din play-off-ul Superligii, în perioadele 2-3 mai, 9-10 mai, 16-17 mai și 23-24 mai. În aceași lună pe Arena Națională sunt concerte Metallica și Iron Maiden.

Dinamo și FCSB nu mai pot juca pe Arena Națională

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, spune că fotbalul ar trebui să fie prioritar pe Arena Națională și ar vrea ca FRF să administreze stadionul, nu Primăria Generală a Bucureștiului.

„Eu am mai avut intervenții în această zonă și am spus că prezumția de la care să plecăm este aceea că stadioanele de fotbal sunt bunuri care au ca destinație principală fotbalul. De aceea au fost construite, de aceea s-au alocat fonduri pentru ele. Eu înțeleg această diversificare de surse ale venitului, dar nu poți face chestiunea asta decât prioritizând fotbalul.

Adică poți organiza astfel de evenimente, dar fără să afectezi fotbalul. Mai ales că vorbim despre cluburi din Superliga, precum FCSB și Dinamo, care închiriază în mod constant acel stadion. În primul rând, nu îți respecți clienții principali. Vii și spui: Băi, nu sunteți chiar atât de importanți sau sunteți, dar până apare un concert…Dacă ne trezim că avem un concert în același timp cu un meci important, atunci îi dai toate planurile peste cap unui club de fotbal.

Eu i-am rugat pe colegii mei de la juridic să-mi facă o analiză prin care să vedem exact ce spune legislația, documentația prin care s-a aprobat construirea și finanțarea Arenei Naționale, ca să vedem dacă există în realitate un principiu care acordă prioritate fotbalului. Dacă vom avea acoperirea necesară, atunci vom discuta cu cei care administrează stadionul și să prevenim situații de genul pe viitor.

Mie mi se pare o idee foarte bună ca FRF să preia administrarea Arenei Naționale. Este normal ca stadionul să fie operat de cineva care are experiență în domeniul unde se închiriază. S-ar rezolva toate lucrurile. Mi se pare de bun simț să se întâmple asta.

Cu siguranță că este afectată și competiția. Până la urmă, LPF pune în contact audiențele din zona fotbalului cu partenerii comerciali. Fotbalul profesionist este o afacere, asta e clar. Cei care administrează stadionul trebuie să respecte un principiu fundamental. În primul rând, prioritar trebuie să fie sportul.

Sunt sigur că există deja contracte închiriate cu cei care vor organiza concertele și îmi e greu să cred că se va putea anula. Vom putea intra în dialog și vom putea cere minimizarea timpului de închiriere și repararea gazonului în măsura în care va fi afectat.

Pe viitor trebuie să i se acorde prioritate fotbalului și trebuie o previzibilitate. Adică, la începutul sezonului, cei care își doresc să închirieze Arena trebuie să vină și să spună ce meciuri vor să închirieze. Și după să se vorbească despre concerte. Până la urmă, înțeleg și maximizarea profitului pentru Arena Națională, dar trebuie discutat înainte”, a declarat acesta, la Digi Sport.