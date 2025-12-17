Un testament cu cântec. O badantă din Italia moștenește toate bunurile unui bătrân, casa și conturile

După decesul unui bătrân, produs la spitalul din Prato, în Italia, badanta acestuia s-a prezentat la un notar din oraș cu un testament în care figura drept unică moștenitoare a tuturor bunurilor bărbatului. Cazul a intrat însă în atenția anchetatorilor, care verifică dacă procedurile au fost respectate și dacă documentul reflectă cu adevărat voința defunctului, preia Rotalianul.

Potrivit IlCuoioIndiretta, femeia, originară dintr-o țară din afara Uniunii Europene, ar fi dobândit o casă la Montale și accesul la 232.000 de euro aflați în contul curent al pensionarului, sumă care i-ar fi fost virată într-un interval foarte scurt.

Anchetatorii reconstruiesc acum pașii legați de testament și de succesiune, pentru a stabili regularitatea procedurilor și a clarifica dacă totul a fost făcut conform intențiilor celui decedat.

