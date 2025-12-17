Lupta pentru Înalta Curte. Cataramă: Este ultima zvâcnire a progresiștilor pentru a bloca ajungerea la putere a forțelor conservatoare

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, omul de afaceri liberal Viorel Cataramă a creionat o analiză a mutațiilor ideologice tot mai pregnante care marchează Europa. În viziunea unuia din membrii marcanți ai PNL după 1989, curentul neomarxist dă semne că se apropie de propria disoluție, inclusiv în România.

Unul dintre primii oameni de afaceri de succes în zorii capitalismului, invitatul a fost provocat de jurnalistul Ionuț Cristache să explice de ce oamenii de la guvernare, și în special USR, mobilizează oamenii în stradă pentru a acapara și mai multă putere. Liberalul este de părere că aceste mișcări și-au propus blocarea accederii la putere a altor forțe în afara celor progresiste, și în acest scop au nevoie de justiție și în special de pârghiile de la Înalta Curte.

Paradoxul românesc

Ionuț Cristache: Cum să înțelegem acest paradox românesc în care cei care sunt la putere nu sunt contestați în stradă neapărat, sunt susținuți în stradă să acapareze și mai multă putere?

Viorel Cataramă: Eu aș vedea un pic altfel. Deci este, dacă vreți, ultima zvâcnire a progresiștilor, a forțelor politice progresiste din Europa, inclusiv din România, pentru a-și menține influența și pentru a reuși să blocheze în viitor ajungerea la putere a unor alte forțe politice, conservatoare sau numiți-le cum doriți. Și acest lucru, în acest moment, în România, nu îl mai pot face fără Înalta Curte de Casație și Justiție. Deci este o încercare disperată de a pune mâna pe această pârghie, de a politiza Înalta Curte pentru a putea bloca în viitor orice ascensiune la putere a unor forțe politice, altele decât cele neomarxiste, progresiste. O acțiune, după părerea mea, fără nicio șansă de succes.

Cataramă: A ceste forțe neomarxiste s -au infiltrat în toate structurile societății

Cristache: Dacă îmi spuneți că e o acțiune deliberată, asta implică și o regie și o coordonare. Cine face lucrurile astea, domnule Cataramă? Dacă mergem pe raționamentul dumneavoastră.

Cataramă: Facem o mică paranteză. De ani buni, de zeci de ani, aceste forțe neomarxiste, progresiste s-au infiltrat în toate structurile societății. În toate structurile societății, începând cu partidele politice, ajungând ca astăzi toate cele 4 partide care conduc România să fie forțe politice progresiste.

