Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Lupta pentru Înalta Curte. Cataramă: Este ultima zvâcnire a progresiștilor pentru a bloca ajungerea la putere a forțelor conservatoare

Lupta pentru Înalta Curte. Cataramă: Este ultima zvâcnire a progresiștilor pentru a bloca ajungerea la putere a forțelor conservatoare

17 dec. 2025, 13:47, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, omul de afaceri liberal Viorel Cataramă a creionat o analiză a mutațiilor ideologice tot mai pregnante care marchează Europa. În viziunea unuia din membrii marcanți ai PNL după 1989, curentul neomarxist dă semne că se apropie de propria disoluție, inclusiv în România. 

Unul dintre primii oameni de afaceri de succes în zorii capitalismului, invitatul a fost provocat de jurnalistul Ionuț Cristache să explice de ce oamenii de la guvernare, și în special USR, mobilizează oamenii în stradă pentru a acapara și mai multă putere. Liberalul este de părere că aceste mișcări și-au propus blocarea accederii la putere a altor forțe în afara celor progresiste, și în acest scop au nevoie de justiție și în special de pârghiile de la Înalta Curte.

Paradoxul românesc

Ionuț Cristache: Cum să înțelegem acest paradox românesc în care cei care sunt la putere nu sunt contestați în stradă neapărat, sunt susținuți în stradă să acapareze și mai multă putere?

Viorel Cataramă: Eu aș vedea un pic altfel. Deci este, dacă vreți, ultima zvâcnire a progresiștilor, a forțelor politice progresiste din Europa, inclusiv din România, pentru a-și menține influența și pentru a reuși să blocheze în viitor ajungerea la putere a unor alte forțe politice, conservatoare sau numiți-le cum doriți. Și acest lucru, în acest moment, în România, nu îl mai pot face fără Înalta Curte de Casație și Justiție. Deci este o încercare disperată de a pune mâna pe această pârghie, de a politiza Înalta Curte pentru a putea bloca în viitor orice ascensiune la putere a unor forțe politicealtele decât cele neomarxiste, progresiste. O acțiune, după părerea mea, fără nicio șansă de succes.

Cataramă: Aceste forțe neomarxiste s-au infiltrat în toate structurile societății

Cristache: Dacă îmi spuneți că e o acțiune deliberată, asta implică și o regie și o coordonare. Cine face lucrurile astea, domnule Cataramă? Dacă mergem pe raționamentul dumneavoastră.

Cataramă: Facem o mică paranteză. De ani buni, de zeci de ani,  aceste forțe neomarxiste, progresiste s-au infiltrat în toate structurile societății. În toate structurile societății, începând cu partidele politice, ajungând ca astăzi toate cele 4 partide care conduc România să fie forțe politice progresiste.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului

Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani
16:06
Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani
EXCLUSIV Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului
17:19
Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:49
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga
16:13
Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga
EXCLUSIV Viorel Cataramă, previziune sumbră pentru Iohannis: Va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut!
15:37
Viorel Cataramă, previziune sumbră pentru Iohannis: Va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut!
EXCLUSIV „Eroina” Raluca Moroșanu a blocat ancheta DNA în dosarul Coldea. Cristoiu: DIICOT trebuia să se sesiseze, poate e caz de siguranță națională
12:35, 16 Dec 2025
„Eroina” Raluca Moroșanu a blocat ancheta DNA în dosarul Coldea. Cristoiu: DIICOT trebuia să se sesiseze, poate e caz de siguranță națională
Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Digi24
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Un astronaut a surprins peisajul de poveste cu lacul Yellowstone acoperit de zăpadă
METEO Europa, sub amenințarea unui ciclon puternic. Ce țări vor fi afectate
15:58
Europa, sub amenințarea unui ciclon puternic. Ce țări vor fi afectate
REACȚIE Nicușor Dan, atac frontal la Bolojan: Nu e bine că e 17 decembrie și nu avem nici măcar o schiță de buget
15:55
Nicușor Dan, atac frontal la Bolojan: Nu e bine că e 17 decembrie și nu avem nici măcar o schiță de buget
ȘTIINȚĂ Proteina care a încetinit semele de îmbătrânire a șoarecilor și le-a prelungit viața. Explicația specialiștilor
15:53
Proteina care a încetinit semele de îmbătrânire a șoarecilor și le-a prelungit viața. Explicația specialiștilor
ALERTĂ Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
15:49
Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
JUSTIȚIE Bolojan dă indicații instanțelor: „În fapte de corupție grave nu trebuie să existe prescripție”
15:39
Bolojan dă indicații instanțelor: „În fapte de corupție grave nu trebuie să existe prescripție”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan spune că problemele cele mai mari în justiție sunt la Inspecția Judiciară și la promovări. „Dacă o să vedem vinovăţii, mă voi exprima”
15:34
Nicușor Dan spune că problemele cele mai mari în justiție sunt la Inspecția Judiciară și la promovări. „Dacă o să vedem vinovăţii, mă voi exprima”

Cele mai noi