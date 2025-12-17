Rodica Stănoiu reclamase la Poliție că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces. Dezvăluiri tulburătoare din anchetă

În cazul fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deschis un dosar de moarte suspectă, iar acum sunt analizate circumstanțele. Ancheta a adus la suprafață noi detalii tulburătoare: aceasta reclamase la Poliție că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces. Vă reamintim că luni, 15 decembrie 2025, trupul ei a fost deshumat, pentru a fi efectuată autopsia.

Vezi AICI ce arată rezultatele necropsiei Rodicăi Stănoiu.

Cazul decesului Rodicăi Stănoiu a ridicat semne de întrebare în spațiul public și, în urma dezvăluirilor făcute de CANCAN și strictsecret.ro, bazate pe declarațiile persoanelor care au cunoscut-o pe fosta ministră a Justiției, procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă. În acest sens, luni, 15 decembrie 2025, s-a dispus deshumarea femeii. Doi medici legiști au efectuat autopsia. Femeia fusese înmormântată fără slujbă religioasă și fără autopsie. Sesizările au arătat că ar fi prezentat lovituri în zona capului și că ar fi ajuns subnutrită, la spital.

Reclamase că i-au dispărut acte și bani

Înainte de deces, Rodica Stănoiu reclamase la Poliție că i-au dispărut actele de proprietate și banii. Procurorii au deschis un dosar in rem, iar în atenție se află și ipoteza unei posibile ucideri din culpă. Anchetatorii verfică și posibila accesare ilegală a unui sistem informatic, notează CANCAN.

CANCAN a dezvăluit noi detalii referitoare la relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul ei mai mic cu aproape 50 de ani. În iulie 2025, fosta ministră a Justiției a făcut o plângere la Poliție după ce a constatat că îi dispăruseră acte și bani din casă. Potrivit surselor, acele acte ar fi putut fi utilizate în vederea întocmirii unui eventual testament. De menționat faptul că Rodica Stănoiu ar fi deținut mai multe titluri de stat, care reprezentau o parte importantă a averii sale.

Potrivit apropiaților, fosta ministră ar fi avut accesul tot mai limitat la resursele financiare, odată cu apropierea de iubitul mai tânăr. Mai mult, tot apropiații au susținut că bărbatul i-ar fi restricționat tabieturile. Anual, femeia închiria o vilă la Nisa, însă anul acesta, iubitul i-ar fi spus că „nu mai sunt bani” pentru acest lucru. Chiar și-așa, au mers într-o vacanță în Grecia, acolo unde au stat la nepoata ei. Apoi, după întoarcerea în România, bărbatul i-ar fi interzis să mai aibă legătură cu nepoata respectivă.

Un alt episod relatat de martori arată că femeia ar fi fost încurajată de iubit să scoată mâna pe geam, pentru a mângâia un urs, pe Transfăgărășan.

De altfel, au ieșit la suprafață și detalii legate de începuturile relației celor doi. Zilnic, fosta ministră a Justiției se plimba într-un parc din zona Băneasa și se așeza mereu pe aceeași bancă. Într-o zi, bărbatul, care avea să-i devină iubit, s-ar fi așezat intenționat pe banca ei pentru a intra în vorbă.

