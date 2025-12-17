Prima pagină » Știri politice » Camera Deputaților respinge obiecțiile lui Nicușor Dan privind legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei

Camera Deputaților respinge obiecțiile lui Nicușor Dan privind legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei

Olga Borșcevschi
17 dec. 2025, 13:14, Știri politice
Camera Deputaților respinge obiecțiile lui Nicușor Dan privind legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei

Camera Deputaților, care este for decizional, a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură în forma iniţială, respingând obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a actului normativ, transmisă Parlamentului. S-au înregistrat 173 voturi „pentru” și 101 „împotrivă”.

Proiectul, iniţiat de preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, deputatul Silviu Vexler, a fost adoptat de Parlament în iunie.

Actul normativ a fost contestat, în 20 iunie, la CCR de parlamentari ai AUR, S.O.S. România şi POT, Curtea respingând sesizarea.

În 14 iulie, Nicuşor Dan a sesizat, la rândul său, CCR – şi de această dată, Curtea a respins obiecţiile de neconstituţionalitate.

În 4 decembrie, preşedintele a retrimis Parlamentului legea spre reexaminare, acesta apreciind că actuala formă a actului normativ ar putea duce la „amplificarea tensiunilor”. El a considerat că, în forma actuală, legea este insuficient de clară în definirea unor infracţiuni.

Actul normativ a fost adoptat în aceeaşi formă care a trecut iniţial de Parlament, plenul Senatului și Camera Deputaților respingând obiecţiile preşedintelui.

Proiectul prevede pedepse mai dure pentru constituirea, sprijinirea sau aderarea la organizaţii cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, legionar, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, mai prevede proiectul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan așteaptă motivarea CCR ca să retrimită Legea Vexler, în Parlament

Decizia anunțată de parlamentarul Silviu Vexler, după ce Nicușor Dan a sesizat CCR în privința legii extremismului

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, noi declarații despre vestea că s-ar fi căsătorit: „O informație care nu-i interesează pe cetățeni”
13:13
Ilie Bolojan, noi declarații despre vestea că s-ar fi căsătorit: „O informație care nu-i interesează pe cetățeni”
FLASH NEWS Ilie Bolojan adoptă OUG-ul prin care vor crește impozitele și taxele pe locuințe și mașini cu până la 80% în ședința extraordinară de guvern
12:37
Ilie Bolojan adoptă OUG-ul prin care vor crește impozitele și taxele pe locuințe și mașini cu până la 80% în ședința extraordinară de guvern
FLASH NEWS Premierul Ilie Bolojan vrea ca vârsta de pensionare să fie la fel pentru toată lumea: „Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată”
12:06
Premierul Ilie Bolojan vrea ca vârsta de pensionare să fie la fel pentru toată lumea: „Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată”
LIVE UPDATE Coaliția, pe ace după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Liderii partidelor discută salariul minim și bugetul pe 2026
11:30
Coaliția, pe ace după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Liderii partidelor discută salariul minim și bugetul pe 2026
ULTIMA ORĂ Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI, Kash Patel. Ce au discutat
11:03
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI, Kash Patel. Ce au discutat
FLASH NEWS Scandal în Comisia juridică, după avizul favorabil pe proiectul de lege privind combaterea extremismului. AUR s-a împotrivit: „E o prigoană bolșevică”
10:04
Scandal în Comisia juridică, după avizul favorabil pe proiectul de lege privind combaterea extremismului. AUR s-a împotrivit: „E o prigoană bolșevică”
Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Digi24
Trump are „personalitate de alcoolic”, JD Vance e conspiraționist și Musk e un ciudat. Dezvăluiri ale șefei de cabinet de la Casa Albă
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
De ce creierul preferă să țină minte gândurile și experiențele negative?

Cele mai noi