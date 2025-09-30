Anda Adam şi soțul, „încolțiți” de executor: sechestru pe bunuri în valoare de 100.000 de euro și evacuați peste noapte

Anda Adam și soțul ei, Joseph, concurenți la Asia Express 2025, credeau că vor da lovitura în afaceri când au deschis un club de fițe în Cluj. Însă visul s-a spulberat rapid: localul nu a atras publicul așteptat, iar în spatele ușilor închise s-a creat un adevărat război cu cei care le închiriaseră spațiul. Toată disputa ar fi plecat de la niște datorii, dar chiar și după ce le-au achitat, Joseph și Anda au fost evacuați peste noapte, fără niciun avertisment. Mai mult, executorul judecătoresc a pus sechestru pe bunurile lor în valoare de peste 100.000 de euro, blocând accesul în acel spațiu. Iar încercarea de a-și recupera prejudiciul în instanță a fost sabotată de două simple formalități: avocatul lor nu a depus la timp împuternicirea, iar Joseph a uitat să–și declare numele actualizat după căsătoria cu artista, scrie Cancan.ro.

În urmă cu trei ani, Anda Adam și soțul ei, Yosif, cunoscut publicului drept Joseph, deschideau în Cluj un club exclusivist, în care au investit peste 100.000 de euro.

Inaugurarea a fost una cu fast: o limuzină i-a întâmpinat pe invitați, iar un covor roșu le-a deschis calea spre interiorul localului. Doar că, anul trecut, clubul a fost închis fără prea multe explicații.

