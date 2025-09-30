Câte kilograme are Anda Adam, de fapt. „Cel mai mare nume” de la Asia Express a devenit si mai mare!

Anda Adam s-a enervat foarte rău în urma unui joc de la Asia Express 2025 și a anunțat că părăsește competiția. Vedeta a precizat că este „cel mai mare nume din emisiune” și nu dorește să iasă „terfelită”.

Ulterior, cântăreața și soțul ei, Joseph, s-au răzgândit și au continuat probele, însă vorbele sale nu au rămas fără ecou pe rețelele de socializare, potrivit Viva.ro. Fără să-și dea seama, s-a ales cu mult „hate” din partea telespectatorilor.

Vedeta a fost ironizată și pentru aspectul ei fizic, în speță din cauza greutății. Potrivit ultimelor informații din presă, ea ar avea 60 de kilograme acum, peste media din ultimii ani. Ea și cu Joseph s-au simțit demoralizați când au observat că Emil Rengle și Alejandro Fernandez au încheiat o probă înaintea lor. Ce s-a întâmplat? Au renunțat la microfoane și erau pe punctul de a abandona misiunea, amenințând să părăsească competiția.

„Dar nu e corect, eu nu mai fac!’, a strigat cântăreața când i-a văzut pe cei doi la stație.

„Am 4 milioane de urmăritori, sunt un nume foarte mare în țara asta, eu nu vreau să ies terfelită’, a spus Anda Adam.

Totuși, cântăreața a subliniat că nu își dorește să iasă din competiție într-un mod rușinos. Joseph a fost la fel de sincer, explicând motivele descurajării sale.

„Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să fie chiar stop joc. Am vrut să abandonăm. Am luat-o la pas și nu am mai căutat o cazare cum era jocul, efectiv am căutat o scăpare, un hotel unde să ne cazăm și să ne vedem și noi de treaba noastră’, a spus Joseph.I

„Atât a fost Asia Express pentru noi. Vă mulțumim. A fost foarte mișto experiența dar se pare că noi nu prea înțelegem cum trebuie jucate jocurile astea și nu vrem să o dăm în penibil.

Fanii Asia Express i-au taxat atitudinea cântăreței. Unii dintre ei și-au exprimat chiar dorința ca cei doi concurenți să fie cât mai repede eliminați din competiție.

„Selecta a fost lansata în 2005 și de atunci nu a mai auzit nimeni de cea mai cunoscuta persoana de la Asia Express, vedeta cu 4 milioane de urmaritori”.

„Și uite așa emisiunea asta frumoasă ne ajută să descoperim și oamenii din așa zisele staruri’ așa că noi mulțumim frumos și vom da unfollow Andei și altora!”,

„Nu te mai comporta ca și cum emisiunea asta ar fi despre voi. Revino-ți un pic, că nu totul orbiteaza în jurul tău”.

„Doamne sper din suflet ca voi să fiți eliminați miercuri. Sincer este insuportabila această „mare cântăreața”.

„Ea însăși se terfelește în emisiunea asta prin comportamentul pe care îl are și vorbele pe care le scoate pe gură. Dacă tot s-a săturat, de ce nu pleacă acasă? Să ia exemplul primei echipe care s-a oferit să iasă”.

,„Anda are niște scenarii inventate de ea să își mascheze eșecul”.

„Eu sunt cel mai mare nume din emisiunea asta, am 4 mil de followeri’ – Anda Adam cu 1.2 mil followeri si un hit acum 20 de ani”,

„Tu nu ai fi cel mai mare nume din emisiune nici dacă ai fi singură în emisiune. Organizează și tu un concert la care omul sa vina sa cumpere bilet că sa te vadă și vezi care e adevărata ta valoare ca artist. Atunci când atârni la primării obscure de prin sate ca să te cheme să cânți țăranilor îmbuibați de bere și mici nu ești deloc un mare nume de artistă.”

SURSA FOTO: Antena 1

Autorul recomandă: Ce vrea Anda Adam să își cumpere anul acesta. ”OBSESIA mea de când sunt mică”