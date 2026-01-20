Prima pagină » Actualitate » Arma secretă a ucrainenilor pentru a rezista pe gerul năprasnic din case provocat de atacurile Rusiei. Nu alcoolul este soluția

Arma secretă a ucrainenilor pentru a rezista pe gerul năprasnic din case provocat de atacurile Rusiei. Nu alcoolul este soluția

20 ian. 2026, 22:54, Actualitate
Arma secretă a ucrainenilor pentru a rezista pe gerul năprasnic din case provocat de atacurile Rusiei. Nu alcoolul este soluția

Există convingerea falsă, în opinia medicilor specialiști, că alcoolul este aur pe vreme de ger. Nimic mai neadevărat, zic ei, argumentând că tăria este o soluție de moment, care poate face mai mult rău, în anumite situații. O altă băutură este indicată pentru momente critice create de gerul năprasnic.

În urma atacurilor asupra infrastructurii energetice, mii de locuințe din Ucraina, inclusiv în Kiev, au rămas fără electricitate și încălzire. În multe apartamente, temperatura a scăzut la doar 10–12 grade Celsius, iar locuitorii caută soluții pentru a se încălzi, preia Adevărul.

Ceaiul cu miere, lămâie sau ghimbir face miracole pe ger

Medicii avertizează că alcoolul nu ajută prea multpe ger. Dimpotrivă, băuturile alcoolice dilată vasele de sânge și creează o senzație temporară de căldură, dar pierderea reală de căldură a corpului crește semnificativ.

Potrivit nutriționiștilor, cea mai eficientă băutură în aceste condiții este ceaiul fierbinte cu ghimbir, care stimulează procesul natural prin care organismul produce căldură, scrie dialog.

Adăugarea de miere sau lămâie poate spori efectul și ajută la reducerea oboselii.

Experții recomandă și alte băuturi calde, precum apa cu miere, ceaiul cu scorțișoară, supa fierbinte de pui sau apa fierbinte băută în înghițituri mici.

În schimb, trebuie evitat consumul excesiv de cafea, care poate favoriza deshidratarea.

Autoritățile din Ucraina continuă lucrările de restaurare a electricității și încălzirii, însă aceste soluții simple pot ajuta locuitorii să facă față temperaturilor scăzute și să își mențină sănătatea.

Recomandarea autorului: Ce se întâmplă cu organismul tău dacă consumi zilnic CEAI de plante. Cele patru ceaiuri cu efect revitalizant

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Primarul Băluță sugerează că ar fi fost otrăvit: „A existat expunere ridicată și continuă la mercur și arsenic” / „Asta mă face să îmi ridic semne de întrebare”
22:36
Primarul Băluță sugerează că ar fi fost otrăvit: „A existat expunere ridicată și continuă la mercur și arsenic” / „Asta mă face să îmi ridic semne de întrebare”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Liderii europeni nu înțeleg că, prin război, Rusia se dezvoltă”
22:30
Adrian Năstase: „Liderii europeni nu înțeleg că, prin război, Rusia se dezvoltă”
CONTROVERSĂ După ce a pus umărul la alegerea lui Iohannis, de două ori, și după ce Iohannis l-a pus premier de tot atâtea ori, acum Orban nu se mai oprește din criticat
21:19
După ce a pus umărul la alegerea lui Iohannis, de două ori, și după ce Iohannis l-a pus premier de tot atâtea ori, acum Orban nu se mai oprește din criticat
VIDEO Este scandal într-o comună din județul Galați, după ce sute de familii s-au trezit cu impozitul pe case mărit și de 30 de ori
21:14
Este scandal într-o comună din județul Galați, după ce sute de familii s-au trezit cu impozitul pe case mărit și de 30 de ori
FLASH NEWS Accident feroviar grav în Chiajna. Un bărbat a rămas încarcerat după ce un autoturism a fost lovit de tren. Circulația feroviară este oprită
21:09
Accident feroviar grav în Chiajna. Un bărbat a rămas încarcerat după ce un autoturism a fost lovit de tren. Circulația feroviară este oprită
INEDIT Bogații încep să caute camere de hotel pe Lună. Cât costă o rezervare în primul hotel selenar
20:49
Bogații încep să caute camere de hotel pe Lună. Cât costă o rezervare în primul hotel selenar
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă ora la ANAF
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Digi24
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
Cancan.ro
Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Putea Homo erectus să vorbească?
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 21 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 21 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
LIVE 🚨 Forumul de la Davos, ziua 2. Europa, sub asediul noii ordini mondiale marca Trump. Mesaj de ultimă oră al președintelui SUA pentru NATO
21:22
🚨 Forumul de la Davos, ziua 2. Europa, sub asediul noii ordini mondiale marca Trump. Mesaj de ultimă oră al președintelui SUA pentru NATO
FLASH NEWS Gino Iorgulescu, surprins vizibil afectat de problemele grave cu fiul său, Mario. Primele imagini cu șeful LPF, după scandal
20:54
Gino Iorgulescu, surprins vizibil afectat de problemele grave cu fiul său, Mario. Primele imagini cu șeful LPF, după scandal
MESAJ Mesaj uimitor al lui Trump, înainte de aterizarea la Davos: „China și Rusia sunt sperietori, ONU și NATO – realul pericol”. De ce se teme liderul SUA?
20:43
Mesaj uimitor al lui Trump, înainte de aterizarea la Davos: „China și Rusia sunt sperietori, ONU și NATO – realul pericol”. De ce se teme liderul SUA?
ULTIMA ORĂ Ministrul Agriculturii îi felicită pe protestatarii români și spune că „mâncarea nu se face din birouri și hârtii”
20:40
Ministrul Agriculturii îi felicită pe protestatarii români și spune că „mâncarea nu se face din birouri și hârtii”
PROTEST Lupte între imigranți și poliția anti-revoltă în Olanda. De ce străzile din Haga sunt pline de protestatari kurzi
20:33
Lupte între imigranți și poliția anti-revoltă în Olanda. De ce străzile din Haga sunt pline de protestatari kurzi

Cele mai noi

Trimite acest link pe