Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „CSAT-ul trebuia convocat pe 28 februarie, atunci când a început Războiul în Golf”

Victor Ponta: „CSAT-ul trebuia convocat pe 28 februarie, atunci când a început Războiul în Golf”

Malina Maria Fulga
10 mart. 2026, 23:30, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta și-a exprimat opinia despre necesitatea convocării CSAT de către președintele Nicușor Dan, analizând totodată propunerea Franței de a aduce România sub umbrela sa nucleară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul premier Victor Ponta susține că CSAT-ul ar fi trebuit convocat de către președintele României încă de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Acesta afirmă că, deși România nu ar reprezenta o țintă directă în acest conflict, creșterea prețului la petrol generată de acest război poate duce la un dezastru pentru o țară ca România, care este deja la pământ din punct de vedere economic.

„CSAT-ul, eu l-aș fi convocat, sau cred că orice președinte l-ar fi convocat, pe 28 februarie, când a început războiul. Dintr-un motiv foarte simplu. Nu ne atacă iranienii pe noi, dar consecințele privind prețul petrolului, al gazelor, transportul pe Suez, toate celelalte, sunt un dezastru economic. Primul lucru, trebuia convocat CSAT-ul sâmbătă, când a început războiul, și întrebați, nu pe mine, că nu trebuie să mă întrebe pe mine, întrebați cei care sunt plătiți de statul român: «Cam cu cât o să crească petrolul, cam cu cât o să crească gazele, cam cu cât o să crească transportul maritim?». Că într-o țară făcută praf economic, cum e România, fix asta ne mai lipsea, asta e bomboana pe colivă.”

De asemenea, Ponta adaugă faptul că, din punctul său de vedere, în CSAT ar fi trebuit discutată și decizia privind acceptarea sau refuzul ofertei Franței referitoare la umbrela nucleară, lucru care ar fi însemnat o îndepărtare de Statele Unite ale Americii.

„Al doilea lucru pentru care trebuia convocat CSAT-ul chiar mai repede. Oficial, nu pe surse, există o declarație a președintelui Franței care vorbește despre extinderea umbrelei atomice a Franței pentru alte țări. Și trebuia convocat CSAT-ul, dacă mă întrebați pe mine, de la CSAT la Parlament, și pusă o întrebare simplă decidenților din România: «Ne certăm cu americanii și ne luăm protecție franceză sau nu?». Eu, ca deputat, aș vota nu.”

