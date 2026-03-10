Prima pagină » Social » De ce cănile și paharele ar trebui mereu depozitate cu susul în jos

10 mart. 2026, 22:51, Social
Deși pentru mulți poate să pară un detaliu minor, modul în care depozitezi paharele și ceștile poate influența direct curățenie, durabilitatea și igiena generală a bucătăriei.

Experții care se ocupă de organizarea casei recomandă așezarea lor cu marginea în jos, astfel oferă multiple beneficii pentru a le menține în stare optimă, relatează Larazon.

Protecție împotriva prafului și a murdăriei

În orice bucătărie, aerul circulă constant și transportă mereu particule mici de praf, dar și resturi alimentare care se pot depune în pahare sau cești.

Depozitarea lor cu susul în jos creează o barieră naturală care previne acumularea reziduurilor , ținând în același timp la distanță insectele și alți contaminanți mici. În acest fel, ustensilele rămân curate și gata de utilizare fără a fi nevoie să fie spălate din nou.

Un pahar sau o ceașcă care nu a fost uscată corespunzător înainte de a fi depozitată poate acumula umezeală în interior, favorizând formarea mucegaiului și a mirosurilor neplăcute.

Acest lucru este important mai ales în zonele cu umiditate ridicată, unde riscul de condens este mai mare. Trebuie să ne asigurăm că ustensilele sunt complet uscate înainte de a le întoarce cu susul în jos este esențială pentru a menține igiena și a preveni problemele viitoare.

Paharele de vin sau paharele fine din cristal cu margini delicate pot suferi microfracturi dacă sunt așezate direct pe suprafețe dure . În aceste cazuri, este recomandabil să le așezați cu marginea în sus, asigurându-vă că sunt pe suprafețe curate și stabile.

Pentru paharele și ceștile de zi cu zi, însă, așezarea lor cu susul în jos rămâne opțiunea cea mai sigură și mai practică.

