Ion Cristoiu: „Dacă americanii cer să folosească bazele noastre militare, înseamnă că se prelungește războiul”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a explicat că dacă americanii cer să folosească bazele noastre, aceasta este o declarație clară de prelungire a războiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Dar avem o noutate că joi vine Zelenski. Eu pot să presupun că este o intoxicare de la Cotroceni, pentru că mâine se va discuta să-i mai dăm încă un Patriot lui Zelenski.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre ciudățenia convocării CSAT-ului, abia acum. Acesta a început prin a întreba ironic dacă i se permite să fie conspiraționist. Pe baza acestei întrebări, jurnalistul conturează o presupunere, că în CSAT-ul de mâine se va discuta despre oferirea unui nou sistem Patriot Ucrainei. Acesta adaugă și informația că joi va veni Zelenski.

„Îmi pot permite să fiu conspiraționist? Deci ciudățenia este convocarea CSAT-ului. Pentru că, repet, domnul președinte trebuia sâmbătă dimineața să convoace CSAT-ul. Nu pentru că crește prețul, ci pentru că e o criză. Orice război e o criză. Dar avem o noutate că joi vine Zelenski. Eu pot să presupun că este o intoxicare de la Cotroceni, pentru că mâine se va discuta să-i mai dăm încă un Patriot lui Zelenski.”, a explicat jurnalistul.

Cristoiu: „A cere folosirea unor baze care până acum n-au fost folosite înseamnă extinderea războiului. Că a cere niște baze militare, nu e așa simplu.”

Cristoiu a continuat prin a spune că americanii nu ne-au cerut până în acest moment niciun ajutor în conflictul din Iran. Dacă americanii cer să folosească bazele de pe teritoriul României, asta este o declarație de prelungire și extindere a războiului.