Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Dacă americanii cer să folosească bazele noastre militare, înseamnă că se prelungește războiul”

Ion Cristoiu: „Dacă americanii cer să folosească bazele noastre militare, înseamnă că se prelungește războiul”

Andrei Rosz
10 mart. 2026, 23:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Dacă americanii cer să folosească bazele noastre militare, înseamnă că se prelungește războiul”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a explicat că dacă americanii cer să folosească bazele noastre, aceasta este o declarație clară de prelungire a războiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Dar avem o noutate că joi vine Zelenski. Eu pot să presupun că este o intoxicare de la Cotroceni, pentru că mâine se va discuta să-i mai dăm încă un Patriot lui Zelenski.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre ciudățenia convocării CSAT-ului, abia acum. Acesta a început prin a întreba ironic dacă i se permite să fie conspiraționist. Pe baza acestei întrebări, jurnalistul conturează o presupunere, că în CSAT-ul de mâine se va discuta despre oferirea unui nou sistem Patriot Ucrainei. Acesta adaugă și informația că joi va veni Zelenski.

„Îmi pot permite să fiu conspiraționist? Deci ciudățenia este convocarea CSAT-ului. Pentru că, repet, domnul președinte trebuia sâmbătă dimineața să convoace CSAT-ul. Nu pentru că crește prețul, ci pentru că e o criză. Orice război e o criză. Dar avem o noutate că joi vine Zelenski. Eu pot să presupun că este o intoxicare de la Cotroceni, pentru că mâine se va discuta să-i mai dăm încă un Patriot lui Zelenski.”, a explicat jurnalistul.

Cristoiu: „A cere folosirea unor baze care până acum n-au fost folosite înseamnă extinderea războiului. Că a cere niște baze militare, nu e așa simplu.

Cristoiu a continuat prin a spune că americanii nu ne-au cerut până în acest moment niciun ajutor în conflictul din Iran. Dacă americanii cer să folosească bazele de pe teritoriul României, asta este o declarație de prelungire și extindere a războiului.

„Dacă americanii au cerut acest lucru, noi trebuie să mergem deja la pompă chiar din noaptea asta, pentru că e clar că războiul se lungește. Vă reamintesc că americanii nu au cerut, nu ne-au cerut prima dată bazele. Domnul Ponta știe. Acum, după ce Trump ne-a povestit că ei sunt la pământ… A cere folosirea unor baze care până acum n-au fost folosite înseamnă extinderea războiului. Că a cere niște baze militare, nu e așa simplu. Dar ce s-a întâmplat, că până acum i-au bombardat de pe anumite baze. De ce trebuie și la noi? De-aia spun că trebuie să vedem mâine…”, a menționat Ion Cristoiu.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Victor Ponta: „Avionul din Oman a venit cu 14 locuri goale, cu multe persoane majore și cu câțiva USR-iști”
22:30
Victor Ponta: „Avionul din Oman a venit cu 14 locuri goale, cu multe persoane majore și cu câțiva USR-iști”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Consulul este subordonatul lui Țoiu și nu o să recunoască nimic până nu depunem plângere oficială la Parchet”
22:06
Victor Ponta: „Consulul este subordonatul lui Țoiu și nu o să recunoască nimic până nu depunem plângere oficială la Parchet”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 11 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
ACTUALITATE Valentin Stan: Toată secvența de apărare nucleară sub care stă NATO e oferită doar de SUA. Forța franceză este în afara Alianței
07:00
Valentin Stan: Toată secvența de apărare nucleară sub care stă NATO e oferită doar de SUA. Forța franceză este în afara Alianței
ACTUALITATE Valentin Stan: Fiul lui Khamenei are două variante, ori va sfârși ca tatăl său, ori se va înțelege cu SUA. A doua posibilitate e cea mai plauzibilă
06:33
Valentin Stan: Fiul lui Khamenei are două variante, ori va sfârși ca tatăl său, ori se va înțelege cu SUA. A doua posibilitate e cea mai plauzibilă
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 10 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitați: Victor Ponta și Gen (R) Virgil Bălăceanu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 10 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitați: Victor Ponta și Gen (R) Virgil Bălăceanu
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Adolescenții de astăzi dorm mult mai puțin decât cei de la finalul anilor 2000
LIFESTYLE De ce cănile și paharele ar trebui mereu depozitate cu susul în jos
22:51
De ce cănile și paharele ar trebui mereu depozitate cu susul în jos
RĂZBOI 🚨 Trump, amenințari teribile: Vor fi consecințe nemaivăzute dacă Iranul nu deminează Strâmtoarea Ormuz: „Am distrus 10 nave care „plantează” mine”
22:33
🚨 Trump, amenințari teribile: Vor fi consecințe nemaivăzute dacă Iranul nu deminează Strâmtoarea Ormuz: „Am distrus 10 nave care „plantează” mine”
INEDIT Fotomodelul Thylane Blondeau, considerat cel mai frumos din lume, se mărită. Inelul a costat 40.000 de euro
22:31
Fotomodelul Thylane Blondeau, considerat cel mai frumos din lume, se mărită. Inelul a costat 40.000 de euro
RĂZBOI Europa a devenit cel mai mare importator de arme din lume. România și-a crescut importurile de arme cu aproape 200%, în ultimii ani
22:30
Europa a devenit cel mai mare importator de arme din lume. România și-a crescut importurile de arme cu aproape 200%, în ultimii ani
ANUNȚ Ce a discutat premierul Bolojan cu reprezentanții Kaufland și Lidl: ”Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi”
22:24
Ce a discutat premierul Bolojan cu reprezentanții Kaufland și Lidl: ”Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi”
FLASH NEWS Concluziile lui Nicușor Dan pe tema prețurilor la energie, după reuniunea „Prietenii competitivității”. „Trebuie să facem o analiză”
21:55
Concluziile lui Nicușor Dan pe tema prețurilor la energie, după reuniunea „Prietenii competitivității”. „Trebuie să facem o analiză”

Cele mai noi

Trimite acest link pe