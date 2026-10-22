Mai mulți membri din USR iau la țintă conducerea Serviciului Român de Informații (SRI), după reacția pe care reprezentanții instituției au publicat-o cu privire la declarațiile făcute de fostul prim-ministru Ludovic Orban, care acuza serviciile secrete de implicare directă în „jocurile politice”. Partidul nu este la primul asalt asupra instituțiilor din România, după ce, în iarnă, a încercat un asalt la adresa Justiției, înaintea numirilor noilor șefi de parchete.

Momentul atacului de acum vine într-un context în care Serviciul Român de Informații nu are un șef civil de peste 3 ani, iar președintele Nicușor Dan este așteptat, de mai bine de un an, să numească un director la cele două servicii principale de informații: SRI și SIE.

De altfel, și împrejurarea în care USR a lansat atacul la Justiție, dublat de propaganda #Rezist din presă, nu a fost întâmplătoare, ci în buza numirilor șefilor de Parchete. După filmul Recorder în care procurorii și judecătorii sunt acuzați de alți magistrați că ar fi corupți, ONG-urile au încercat să pornească proteste ample de stradă pentru a pune presiune pe Ministrul Justiției și președintele Nicușor Dan pentru numirile procurorilor-șefi. Numai că nici protestele „pro-Justiție” nu mai sunt ce au fost, astfel că au participat numai câteva sute de oameni, mobilizați de protestatarii de meserie, precum Angi Șerban.

Astfel, USR, un partid care abia mai atinge 8% în sondaje, a mai încercat prin atacuri coordonate să își impună proprii oameni în funcții cheie din stat.

Atac coordonat al USR la conducerea SRI

USR-istul care a dat tonul a fost ex-președintele partidului, Cătălin Drulă, care l-a somat pe președintele Nicușor Dan „să îl dea afară” pe șeful operativ al Serviciului Român de Informații.

Printre reprezentanții USR care dublează mesajul lui Drulă se numără liderul actual al formațiunii politice, Dominic Fritz – fost primar al Timișoarei, Clotilde Armand – fosta primăriță a Sectorului 1, condamnată, în august 2026, la un an de închisoare cu amânare, respectiv Allen Coliban – fost primar al Brașovului, actualmente deputat USR și membru în Comisia de Control a SRI.

Gândul prezintă întregul foileton al noului asalt pe care USR îl face asupra Serviciului Român de Informații, la scurt timp după ce Ludovic Orban a acuzat instituția că a „contribuit” la formarea noului Guvern.

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SRI a reacționat public după ce Ludovic Orban a acuzat instituția că s-a implicat, alături de SPP, în lupta politică pentru formarea Guvernului

În timpul unei intervenții la TVR 1, fostul premier Ludovic Orban a acuzat SRI de implicare directă, împreună cu SPP, în jocurile politice pentru formarea Guvernului și pentru asigurarea sprijinului PSD de către președintele Nicușor Dan. Fostul premier a lansat acuzații și la adresa conducerii interimare a SRI, despre care a susținut că ar fi ilegală și că ar conduce instituția „pe șestache”.

„Probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care își va respecta înțelegerile cu Nicușor. Necunoscutul domn Ionescu, care conduce pe șestache, ilegal… E vina președintelui, e vina președintelui”, a declarat Ludovic Orban.

În replică, reprezentanții SRI au catalogat drept „regretabilă și iresponsabilă” lansarea unor acuzații nefondate și au respins orice implicare în jocurile politice.

„În urma declarațiilor făcute de domnul Ludovic Orban la televiziunea publică, în data de 20 octombrie, SRI consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public a unor acuzații nefondate, prin care instituției îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă”, au transmis reprezentanții SRI.

Cătălin Drulă l-a somat pe Nicușor Dan să îl demită pe șeful operativ al SRI, după scandalul cu Ludovic Orban

Reacția publicată de Clotilde Armand vine în dimineața zilei care a urmat postarea lui Cătălin Drulă. Fostul lider USR a lansat un atac dur la adresa conducerii SRI și a președintelui Nicușor Dan, după comunicatul prin care reprezentanții instituției au reacționat la declarațiile lui Ludovic Orban.

Drulă i-a cerut președintelui României să îl demită pe generalul Răzvan Ionescu, aflat la conducerea operativă a instituției și a avertizat că țara riscă să alunece spre un model de putere în care serviciile secrete scapă de sub controlul civil.

„Ieșirea SRI cu comunicat la ceas de noapte în care atacă un politician de opoziție ar trebui să aprindă toate semnalele de alarmă posibile. Dacă țara noastră ar avea un lider care prețuiește libertatea de exprimare, pluralitatea și valorile democrației liberale, mâine ar trebui să-l dea afară pe generalul Ionescu pentru această mișcare de intimidare, demnă de regimurile iliberale”, a scris Cătălin Drulă în postarea publicată pe Facebook.

„De când a devenit un serviciu de informații participant la disputele politice?” / Clotilde Armand, mesaj pentru Nicușor Dan, după reacția lui Drulă

Clotilde Armand trage la răspundere SRI pentru lipsa de transparență față de rolul instituțional față de anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Intitulată „De când se ocupă SRI de pus politicieni la punct în spațiul public?”, postarea publicată pe Facebook de fostul edil al Sectorului 1 din Capitală acuză conducerea serviciului secret de implicare abuzivă în „disputele politice publice”.

„De când a devenit un serviciu de informații participant la disputele politice publice? Unde se termină dreptul la replică al unei instituții și unde începe intimidarea prin autoritatea statului?

Președintele Nicușor Dan trebuie să iasă public și să sancționeze asemenea derapaje instituționale. Nu este suficient să vorbim despre depolitizarea serviciilor. Trebuie să existe decizii, responsabilitate și un control democratic efectiv.

Aici apare și problema întârzierii numirii unei conduceri civile stabile și a schimbărilor necesare la vârful serviciilor. Când asemenea decizii sunt amânate, se creează riscul ca structurile de informații să capete o autonomie informală tot mai mare față de autoritatea civilă”, scrie fosta primăriță.

Allen Coliban, membru în Comisia de Control SRI, sincronizat cu Recorder. Dominic Fritz: „Are dreptate colegul meu”

Fostul primar al Brașovului, Allen Coliban, deputat USR și membru în Comisia de Control SRI, a publicat tot miercuri, 22 octombrie, pe Facebook, un mesaj în care a anunțat că va solicita reprezentanților instituției să cheme presa la „un dialog direct și public”. Un mesaj în aceeași notă a avut și publicația Recorder, în aceaași zi.

„Discuțiile despre implicarea SRI în sfera politică nu încep și nu se termină cu interviul domnului Ludovic Orban. O simplă căutare pe Google arată un istoric lung, transpartinic, al acestor acuzații, făcute de lideri de la aproape toate partidele.

În calitate de membru în Comisia de Control SRI, voi adresa pe căi oficiale următoarele întrebări, împreună cu solicitarea către SRI de a chema reprezentanții presei la un dialog direct și public:

⁠Cine a aprobat postarea din 20 octombrie 2026 și pe baza cărei proceduri interne?

din 20 octombrie 2026 și pe baza cărei proceduri interne? Există o procedură pentru reacții publice la adresa politicienilor? Cum alege SRI la ce opinii oferă proactiv replică și la care nu?

și la care nu? De ce au fost blocate comentariile , cine a luat această decizie și după ce criterii?

, cine a luat această decizie și după ce criterii? Cum evaluează SRI rezultatele acestei comunicări și calitatea mesajului transmis?

și calitatea mesajului transmis? Care este poziția oficială a SRI cu privire la declarațiile lui Dan Vîlceanu din 2023?

Culmea coincidenței, în aceeași zi, Recorder a publicat fragmentul video cu Dan Vîlceanu, la care face referire și Colliban.

SRI este condus de un interimar de 3 ani – un general, nu un civil. Într-o democrație, asta e anormal”, a scris Allen Coliban în textul publicat pe Facebook.

După mai puțin de 24 de ore, liderul USR, Dominic Fritz, a repostat, pe pagina sa de Facebook, mesajul lui Allen Coliban. „Are dreptate colegul meu. Avem nevoie de răspunsuri de la SRI”, a menționat fostul primar al Timișoarei.

Cum a atacat USR Justiția din România ca să o apere pe vicepremierul Oana Gheorghiu / Recorder, publicație apropiată de tabăra #Rezist, sare din nou în ajutor

Noul asalt al membrilor USR amintește de atacurile făcute de liderii partidului la adresa Justiției din România.

În noiembrie 2025, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) i-a făcut plângere penală vicepreședintelui Oana Gheorghiu pentru incitare la ură, în urma declarațiilor acesteia despre micșorarea pensiei speciale a magistraților.

Ulterior, mai mulți lideri USR printre care și președintele partidului, Dominic Fritz, fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, sau purtătorul de cuvânt Cristian Seidler au sărit în apărarea fostului vicepremier. Mai multe informații sunt disponibile AICI.

Totodată, jurnaliștii de la Recorder – publicație apropiată taberei #Rezist, mișcarea civică apărută în România în timpul protestelor anticorupție din perioada 2017-2019 – le dau o nouă mână de ajutor celor din USR, la fel cum s-a întâmplat în cazul atacurilor asupra Justiției.