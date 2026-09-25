Un nou sondaj Avangarde realizat la nivel național reflectă un nivel mare de nemulțumire în rândul populației față de direcția în care se îndreaptă România. Un procent covârșitor de 88% dintre respondenți consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce numai 8% cred că direcția este una bună. Un alt procent mare de români apreciază că premierul Bolojan nu a făcut reformă. Cea mai mare îngrijorare a populației o reprezintă starea economiei.
În ceea ce privește intenția de vot la alegerile parlamentare, AUR este indicat de 36% dintre respondenții care și-au exprimat o opțiune, urmat de PSD, cu 23%, și PNL, cu 16%. USR este cotat cu 8%, iar UDMR cu 5%.
La întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul României, dumneavoastră personal cu ce partid ați vota?”, rezultatele calculate din totalul celor care și-au exprimat o opțiune de vot sunt:
Din totalul populației adulte, 20% dintre respondenți spun că nu știu sau sunt nehotărâți, 15% declară că nu ar vota, iar 3% nu răspund.
La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere, direcția în care se îndreaptă România este una bună sau una greșită?”, 88% dintre respondenți spun că direcția este greșită. Doar 8% consideră că România se îndreaptă într-o direcție bună. 4% nu știu sau nu răspund.
În egală măsură, datele Avangarde reflectă o deteriorare a percepției față de măsurătoarea precedentă. Față de iulie 2026, ponderea celor care consideră că direcția țării este bună a scăzut cu 6 puncte procentuale, de la 14% la 8%.
În același interval, procentul celor care cred că România merge într-o direcție greșită a crescut cu 5 puncte procentuale, de la 83% la 88%. Evoluția prezentată în sondaj arată că, în iunie 2025, 38% dintre respondenți considerau direcția țării una bună, iar 53% o considerau greșită. În septembrie 2026, raportul a ajuns la 8% față de 88%.
La întrebarea „În acest moment, analizând situația politică actuală, credeți că Ilie Bolojan este un lider politic mai degrabă bun pentru România sau mai degrabă rău?”, 76% au răspuns „mai degrabă rău”.
18% îl consideră „mai degrabă bun”, iar 6% nu știu sau nu răspund.
La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere, cine este principalul vinovat pentru situația politică actuală?”, 49% dintre cei chestionați răspund „toți”.
Bolojan/PNL este indicat de 21% dintre respondenți, PSD de 11%, iar Nicușor Dan de 8%. Partidele AUR și USR sunt indicate fiecare de câte 3% dintre respondenți, iar 5% nu știu sau nu răspund.
Economia ocupă primul loc și în clasamentul temerilor populației. Întrebați „Care este cea mai mare temere a dumneavoastră legată de perioada următoare?”, 31% dintre respondenți indică o eventuală criză economică.
Viitorul copiilor este principala preocupare pentru 20% dintre cei chestionați, iar 18% indică escaladarea războiului din Ucraina. Pe de altă parte, problemele de sănătate și ura din societate sunt menționate fiecare de câte 11% dintre respondenți. Alte temeri sunt indicate de 6%, iar 3% nu știu sau nu răspund.
La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere, prim-ministrul Ilie Bolojan a făcut vreo reformă în România?”, 62% răspund „Nu”. 15% consideră că a făcut reforme, în timp ce 23% nu știu sau nu răspund.
Sondajul de opinie Avangarde a fost realizat în perioada 12-22 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.020 de persoane din populația României cu vârsta de 18 ani și peste.
Cercetarea a fost realizată telefonic, prin metoda CATI – interviuri telefonice asistate de calculator. Eșantionul a fost ponderat după gen, vârstă, mediu de rezidență și nivel de educație. Marja de eroare declarată este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.