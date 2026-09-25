Prima pagină » Actualitate » Avangarde: AUR crește în plină criză politică. 88% dintre români spun că țara merge în direcția greșită

Avangarde: AUR crește în plină criză politică. 88% dintre români spun că țara merge în direcția greșită

Avangarde: AUR crește în plină criză politică. 88% dintre români spun că țara merge în direcția greșită
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un nou sondaj Avangarde realizat la nivel național reflectă un nivel mare de nemulțumire în rândul populației față de direcția în care se îndreaptă România. Un procent covârșitor de 88% dintre respondenți consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce numai 8% cred că direcția este una bună. Un alt procent mare de români apreciază că premierul Bolojan nu a făcut reformă. Cea mai mare îngrijorare a populației o reprezintă starea economiei. 

În ceea ce privește intenția de vot la alegerile parlamentare, AUR este indicat de 36% dintre respondenții care și-au exprimat o opțiune, urmat de PSD, cu 23%, și PNL, cu 16%. USR este cotat cu 8%, iar UDMR cu 5%.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sondaj Avangarde: AUR – 36%, PSD – 23%, PNL – 16%

La întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul României, dumneavoastră personal cu ce partid ați vota?”, rezultatele calculate din totalul celor care și-au exprimat o opțiune de vot sunt:

  • AUR – 36%
  • PSD – 23%
  • PNL – 16%
  • USR – 8%
  • UDMR – 5%
  • SOS România – 3%
  • SENS – 2%
  • POT – 2%
  • REPER – 1%
  • PMP – 1%
  • Altul – 3%

Din totalul populației adulte, 20% dintre respondenți spun că nu știu sau sunt nehotărâți, 15% declară că nu ar vota, iar 3% nu răspund.

88% cred că România merge într-o direcție greșită

La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere, direcția în care se îndreaptă România este una bună sau una greșită?”, 88% dintre respondenți spun că direcția este greșită. Doar 8% consideră că România se îndreaptă într-o direcție bună. 4% nu știu sau nu răspund.

În egală măsură, datele Avangarde reflectă o deteriorare a percepției față de măsurătoarea precedentă. Față de iulie 2026, ponderea celor care consideră că direcția țării este bună a scăzut cu 6 puncte procentuale, de la 14% la 8%.

În același interval, procentul celor care cred că România merge într-o direcție greșită a crescut cu 5 puncte procentuale, de la 83% la 88%. Evoluția prezentată în sondaj arată că, în iunie 2025, 38% dintre respondenți considerau direcția țării una bună, iar 53% o considerau greșită. În septembrie 2026, raportul a ajuns la 8% față de 88%.

76% îl consideră pe Bolojan „mai degrabă rău”

La întrebarea „În acest moment, analizând situația politică actuală, credeți că Ilie Bolojan este un lider politic mai degrabă bun pentru România sau mai degrabă rău?”, 76% au răspuns „mai degrabă rău”.

18% îl consideră „mai degrabă bun”, iar 6% nu știu sau nu răspund.

Cine este considerat vinovat pentru criza politică

La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere, cine este principalul vinovat pentru situația politică actuală?”, 49% dintre cei chestionați răspund „toți”.

Bolojan/PNL este indicat de 21% dintre respondenți, PSD de 11%, iar Nicușor Dan de 8%. Partidele AUR și USR sunt indicate fiecare de câte 3% dintre respondenți, iar 5% nu știu sau nu răspund.

Criza economică, principala temere pentru perioada următoare

Economia ocupă primul loc și în clasamentul temerilor populației. Întrebați „Care este cea mai mare temere a dumneavoastră legată de perioada următoare?”, 31% dintre respondenți indică o eventuală criză economică.

Viitorul copiilor este principala preocupare pentru 20% dintre cei chestionați, iar 18% indică escaladarea războiului din Ucraina. Pe de altă parte, problemele de sănătate și ura din societate sunt menționate fiecare de câte 11% dintre respondenți. Alte temeri sunt indicate de 6%, iar 3% nu știu sau nu răspund.

62% susțin că Bolojan nu a făcut nicio reformă

La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere, prim-ministrul Ilie Bolojan a făcut vreo reformă în România?”, 62% răspund „Nu”. 15% consideră că a făcut reforme, în timp ce 23% nu știu sau nu răspund.

Metodologia sondajului

Sondajul de opinie Avangarde a fost realizat în perioada 12-22 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.020 de persoane din populația României cu vârsta de 18 ani și peste.

Cercetarea a fost realizată telefonic, prin metoda CATI – interviuri telefonice asistate de calculator. Eșantionul a fost ponderat după gen, vârstă, mediu de rezidență și nivel de educație. Marja de eroare declarată este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Alertă în NATO! Rusia ar putea ATACA un stat aliat în următoarele luni, avertizează serviciile daneze
Digi24
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
Cancan.ro
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Lista de miniștri din Guvernul Mureșan. Bătaie pe un minister fantomă. Neînțelegeri între USR și UDMR - SURSE
Mediafax
Scene INCENDIARE în Veneția! Un cuplu, filmat când făcea sex pe un „vaporetto” cu turiști
Click
„Îmi vreau copilul înapoi!” Mama Valentinei, tânăra ucisă de iubitul ei, face dezvăluiri cumplite la ultimul rămas bun
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
Ce i-a spus Vlad Bălțățeanu mamei sale înainte să dispară fără urmă. Ultima conversație pe care au avut-o
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Descopera.ro
Cinci boli foarte diferite ar putea avea o legătură biologică ascunsă, au descoperit cercetătorii
Mediafax Italia
Anunțul Guvernului: salarii și pensii MAI MICI începând din noiembrie pentru milioane de italieni
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
AGRICULTURĂ Controalele APIA, aproape de final: peste 88% dintre fermieri, deja verificați
11:10
Controalele APIA, aproape de final: peste 88% dintre fermieri, deja verificați
COMUNICAT COMUNICAT | Piața dezinfectanților medicali s-a răsturnat: un producător român a depășit brandurile din import la notorietate și utilizare
11:02
COMUNICAT | Piața dezinfectanților medicali s-a răsturnat: un producător român a depășit brandurile din import la notorietate și utilizare
FLASH NEWS Macron avertizează că Rusia ar putea mobiliza încă 300.000 de oameni pentru cucerirea Donbasului: „Scenariul ne pare credibil”
10:33
Macron avertizează că Rusia ar putea mobiliza încă 300.000 de oameni pentru cucerirea Donbasului: „Scenariul ne pare credibil”
EXCLUSIV Alexandru Rogobete, necruțător la adresa USR. „De câte ori e partidul undeva, se termină prost pentru țară”
10:30
Alexandru Rogobete, necruțător la adresa USR. „De câte ori e partidul undeva, se termină prost pentru țară”
(P) Înapoi la birou, înapoi la ecrane. Ce ar trebui să verifici la ochelarii tăi
10:00
(P) Înapoi la birou, înapoi la ecrane. Ce ar trebui să verifici la ochelarii tăi
INEDIT Trump i-a oferit lui Xi Jinping o sculptură cu unul dintre cele mai puternice simboluri ale Americii. Liderul de la Beijing răspunde cu „diplomația panda”. Mesajul din spatele cadourilor
09:55
Trump i-a oferit lui Xi Jinping o sculptură cu unul dintre cele mai puternice simboluri ale Americii. Liderul de la Beijing răspunde cu „diplomația panda”. Mesajul din spatele cadourilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe