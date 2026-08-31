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Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare în dosarul în care s-a numit singură manager de proiect. Sentința nu este definitivă

Ruxandra Radulescu
Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare în dosarul în care s-a numit singură manager de proiect. Sentința nu este definitivă
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Judecătoria Sectorului 1 București a decis luni condamnarea la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, a fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. Decizia nu e definitivă.

Armand a fost condamnată la un an de închisoare cu amânare executării pedepsei în dosarul în care a fost judecată pentru modul în care și-a majorat indemnizația, potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată.

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Ce obligații i-a impus instanța fostei primărițe Clotilde Armand

Instanța i-a impus lui Clotilde Armand obligația de a respecta un termen de supraveghere timp de doi ani și a dispus confiscarea sumei de 18.720 de lei, obținută în cadrul proiectului care i-a adus inculparea.

„Stabileşte inculpatei Armand Clotilde – Marie – Brigitte pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane în formă continuată (4 acte materiale).

Stabileşte inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii exercitării dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, care se va executa în cazul anulării sau revocării amânării aplicării pedepsei principale”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul Judecătoriei Sectorului 1.

„În temeiul art. 67 alin. (2) C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen., stabileşte inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitarii dreptului de a fi alesă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, care se va executa în cazul anulării sau revocării amânării aplicării pedepsei principale.

În temeiul art. 65 alin. (1) C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) C.pen., stabileşte inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii dreptului de a fi alesă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, care se va executa în cazul anulării sau revocării amânării aplicării pedepsei principale.

În temeiul art. 83 C.pen. şi art. 84 C.pen., dispune amânarea aplicării pedepsei de 1 an închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pe parcursul căruia, în considerare prevederilor art. 85 alin. (1) C.pen., inculpatei îi revine obligaţia de a respecta următoarele măsuri de supraveghere:

  • a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de acesta;
  • b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
  • c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă;
  • e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 86 alin. (1) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) C.pen. se comunică Serviciului de Probaţiune Bucureşti. În temeiul art. 404 alin. (3) C.pr.pen raportat la art. 83 alin. (4) teza a II-a C.pen., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 88 C.pen., referitoare la revocarea amânării aplicării pedepsei cu consecinţa aplicării şi executării pedepsei iniţial amânate, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, a obligaţiilor impuse sau al săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În temeiul art. 112 alin. (1) lit. e) C.pen., dispune confiscarea sumei de 18.720 lei. În temeiul art. 274 alin. (1) teza I C.pr.pen., obligă pe inculpată la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 2000 lei, din care suma de 1000 lei aferentă fazei de urmărire penală, suma de 500 lei aferentă fazei de cameră preliminară şi suma de 500 lei aferentă fazei de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei sentinţei penale. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatei şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 31.08.2026”, se arată în decizia Judecătoriei.

Astfel, judecătorul de caz a stabilit un termen de supraveghere de doi ani, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În această perioadă, Clotilde Armand trebuie să respecte mai multe obligații, printre care prezentarea la Serviciul de Probațiune București, primirea vizitelor consilierului de probațiune și anunțarea prealabilă a schimbării locuinței sau a locului de muncă.

Anchetatorii au acuzat oficialul în acest dosar că și-a majorat indemnizația după ce s-a numit manager într-un proiect finanțat din fonduri europene.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată în termen de zece zile.

Ce presupune amânarea aplicării pedepsei

Tipul de condamnare prin amânarea aplicării pedepsei presupune că pedeapsa în cauză nu intraă imediat în executare, ci are un termen de supraveghere de doi ani.Dacă persoana condamnată respectă obligațiile impuse de judecători și nu intervine o situație care să ducă la revocarea măsurii, pedeapsa se consideră ca fiind neexecutată.

În cazul încălcării obligațiilor impuse de instanță, amânarea poate fi revocată, ceea ce poate duce la aplicarea și executarea pedepsei.

Reacția lui Clotilde Armand. Se victimizează și dă vina pe PSD

Clotilde Armand a reacționat la sentința judecătorilor într-o postare pe Facebook și acuză „ani întregi de hărțuire prin instanțe într-un dosar penibil”.

„Astăzi, Judecătoria Sectorului 1 a dispus amânarea aplicării pedepsei în dosarul privind presupusul conflict de interese, după ani întregi de hărțuire prin instanțe într-un dosar penibil, pornit în urma unei sesizări venite dinspre PSD și ajuns să fie judecat în acest context pe care îl cunoaștem cu toții.

Să fie foarte clar: instanța a stabilit astăzi o pedeapsă de un an, dar a dispus amânarea aplicării acesteia. Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar. Zero lei. Și pesediștii știu asta.

Nu vorbim despre executarea unei pedepse cu închisoarea sau despre alte năzbâtii din retorica pesedistă.

Hotărârea nu este definitivă. O vom ataca în apel. Am susținut de la început că am acționat legal, cu bună-credință și fără să urmăresc obținerea vreunui folos necuvenit. Voi lupta până la capăt, inclusiv pentru că există foarte multe întrebări legate de parcursul acestui dosar.

Puțină lume știe că prima dată când a sunat Lia a fost la Sectorul 1. Înainte să se știe de materialul jurnaliștilor Recorder. Patru procurori s-au succedat în instrumentarea dosarului. Completul de judecată a fost schimbat peste noapte. Și mai sunt multe alte „necunoscute” despre care voi vorbi la momentul potrivit.

Ani de zile, acest dosar a fost folosit ca armă politică. Am fost declarată „penală” de adversarii mei înainte să existe o hotărâre definitivă. Unii mă vedeau deja la pușcărie. Alții îmi anunțau sfârșitul carierei politice.
S-au grăbit.

Îmi continui activitatea și îmi continui lupta în apel, cu aceeași determinare de până acum. Le mulțumesc tuturor celor care au înțeles că justiția trebuie făcută în instanță, pe baza probelor, nu la televizor și nu la comandă politică.

P.S. Și ca să fie limpede pentru cei care s-au grăbit să-mi încheie cariera politică: în baza acestei hotărâri, nu am în acest moment nicio interdicție în vigoare privind dreptul de a fi aleasă și de a candida. Dle Grindeanu, nu ne scoateți din politică prin dosare penibile și nu ne intimidați. Nici pe mine, nici pe Dominic Fritz sau pe alt om care luptă împotriva unui stat capturat. Dimpotrivă. Ne faceți și mai hotărâți.

P.P.S.: ANI a fost condusă la momentul plângerii de fratele unui pesedist din Ministerul Agriculturii. ANI este condusă acum de fostul consilier al lui Mihai Tudose (PSD).”, a transmis Clotilde Armand.

Acuzațiile procurorilor

Clotilde Armand a fost trimisă în judecată în aprilie 2024, sub acuzația că s-a numit singură manager într-un proiect anticorupție și și-a majorat indemnizația lunară.

Dosarul a fost deschis după ce Agenția Națională de Integritate a reclamat-o că s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri printr-un proiect european.

„În perioada mai 2022 – august 2022, în calitate de primar al Sectorului 1, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a emiterii Dispoziției nr. 715/18.02.2022 prin care s-a desemnat manager al proiectului ”Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție” (…) inculpata Armand Clotilde – Marie – Brigitte a emis patru dispoziții care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizațiilor lunare în sumă de totală de 18.720 lei (venituri brute)”, a transmis parchetul la trimiterea în judecată a dosarului.

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