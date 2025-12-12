Justiția din România se află sub un asediu prelungit, iar cei care s-au aliniat în spatele Ilie Bolojan și Nicușor Dan – după ce a fost publicat controversatul documentar realizat de Recorder – sunt „soldații” din „armata Rezist”.
Cuvântul de ordine, după ce s-a dat „alarma” și atacul a fost declanșat, este „corupția”. Acuzațiile se intersectează, se cer demisii, sunt vizați Lia Savonea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), Marius Voineag, șeful Direcției Naționale Anticorupție (DNA), procurorul general al României, Alex Florența, dar și Liana Nicoleta Arsenie, care conduce Curtea de Apel București (CAB). Totuși, ce se află în culisele acestui asalt fără precedent împotriva sistemului de justiție din România?
Tabăra #rezist s-a activat instantaneu după documentarul Recorder – „Justiție capturată” -, acționează organizat, luările de poziție au invadat spațiul online, degetele acuzatoare sunt îndreptate către nivelurile cele mai înalte ale sistemului de justiție din România.
Laura Codruța Kovesi, șefa EPPO, a intervenit în sprijinul magistraților care denunță „presiuni” în justiție și a semnat memoriul acestora. (detalii AICI)
Cine vrea, cu adevărat, să „captureze” Justiția din România și care este marea miză? Nu în ultimul rând, de ce se întâmplă totul chiar acum? Inevitabil, două ipoteze de lucru apar în prim-planul întregului scenariu tensionat.
Gândul a adresat aceste întrebări unor specialiști în domeniu, iar concluziile trase de aceștia, în exclusivitate, sunt alarmante și nu lasă loc interpretărilor.
La solicitarea Gândul, Petre Lăzăroiu – fost judecător CCR – a declarat, în exclusivitate, că
„De ce s-a declanșat acum (n.red – acest „asediu” asupra sistemului de justiție din România)? Ca să se pună presiune pe Curtea Constituțională a României, să accepte actul normativ emis de Ilie Bolojan. Asta este cert.
Probabil că da (n.red. – s-ar pregăti „terenul” pentru Raportul pe Justiție pe care îl va prezenta Nicușor Dan în luna martie 2026), dar Nicușor Dan se joacă cu focul. El deja mai are niște antecedente cu imixtiunea în justiție.
Să fim serioși, or fi unii fraieri, care pun botu`, dar nu toată lumea pune botu`. Nici chiar așa…
De ce s-au apucat să o ia în tărbacă pe Lia (n.red. – Savonea, președinte ICCJ)? Pentru că Lia este inflexibilă și nu ai succes la ea când te duci cu matrapazlâcuri. De pe Marte se vede că sunt numai minciuni”, a declarat Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR, pentru Gândul.
Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale a României, a declarat pentru Gândul că înțelege foarte greu tot ceea ce se întâmplă acum în România, dar a precizat că, dintotdeauna, oamenii au fost „nemulțumiți de justiție”, iar scandalurile nu sunt rezolvate, ci mor prin nașterea altor scandaluri.
În același timp, Augustin Zegrean a avertizat că în România există o „inflație legislativă”, iar a fi judecător într-un astfel de sistem legislativ este aproape imposibil.
„Mi-e greu să înțeleg, se întâmplă mereu chestii de-astea. În România, niciun scandal nu se rezolvă. Orice scandal moare prin nașterea altui scandal.
Poate au vrut să acopere un alt scandal și l-au inventat pe ăsta. Altfel nu îmi explic ce se întâmplă.
Problema noastră este că la noi sunt prea multe legi. Este o inflație legislativă colosală.
Avem ani în care s-au adoptat peste 1000 de legi. Știu o lege, nr. 960, de exemplu, de prin două mii și ceva. Din `90 și până astăzi, noi adoptăm legi.
Este un lucru incredibil de greu, pentru judecători în primul rând. Și nu am terminat, pentru că mai sunt și ordonanțele de urgență. Au fost ani în care, pe lângă cele 1000 de legi, au fost date și vreo 900 de ordonanțe. Este imposibil să fii judecător într-un asemenea sistem legislativ”, a declarat Augustin Zegrean, în exclusivitate pentru Gândul.
Elena Iordache, fost procuror, a declarat – în exclusivitate pentru Gândul – că se dorește înlăturarea de la șefia ICCJ a Liei Savonea, dar și că USR dorește să preia portofoliul Justiției de la PSD.
Și asta cu atât mai mult cu cât Nicușor Dan, încă de la preluarea mandatului, s-a declarat nemulțumit de Alex Florența – procuror general al României – și Marius Voineag, șeful DNA.
„Încă de la instalare, domnul președinte Nicușor Dan a menționat în mod special că nu e mulțumit de Florența si Voineag, dar nu îi schimbă – de parcă ar fi putut el să îi schimbe! – pentru ca mai sint 7 luni până când mandatele lor ajung la termen! Oricum, concursurile acelea sunt de fatadă.
Luna viitoare trebuie declanșată procedura. Cu Marinescu ministru, nu cred nu cred ca USR-ul își poate instala magistrații lor!
Se dorește înlăturarea presedintei ICCJ, Lia Savonea. De fapt, eu cred ca USR-ul doreste sa ia Justiția de la PSD, cu înlăturarea ministrului actual.
Părerea mea este – și cred că nu greșesc – că asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete. Reportajul Recorder este făcut impecabil. Dar de ce se discută doar despre ultimii 3 ani? Nimeni nu face referire la ce-a fost înainte de ultimii 3 ani. La ce s-a întâmplat în perioada când a fost doamna Kovesi.
Toate nenorocirile care vin acum, pe prescripție, pe achitări, sunt din perioada în care trimiterile în judecată au fost ale DNA-ului, când doamna Kovesi era procuror-șef.
Dar se vorbește doar de ultimii 3 ani. Pe de altă parte, ce-au povestit acolo (n.red. – în documentarul Recorder) este doar spuma. Realitatea de dedesubt este crâncenă. Mie îmi pare foarte rău că aceia care pot să vorbească nu ies să vorbească. Le este frică.
Domnul Bologa de ce vorbește? Păi domnul Bologa a condus DNA-ul. Au murit dosarele când era dumnealui acolo. Pentru mine nu este credibil, a fost acolo, a avut legea, legea i-a dat pârghii și forță să acționeze. N-a făcut-o”, a declarat fostul procuror Elena Iordache, în exclusivitate pentru Gândul.
În exclusivitate pentru Gândul, avocatul Toni Neacșu, fost judecător CSM, a declarat că „asistăm la o încercare de resubordonare a justiției unei viziuni de tip SRI-DNA”.
Potrivit avocatului Toni Neacșu, întreg scenariul se dezvoltă în contextul în care Nicușor Dan a devenit președintele României și se desfășoară, practic, „o revoltă a celor ce si-au pierdut influența după 2018-2022”.
„Dincolo de instrumentalizarea lui de către politicieni si sfere de influență, conflictul din interiorul sistemului judiciar este unul real si are o baza fundamental ideologică. În perioada 2010-2020, perioada protocoloalelor, mare parte din justiția penală a funcționat ca o anexă a SRI, abuzând de legi și pervertind rolul justiției.
După 2018, până în 2022, cand s-au finalizat noile legi ale justiției, lucrurile s-au schimbat radical. Protocoalele au fost anulate, binomul a fost desființat și încet, încet, Justitia a început sa revină la o funcționare normală. Modificarea legilor a dus si la o concentrare a puterilor sefilor din instante si parchete, dar si la o întărire a Inspecției Judiciare, astfel încat în sistem să existe o mai mare coerenta si ordine, iar comportamentele individuale arbitrare sa fie controlate.
Victoria în alegeri a lui Nicușor Dan a dus la încurajarea taberei nostalgice după Justitia aplicată resentimentar, cu ura si în aplauzele mulțimilor din strada.
Reușita acestei revolte depinde de cum o vor instrumentaliza partidele politice si dacă Nicușor Dan va ceda sau nu tentației de a si-o subordona si a o folosi în interes propriu”, a declarat avocatul Toni Neacșu, în exclusivitate pentru Gândul.
