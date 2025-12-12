Justiția din România se află sub un asediu prelungit, iar cei care s-au aliniat în spatele Ilie Bolojan și Nicușor Dan – după ce a fost publicat controversatul documentar realizat de Recorder – sunt „soldații” din „armata Rezist”.

Cuvântul de ordine, după ce s-a dat „alarma” și atacul a fost declanșat, este „corupția”. Acuzațiile se intersectează, se cer demisii, sunt vizați Lia Savonea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), Marius Voineag, șeful Direcției Naționale Anticorupție (DNA), procurorul general al României, Alex Florența, dar și Liana Nicoleta Arsenie, care conduce Curtea de Apel București (CAB). Totuși, ce se află în culisele acestui asalt fără precedent împotriva sistemului de justiție din România?

Tabăra #rezist s-a activat instantaneu după documentarul Recorder – „Justiție capturată” -, acționează organizat, luările de poziție au invadat spațiul online, degetele acuzatoare sunt îndreptate către nivelurile cele mai înalte ale sistemului de justiție din România.

Președintele Nicușor Dan este „chemat” să facă ordine și să rezolve situația.



„Eroina Recorder” – judecătoarea Daniela Panioglu – a acuzat „corupția din Justiție” după ce a fost exclusă din magistratură, iar Gândul a prezentat înregistrări audio în care aceasta făcea un „circ” total în ședințele de judecată, iar avocaților nu le venea să creadă ce aud. (mai multe detalii AICI

a prezentat înregistrări audio în care aceasta făcea un „circ” total în ședințele de judecată, iar avocaților nu le venea să creadă ce aud. (mai multe detalii Gândul a publicat și informații despre un alt „erou Recorder”, procurorul Liviu Lascu, cel care se plânge că i-a încetat delegarea din DNA, este un fan al premierului Bolojan, un cunoscut al purtătoarei de cuvânt Ioana Ene Dogioiu și apropiat de PNL. (informații AICI

Laura Codruța Kovesi, șefa EPPO, a intervenit în sprijinul magistraților care denunță „presiuni” în justiție și a semnat memoriul acestora. (detalii AICI)

Un scenariu tensionat și două ipoteze de lucru

Cine vrea, cu adevărat, să „captureze” Justiția din România și care este marea miză? Nu în ultimul rând, de ce se întâmplă totul chiar acum? Inevitabil, două ipoteze de lucru apar în prim-planul întregului scenariu tensionat.

Se urmărește un vot favorabil la CCR pentru legea pe care insistă premierul Bolojan, respectiv pensionarea magistraților? Se urmărește crearea unei mase critice pentru raportul lui Nicușor Dan pe Justiție, care să justifice/ceară schimbarea procurorilor șefi ai PG și DNA – ale căror mandate expiră în martie 2026?

Gândul a adresat aceste întrebări unor specialiști în domeniu, iar concluziile trase de aceștia, în exclusivitate, sunt alarmante și nu lasă loc interpretărilor.

Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR: „Nicușor Dan se joacă cu focul”

La solicitarea Gândul, Petre Lăzăroiu – fost judecător CCR – a declarat, în exclusivitate, că

„De ce s-a declanșat acum (n.red – acest „asediu” asupra sistemului de justiție din România)? Ca să se pună presiune pe Curtea Constituțională a României, să accepte actul normativ emis de Ilie Bolojan. Asta este cert.

Probabil că da (n.red. – s-ar pregăti „terenul” pentru Raportul pe Justiție pe care îl va prezenta Nicușor Dan în luna martie 2026), dar Nicușor Dan se joacă cu focul. El deja mai are niște antecedente cu imixtiunea în justiție.

Să ne lămurim, pentru mine a fost o surpriză totală faptul că acest material (n.red. – documentarul realizat de Recorder) a fost dat pe TVR, timp de două ore. Păi eu plătesc impozite și taxe nu ca să văd minciunile unora spuse pe TVR 1.

(n.red. – documentarul realizat de Recorder) Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei care au zis că Liviu Dragnea are casă în Brazilia și procurorii și alți specialiști au pierdut vreo două luni să-i caute casa în Brazilia? Am înnebunit cu toții?

Să fim serioși, or fi unii fraieri, care pun botu`, dar nu toată lumea pune botu`. Nici chiar așa…

De ce s-au apucat să o ia în tărbacă pe Lia (n.red. – Savonea, președinte ICCJ)? Pentru că Lia este inflexibilă și nu ai succes la ea când te duci cu matrapazlâcuri. De pe Marte se vede că sunt numai minciuni”, a declarat Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR, pentru Gândul.

Augustin Zegrean, fost președinte CCR: „În România, inflație legislativă. Niciun scandal nu se rezolvă, orice scandal moare prin nașterea altui scandal”

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale a României, a declarat pentru Gândul că înțelege foarte greu tot ceea ce se întâmplă acum în România, dar a precizat că, dintotdeauna, oamenii au fost „nemulțumiți de justiție”, iar scandalurile nu sunt rezolvate, ci mor prin nașterea altor scandaluri.

În același timp, Augustin Zegrean a avertizat că în România există o „inflație legislativă”, iar a fi judecător într-un astfel de sistem legislativ este aproape imposibil.

„Mi-e greu să înțeleg, se întâmplă mereu chestii de-astea. În România, niciun scandal nu se rezolvă. Orice scandal moare prin nașterea altui scandal.

Poate au vrut să acopere un alt scandal și l-au inventat pe ăsta. Altfel nu îmi explic ce se întâmplă.

Justiția nu-i nici mai rea, nici mai bună decât acum 10 ani, acum 20 de ani, acum 100 de ani, acum 1000 de ani.

Niciodată oamenii nu au fost mulțumiți de justiție, justiția este în permanentă reformă. Orice lege înseamnă o reformare în justiție.

Problema noastră este că la noi sunt prea multe legi. Este o inflație legislativă colosală.

Avem ani în care s-au adoptat peste 1000 de legi. Știu o lege, nr. 960, de exemplu, de prin două mii și ceva. Din `90 și până astăzi, noi adoptăm legi.

Cred că s-au adoptat cam 1000 de legi pe an. După 35 de ani, 35.000 de legi . La fiecare lege se dă o hotărâre de guvern de punere în aplicare, cel puțin una, normele de aplicare, cel puțin una, iar după aceea vin ordinele de miniștri, cel puțin unu, două, trei, zece…

. La fiecare lege se dă o hotărâre de guvern de punere în aplicare, cel puțin una, normele de aplicare, cel puțin una, iar după aceea vin ordinele de miniștri, cel puțin unu, două, trei, zece… Nu se abrogă alte legi. Se adoptă o lege, astăzi, prin care se modifică o lege de acum 30 de ani, dar nu scrie nicăieri în lege că acea lege se modifică sau se abrogă.

Este un lucru incredibil de greu, pentru judecători în primul rând. Și nu am terminat, pentru că mai sunt și ordonanțele de urgență. Au fost ani în care, pe lângă cele 1000 de legi, au fost date și vreo 900 de ordonanțe. Este imposibil să fii judecător într-un asemenea sistem legislativ”, a declarat Augustin Zegrean, în exclusivitate pentru Gândul.

Elena Iordache, fost procuror: „Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete”

Elena Iordache, fost procuror, a declarat – în exclusivitate pentru Gândul – că se dorește înlăturarea de la șefia ICCJ a Liei Savonea, dar și că USR dorește să preia portofoliul Justiției de la PSD.

Și asta cu atât mai mult cu cât Nicușor Dan, încă de la preluarea mandatului, s-a declarat nemulțumit de Alex Florența – procuror general al României – și Marius Voineag, șeful DNA.

„Încă de la instalare, domnul președinte Nicușor Dan a menționat în mod special că nu e mulțumit de Florența si Voineag, dar nu îi schimbă – de parcă ar fi putut el să îi schimbe! – pentru ca mai sint 7 luni până când mandatele lor ajung la termen! Oricum, concursurile acelea sunt de fatadă.

Luna viitoare trebuie declanșată procedura. Cu Marinescu ministru, nu cred nu cred ca USR-ul își poate instala magistrații lor!

Se dorește înlăturarea presedintei ICCJ, Lia Savonea. De fapt, eu cred ca USR-ul doreste sa ia Justiția de la PSD, cu înlăturarea ministrului actual.

Părerea mea este – și cred că nu greșesc – că asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete. Reportajul Recorder este făcut impecabil. Dar de ce se discută doar despre ultimii 3 ani? Nimeni nu face referire la ce-a fost înainte de ultimii 3 ani. La ce s-a întâmplat în perioada când a fost doamna Kovesi.

Toate nenorocirile care vin acum, pe prescripție, pe achitări, sunt din perioada în care trimiterile în judecată au fost ale DNA-ului, când doamna Kovesi era procuror-șef.

Dar se vorbește doar de ultimii 3 ani. Pe de altă parte, ce-au povestit acolo (n.red. – în documentarul Recorder) este doar spuma. Realitatea de dedesubt este crâncenă. Mie îmi pare foarte rău că aceia care pot să vorbească nu ies să vorbească. Le este frică.

Uitați-vă la doamna judecător Moroșanu, este un om extraordinar de muncitor, chiar moare pe dosare muncind…

N-am nimic cu domnul Claudiu Sandu (n.red. – vicepreședintele CSM), îi cunosc toate opinii, toate teoriile, tot zbuciumul, că are mai mult un zbucium personal, și miza este șefia Parchetului General, ca să fim foarte sinceri. Dincolo de asta, ce-a spus este un adevăr.

Domnul Bologa de ce vorbește? Păi domnul Bologa a condus DNA-ul. Au murit dosarele când era dumnealui acolo. Pentru mine nu este credibil, a fost acolo, a avut legea, legea i-a dat pârghii și forță să acționeze. N-a făcut-o”, a declarat fostul procuror Elena Iordache, în exclusivitate pentru Gândul.

Av. Toni Neacșu, fost judecător: „Victoria în alegeri a lui Nicușor Dan a dus la încurajarea taberei nostalgice după justitia aplicată resentimentar”

În exclusivitate pentru Gândul, avocatul Toni Neacșu, fost judecător CSM, a declarat că „asistăm la o încercare de resubordonare a justiției unei viziuni de tip SRI-DNA”.

Potrivit avocatului Toni Neacșu, întreg scenariul se dezvoltă în contextul în care Nicușor Dan a devenit președintele României și se desfășoară, practic, „o revoltă a celor ce si-au pierdut influența după 2018-2022”.

„Dincolo de instrumentalizarea lui de către politicieni si sfere de influență, conflictul din interiorul sistemului judiciar este unul real si are o baza fundamental ideologică. În perioada 2010-2020, perioada protocoloalelor, mare parte din justiția penală a funcționat ca o anexă a SRI, abuzând de legi și pervertind rolul justiției.

Justiția televizată, condamnările nelegale, completele cu dedicație si judecățile cu dinții scrâșnind dateaza din acea perioadă.

Binomul SRI-DNA și-a impus teroarea judiciară atât prin controlul pe scară largă a magistraților – prin intermediul unor măsuri de supraveghere nelegale si a construirii artificiale a unor dosare – cât și prin complicitatea asumată a unor judecători și procurori.

– prin intermediul unor măsuri de supraveghere nelegale si a construirii artificiale a unor dosare – Aceasta din urmă minoritate a fost privilegiată atunci si a ajuns să dețin întreaga putere administrativă și de conducere la vârful sistemului judiciar, ei fiind în aceleași timp si vedete media si eroi ai ONG-urilor.

După 2018, până în 2022, cand s-au finalizat noile legi ale justiției, lucrurile s-au schimbat radical. Protocoalele au fost anulate, binomul a fost desființat și încet, încet, Justitia a început sa revină la o funcționare normală. Modificarea legilor a dus si la o concentrare a puterilor sefilor din instante si parchete, dar si la o întărire a Inspecției Judiciare, astfel încat în sistem să existe o mai mare coerenta si ordine, iar comportamentele individuale arbitrare sa fie controlate.

Efectul a fost izolarea sau chiar plecarea din sistem a foștilor autori si colaboratori ai terorii judiciare facute de SRI-DNA-ICCJ si curțile de apel.

Au fost desființate o parte din condamnarile nelegale, unii magistrati au fost sancționați disciplinar pentru abuzuri sau chiar eliminați din magistratura, iar puterea administrativă in sistem a fost preluata de cei care militau pentru o justiție facuta fara ura, strict in baza legii si care accepta sa dea si alte solutii decat doar sa confirme orice solicitare a procurorilor.

Victoria în alegeri a lui Nicușor Dan a dus la încurajarea taberei nostalgice după Justitia aplicată resentimentar, cu ura si în aplauzele mulțimilor din strada.

Aceasta e cauza profundă a conflictului din justitie si motivul pentru care sustin că falia dintre tabere e una de natură ideologică.

Asistăm la o încercare de resubordonare a justiției unei viziuni de tip SRI-DNA, adică la o revoltă a celor ce si-au pierdut influența după 2018-2022 si nu întâmplător singurul obiectiv declarat este rescrierea acelor legi ale justiției care atunci au salvat-o.

Reușita acestei revolte depinde de cum o vor instrumentaliza partidele politice si dacă Nicușor Dan va ceda sau nu tentației de a si-o subordona si a o folosi în interes propriu”, a declarat avocatul Toni Neacșu, în exclusivitate pentru Gândul.

