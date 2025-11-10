Prima pagină » Știri politice » USR ATACĂ justiția ca să o apere pe vicepremierul Oana Gheorghiu: „Câte plângeri penale a făcut CSM contra procurorilor” / „O exagerare periculoasă”

USR ATACĂ justiția ca să o apere pe vicepremierul Oana Gheorghiu: „Câte plângeri penale a făcut CSM contra procurorilor” / „O exagerare periculoasă”

Ruxandra Radulescu
10 nov. 2025, 20:44, Știri politice
USR ATACĂ justiția ca să o apere pe vicepremierul Oana Gheorghiu:

USR sare în apărarea vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat o anchetă pentru declarațiile acesteia despre pensiile speciale. Mai mulți membrii ai formațiunii, printre care ministrului Mediului, Diana Buzoianu, președintele USR, Dominic Fritz, și purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, și-au exprimat solidaritatea cu Oana Gheoreghiu.

Membrii USR au reacționat vehement, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) i-a făcut plângere penală vicepreședintelui Oana Gheorghiu pentru incitare la ură, în urma declarațiilor acesteia despre micșorarea pensiei speciale a magistraților.

Diana Buzoianu, atac la judecători, după ce CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu

Ministrul Mediului Oana Buzoianu a atacat CSM pentru solicitarea unei anchete în cazul Oanei Gheorghiu și a reproșat magistraților lipsa de acțiune în anumite cazuri grave de corupție, abuz asupra copiilor sau infracțiuni de mediu.

„Doar de curiozitate: Câte plângeri penale a făcut CSM contra procurorilor și judecătorilor când corupții țării scăpau printre degete justiției? Când se prescriu sute de dosare unele după altele… nu era penal, nu?

Din curiozitate: Câte plângeri penale sunt depuse de CSM împotriva celor care au decis în justiție că minori de sub 10 ani și-au dat consimțământul la acte sexuale ca să nu fie incadrare la viol?

Dar pentru dosarele în care pe infracțiuni de mediu au scăpat curați ca lacrima oameni care au și recunoscut în instanță că au defrișat sute de hectare de păduri ilegal? Mâine mă aștept să am plângere penală eu că am întrebat asta?”, a afirmat Diana Buzoianu pe pagina de Facebook.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, atacă Consiliul Superior al Magistraturii, pentru plângerea penală depusă împotriva vicepreședintelui Oana Gheorghiu (foto: captură Facebook)

Dominic Fritz, despre afirmațiile Oanei Gheorghiu: „Libertatea de exprimare e sfântă”

Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, nu a ezitat să-și exprime, de asemenea, solidaritatea cu Oana Gheorghiu și a invocat motivul „libertății de exprimare” pentru afirmațiile Oanei Gheorghiu, caracterizate de CSM, drept „incitarea la ură”.

„Solidaritate cu Oana Gheorghiu.
Libertatea de exprimare e sfântă”, a afirmat Dominic Fritz pe Facebook.

Dominic Fritz își exprimă solidaritatea cu Oana Gheorghiu (Foto: captură FacebooK)

Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR: „Plângerea penală e o exagerare periculoasă”

Nici purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, nu a ezitat să-și exprime revolta față de judecătorii Consiliului Superior al Magistraturii, care au solicitat anchetarea Oanei Gheorghiu. Acesta consideră că inițiativa magistraților este „o exagerare periculoasă” și îi acuză că ar crea un precedent pentru instalarea „dictaturii”.

„Statul de drept nu e pensie specială. Independența justiției nu e pensie specială.
Magistrații nu sunt pensie specială.

Când cineva, indiferent ce funcție are, spune că nu e de acord cu pensiile speciale, nu atacă nici statul de drept, nici independența justiției, nici magistrații, ci pensiile speciale. Pensiile luate la 48 de ani, egale cu salariul magistratului care muncește. Adică un privilegiu. Arestați-mă că am scris asta!
Suedia, țară membră a Uniunii Europene, a NATO și a OCDE, nu are pensii speciale. Are Suedia probleme cu statul de drept și independența justiției? Nu!

Nu se duce de râpă statul de drept dacă magistrații se vor pensiona la 65 de ani. Justiția nu va fi mai puțin independentă dacă pensia va fi 70% din ultimul salariul.

Când un reprezentant al magistraților depune plângere penală pentru o declarație politică față de pensiile speciale, e ca și cum ar spune „dai în pensia specială, dai în mine”. Iar asta e periculos pentru felul în care cetățenii percep furnizorii de dreptate, magistrații.
Plângerea penală e o exagerare periculoasă. Țara în care un om ar face închisoare pentru că se exprimă împotriva pensiilor speciale s-ar numi dictatură”, a transmis Cristian Seidler.

Oana Gheorghiu a reproșat magistraților că iau pâinea de la gura copiilor

Oana Gheorghiu a vorbit la Digi24 despre pensiile speciale ale magistraților.

„Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta.

„Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că îşi dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente, banii ăia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva. Şi poate că asta nu înţeleg oamenii: că atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii cineva e lăsat în urmă.

Poate că ar trebui să ne întoarcem un pic la conştiinţa asta de cetăţeni, să o avem şi să vorbim deschis: orice privilegiu îl are cineva, înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani. În termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii. Eu nu am acest rol, e pur o părere personală”, a declarat Gheorghiu.

