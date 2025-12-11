CSM reacționează după documentarul Recorder: „O campanie de destabilizare a justiției”

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis un mesaj dur după apariția documentarului Recorder – „Justiție capturată”. Judecătorii afirmă că materialul face parte dintr-o amplă campanie care urmărește subminarea încrederii în Justiție și în persoanele din funcții de conducere.

„Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere, care au avut poziţii publice constante în favoarea independenţei judecătorilor, condiţie esenţială pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.”

Potrivit CSM, atacurile la adresa sistemului au crescut în ultimele luni prin discuții despre pensiile magistraților, proteste și îndemnuri la revoltă, inclusiv din partea președintelui țării.

„Consiliul nu poate ignora succesiunea temporală a faptelor, despre care a atras atenţia în poziţii publice anterioare, care a parcurs un plan bine stabilit, implicând distrugerea încrederii în sistemul de justiţie prin trivializarea discuţiilor despre pensiile de serviciu şi salariile judecătorilor, organizarea de proteste împotriva modului de aplicare a legii de către judecători, îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării, activarea unor foşti magistraţi pensionaţi care îndeamnă la acelaşi lucru, culminând cu reportajul jurnalistic apărut în preziua soluţiei Curţii Constituţionale.”

CSM respinge acuzațiile apărute în anchetă și susține că evaluările europene arată că România are un sistem funcțional. Judecătorii explică și că detașările și delegările nu devin imposibile fără acordul magistraților.

„Alegaţiile din reportaj sunt contrare evaluărilor din ultimii ani efectuate faţă de sistemul de justiţie prin ridicarea MCV de către Comisia Europeană, apoi ulterior prin rapoartele Rule of law (2023, 2024 şi 2025), intrarea în spaţiul Schengen şi procedura de aderare la OCDE, toate acestea presupunând existenţa unui stat de drept funcţional. Consiliul subliniază că mecanismul detaşărilor / delegărilor nu poate fi pus în aplicare fără acordul expres al judecătorilor, ca expresie a principiului inamovibilităţii, astfel încât apare ca paradoxală criticarea acestei măsuri tocmai de către cei care, la momentul respectiv, şi-au dat acordul.”

