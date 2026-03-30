ATITUDINI. Dian Popescu, expert în energie, avertisment după scandalul închiderii CE Oltenia: “Gorjul va ajunge pustiu, oamenii vor pleca afară!”

Scandalul opririi minelor a culminat, recent, cu protestul masiv al angajaților de la Complexul Energetic Oltenia la București. Confederația Cartel ALFA a solicitat în repetate rânduri Guvernului României și Ministerului Energiei să aibă un dialog real cu reprezentanții salariaților și să identifice soluții concrete pentru evitarea unei crize sociale majore în condițiile în care sindicaliștii susțin că există fonduri europene și soluții tehnice pentru modernizarea industriei energetice, însă consideră că problema o reprezintă lipsa voinței politice.

La emisiunea ATITUDINI, Adina Anghelescu a vrut să afle de la Dian Popescu, expert în energie care provine din Gorj și cunoaște foarte bine situația minelor, care este mesajul său legat de soarta CE Oltenia și a angajaților săi și ce se va întîmpla cu cei care vor rămâne fără locuri de muncă.

“Îi cunosc pe oamenii ăia, sunt de la mine de acolo, jumătate din ei m-au votat. M-au sunat dimineața, domnul Dian veniți între noi…Eu am făcut Complexul Energetic Oltenia, am unit toate termocentralele, toate patru…Se închide tot!”

Întrebat de ce Germania nu face același lucru, Dian Popescu a spus că nemții au negociat, spre deosebire de noi, care am agreat în PNRR o perioadă foarte scurtă până la închiderea totală a minelor.

“Ei au negociat până în 2038 și nemții n-au semnat PNRR ca noi! Nemții le-au dat compensări pentru anumite grupuri care s-au închis….Eu le-am spus atunci (n.r.-minerilor, când s-a semnat PNRR): Vedeți că Virgil Popescu a semnat și vă închide. Vă închide. Ghinea, când l-a băgat în PNRR, l-a băgat cu Virgil Popescu, că el nu știa de Grupul 3,4,5 Rovinari, Blocul 7, blocul 6.. Ministrul Energiei știa. Ăla a venit cu lista, știu și cum a venit, și cum a făcut-o. Spre deosebire de alții, Virgil Popescu nu e prost, fusese ministru al Economiei și e de-acolo, de la Halânga, unde s-a închis și regia nucleară a lui de la Severin.

Gorjul, din păcate, județul meu de unde mă trag, unde am trait atâția ani, ajunge pustiu. Pentru că lumea nu înțelege, nu e vorba numai de 1800 de mineri pe care îi dai afară. Înmulțește cu 4. Gorjul e un județ mic. Mai înmulțește 30-40.000 de locuri de muncă din industria pe orizontală…cei care repară escavatoarele, cei care transport, cei care aduc muncitorii…e o industrie de încă 30-40.000 pe orizontala Gorjului. Noi discutăm de 60.000 de oameni minim la un județ care nu știm dacă mai are 250.000…Ce faci cu ei? Îți dau scris. Pleacă afară. Completează lista celor 7 milioane care sunt afară, că nici noi nu mai știm câți sunt afară!”

