Expertul în Energie Dumitru Chisăliță spune cât se poate reduce acciza și TVA-ul la combustibil în România

Expertul în energie Dumitru Chisălița, președintele Asociației Energie Inteligentă, a făcut o analiză cu privire la modul în care Guvernul ar putea reduce accizele într-o manieră eficientă, astfel încât să nu afecteze celelalte sectoare, cum ar fi agricultura, sau cheltuielile cu pensii și salarii.

Dumitru Chisăliță menționează că Guvernul trebuie să cântărească foarte bine cât se poate reduce din valoarea accizelor și când a anume se poate face această reducere, astfel încât să nu destabilizeze economia.

„Problema esențială nu este doar dacă se pot reduce, ci unde, cu cât și când, astfel încât măsura să nu afecteze alte obligații ale statului, precum plata pensiilor, salariilor și a celorlalte cheltuieli publice esențiale. În același timp, intervenția trebuie gândită astfel încât să nu producă efecte negative ireversibile asupra agriculturii și economiei”, transmite Dumitru Chisăliță.

Expertul în Energie atrage atenția asupra realității fiscale din România și subliniază faptul că accizele la carburanți sunt taxate cu un TVA de 21% și reprezintă o sursă de venit la buget.

„În practică, întrebarea corectă nu este „se reduce sau nu se reduce?”, ci care este combinația optimă între reducere fiscală, protejarea sectoarelor sensibile și menținerea echilibrului bugetar? Obiectivul este să identificăm unde, cât și când poate statul să reducă acciza sau TVA la combustibil, astfel încât efectul pozitiv asupra agriculturii și economiei să fie maxim, iar costul pentru buget să rămână suportabil, fără să pună în pericol pensiile, salariile și celelalte cheltuieli publice obligatorii”, mai adaugă Chisăliță.

Șeful Asociației Energie Inteligentă subliniază că soluția pentru o reducere eficientă a accizelor nu este o tăiere majoră a TVA-ului la combustibil pentru prețul la pompă, ci o scădere țintită, pe un o anumită perioadă de timp, doar când prețul sau costurile de producție depășesc anumite praguri. De asemenea, Chisăliță menționează că Guvernul ar trebui să aibă în vedere în ceea ce privește tăierile încasările din TVA pe produse energetice care sunt mai mari decât anul trecut.

„Veniturile din accize sunt foarte importante pentru buget, iar în primele două luni din 2026 încasările din TVA și taxe pe produse energetice au crescut față de anul anterior. Aceste creșteri sunt ținta principală care trebuie atacată și restituită consumatorilor”, a mai menționat expertul.

„Pentru 2026, accizele sunt de aproximativ 3.059,80 lei/1.000 litri la benzina fără plumb și 2.804,29 lei/1.000 litri la motorină. În plus, teoretic, România nu poate coborî accizele standard sub minimele UE: 359 euro (1.827 lei) / 1.000 litri la benzină fără plumb și 330 euro (1.679 lei) / 1.000 litri la motorină.

Asta înseamnă, foarte practic, că sunt doar trei instrumente reale și eficiente, la îndemâna Guvernului pentru a reduce imediat prețul:

1. TVA general la toată pompa

2. acciză generală la toată pompa

3. scheme țintite de rambursare/compensare pentru sectoarele sensibile și grupurile vulnerabile”, mai afirmă Chisăliță.

Care este cea mai eficientă metodă pentru reducerea accizelor

Expertul a explicat de ce rambursările țintite sunt soluție cea mai adecvată pentru reducerea accizelor.

„Aici este, de fapt, „unde”-ul corect. Nu la toată pompa, ci: agricultură, transport de marfă, transport public de personae și eventual anumite activități productive cu intensitate mare de combustibil”, a precizat Chisăliță. „Avantajul este să se ia presiunea exact din zonele unde combustibilul intră în costul hranei, logisticii și producției, fără să se subvenționeze masiv și consumul recreativ sau traficul urban neproductiv. România deja are infrastructură administrativă pentru asta prin APIA și ARR”, a mai adăugat acesta.

Sectorul în care se pot face reduceri

Președintele Asociației Energia Inteligentă explică faptul că unul dintre domeniile unde se pot face anumite reduceri este transportul de marfă și transportul public. Acesta afirmă că motorina se transmite în prețul logisticii, apoi în inflația bunurilor. România are deja schema ARR cu 65/85 bani pe litru, deci modelul există și poate fi calibrat.

În ceea ce privește cuantumul reducerii la acciză, Dumitru Chisăliță argumentează că o „reducere țintită” ar implica o scădere considerabilă, mult mai eficientă decât prin metoda reducerii TVA-ului sau reducerea accizei la nivel general.

Expertul propune o abordare „prudentă” în ceea ce privește reducerea accizelor

De asemenea, Dumitru Chisăliță propune un scenariu „prudent” , adică reducerea accizei, cu menținerea TVA-ului de 21%.

„Scenariul prudent – peste 10,5 lei/l

• TVA la 21%;

• acciza general menținută;

• accelerare rambursări pentru agricultură și transport;

• acciză redusă cu 20 bani/l doar pentru sectoarele eligibile;

• durată: 3 luni, cu reînnoire doar dacă indicatorii rămân răi”, a mai explicat Chisăliță.

