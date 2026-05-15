Zelenski: „Rusia încearcă să atragă Belarusul în războiul împotriva Ucrainei”

Volodimir Zelenski, a declarat în discursul de vineri că Rusia își intensifică eforturile pentru a atrage Belarusul în războiul împotriva Ucrainei. Nu este prima oară când liderul de la Kiev atrage atenția asupra acestui subiect, după ce a raportat că au fost observate manevre neobișnuite la frontiera cu Ucraina.

Președintele ucrainean susține că a fost informat de serviciile militare și de informații ucrainene că Kremlinul este într-un permanent contact cu Minsk și că Vladimir Putin încearcă să-și convingă aliatul, pe omologul său, Aleksandr Lukașenko, să se alăture „unor noi acte de agresiune”.

Zelenski a atenționat că Rusia ar putea folosi teritoriul Belarusului pentrua ataca statele vecine membre ale NATO, fără a intra într-un conflict direct cu alianța militară euro-atlantică.