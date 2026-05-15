Liban și Israel au anunțat prelungirea armistițiului cu încă 45 de zile

Libanul și Israelul au anunțat oficial extinderea armistițiului cu încă 45 de zile, la o lună după încetarea ostilităților.

Armistițiul a fost încheiat pe 16 aprilie 2026, inițial având ca durată 10 zile, potrivit anunțului președintelui american Donald Trump.

Un armistițiu fragil după un îndelungat război sângeros

Anterior, Israelul a condus două operațiuni militare în sudul Libanului. Prima în septembrie 2024, care a culminat cu atacul de război electronic prin detonarea pagerelor, soldată cu rănirea a 4.000 de libanezi.

În bombardamentele israeliene, 2.720 de civili libanezi, 41 de militari libanezi și 5.000 de luptători Hezbollah și-au pierdut viața, rezultând alți mii de răniți.

A doua operațiune militară a debutat din 2 martie 2026, după începerea atacurilor asupra Iranului. Multiple alte operațiuni aeriene israeliene au fost efectuate din octombrie 2023, asupra bazelor Hezbollah.

Armistițiul a fost prelungit

Prelungirea armistițiului la 45 de zile a fost anunțată de Departamentul de Stat al SUA, după două zile de negocieri intense la Washington DC.

Ambasadorul Israelului, Yechiel Leiter, a spus că discuțiile au fost „sincere și constructive”, deși, de la începerea armistițiului, au apărut aproape zilnic rapoarte că Hezbollah și Israel au fost implicate în ciocniri armate de la frontiera sudică a Libanului.

„Sperăm că aceste discuții vor întări pacea dintre cele două țări, că-și vor recunoaște în mod reciproc suveranitatea și integritatea teritorială, și prin stabilirea securității autentice de-a lungul frontierei pe care o împart”, a spus Tommy Pigott, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, potrivit BBC.

Pigott a adăugat că din 29 mai, Penagonul va lansa o acțiune pentru a monitoriza securitatea și delegațiile militare din ambele țări.

Miercuri, ministerul Sănătății din Liban a raportat că 22 de oameni (printre care și 8 copii) au fost uciși în atacurile aeriene israeliene din sud.

Ministerul Sănătății din Liban mai afirmă că, de la reluarea conflictului în martie, 2.882 de libanezi și-au pierdut viața, plus alți 8.768 de libanezi care au fost răniți și 1,2 milioane care au fost strămutați.

600.000 de libanezi ar urma să fie strămutați permanent

Pe 31 martie 2026, Israel Katz, ministrul israelian al Apărării, și-a exprimat intenția ca armata Israelului să ocupe permanent teritorii din sudul Libanului după încheierea războiului cu Hezbollah, având ca scop crearea unei zone tampon permanente de securitate extinsă până la râul Litani.

600.000 de libanezi care au locuit la sud de râul Litani au fost alungați permanent în nord, fără permisiunea de a se mai întoarce la casele lor până când securitatea locuitorilor din nordul Israelului nu va fi garantată.

Toate locuințele libanezilor strămutați ar urma să fie distruse, în aceeași manieră cu locuințele civililor palestinieni din Rafah și Beit Hanoun din Fâșia Gaza, cu scopul de a îndepărta amenințările teroriste la adresa locuitorilor israelieni.

În războiul din martie, între 1.000 și 2.000 de luptători Hezbollah, 24 de militari libanezi, 6 activiști pentru pace și 4 membri din apărarea civilă au fost uciși.

