Autoritățile din Țările de Jos au decis să mențină controalele la frontierele interne până la 30 septembrie 2026. Măsură care îi afectează inclusiv pe cetățenii români care tranzitează sau călătoresc în Regat. Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de călătorie. Le recomandă românilor să aibă asupra lor documente de identitate valabile și să se aștepte la verificări suplimentare.

Sunt atât frontierele terestre, cât și aeroporturile și conexiunile feroviare internaționale. Deși verificările nu sunt permanente pentru fiecare călător, controalele se fac selectiv, în funcție de evaluările de risc realizate de autorități.

Filtre pe șosele, gări, porturi, aeroporturi

Astfel, șoferii pot fi opriți în filtre fixe organizate pe drumurile de acces către țară sau în cadrul unor controale mobile. Sunt situații în care vehiculele pot fi escortate către zone speciale de verificare. Dar controalele sunt și în gări, porturi, aeroporturi.

Sunt acceptate:

pașaportul;

cartea de identitate.

MAE recomandă românilor să verifice înainte de plecare perioada de valabilitate a documentelor pentru a evita problemele la frontieră sau întârzierile generate de controale.

Asistență consulară

Cetățenii români care întâmpină dificultăți în timpul șederii în Țările de Jos pot solicita sprijin consular din partea Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos.

Autoritățile române au pus la dispoziție mai multe numere de telefon pentru asistență consulară:

* +31 70 354 15 80

* +31 70 322 86 12

* +31 70 331 99 80

Apelurile sunt preluate permanent prin Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru urgențe, românii pot suna la numărul special de permanență:

* +31 651 596 107

Măsura rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii septembrie

Decizia de prelungire a controalelor vine în contextul măsurilor de securitate și monitorizare a circulației la frontierele interne Schengen adoptate de mai multe state europene în ultimii ani.

Până la 30 septembrie 2026, cei care călătoresc spre Țările de Jos trebuie să ia în calcul posibile întârzieri și verificări suplimentare, indiferent dacă aleg mașina, trenul sau avionul.

