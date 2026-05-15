Prima pagină » Actualitate » Avertizare MAE. Olanda menține controalele la frontierele interne până la 30 septembrie 2026

Avertizare MAE. Olanda menține controalele la frontierele interne până la 30 septembrie 2026

Avertizare MAE. Olanda menține controalele la frontierele interne până la 30 septembrie 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Autoritățile din Țările de Jos au decis să mențină controalele la frontierele interne până la 30 septembrie 2026. Măsură care îi afectează inclusiv pe cetățenii români care tranzitează sau călătoresc în Regat. Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de călătorie. Le recomandă românilor să aibă asupra lor documente de identitate valabile și să se aștepte la verificări suplimentare.

Sunt atât frontierele terestre, cât și aeroporturile și conexiunile feroviare internaționale. Deși verificările nu sunt permanente pentru fiecare călător, controalele se fac selectiv, în funcție de evaluările de risc realizate de autorități.

Filtre pe șosele, gări, porturi, aeroporturi

Astfel, șoferii pot fi opriți în filtre fixe organizate pe drumurile de acces către țară sau în cadrul unor controale mobile. Sunt situații în care vehiculele pot fi escortate către zone speciale de verificare. Dar controalele sunt și în gări, porturi, aeroporturi.

Sunt acceptate:

  • pașaportul;
  • cartea de identitate.

MAE recomandă românilor să verifice înainte de plecare perioada de valabilitate a documentelor pentru a evita problemele la frontieră sau întârzierile generate de controale.

Asistență consulară

Cetățenii români care întâmpină dificultăți în timpul șederii în Țările de Jos pot solicita sprijin consular din partea Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos.

Autoritățile române au pus la dispoziție mai multe numere de telefon pentru asistență consulară:

  • * +31 70 354 15 80
  • * +31 70 322 86 12
  • * +31 70 331 99 80

Apelurile sunt preluate permanent prin Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru urgențe, românii pot suna la numărul special de permanență:

  • * +31 651 596 107

Măsura rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii septembrie

Decizia de prelungire a controalelor vine în contextul măsurilor de securitate și monitorizare a circulației la frontierele interne Schengen adoptate de mai multe state europene în ultimii ani.

Până la 30 septembrie 2026, cei care călătoresc spre Țările de Jos trebuie să ia în calcul posibile întârzieri și verificări suplimentare, indiferent dacă aleg mașina, trenul sau avionul.

Recomandarea autorului: Olanda suspendă acordul SCHENGEN. Regatul instituie controale la TOATE FRONTIERELE

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Horia Constantinescu, fost şef al ANPC, apare în dosarul Gigi Ştefan şi Teodor Niţă. Ce i-a cerut Horia lui Gigi
23:44
Horia Constantinescu, fost şef al ANPC, apare în dosarul Gigi Ştefan şi Teodor Niţă. Ce i-a cerut Horia lui Gigi
SCANDAL Un scriitor român critică și cere anularea obligației e-Factura, măsura impusă de Guvernul Bolojan pentru persoanele cu venituri din drepturi de autor
23:43
Un scriitor român critică și cere anularea obligației e-Factura, măsura impusă de Guvernul Bolojan pentru persoanele cu venituri din drepturi de autor
INFRASTRUCTURĂ Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, caută soluţii pentru a regândi şi a resistematiza Bulevardul Magheru. Edilul a anunțat deja prima măsură
23:26
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, caută soluţii pentru a regândi şi a resistematiza Bulevardul Magheru. Edilul a anunțat deja prima măsură
ACTUALITATE Medicul Adrian Marinescu, în cazul de hantavirus Arad: „Nu se pune problema de transmitere de la om la om”
23:14
Medicul Adrian Marinescu, în cazul de hantavirus Arad: „Nu se pune problema de transmitere de la om la om”
CONTROVERSĂ Dragoș Pîslaru se plânge că are un salariu mic și susține că „este întreținut” de soția sa. Ministrul a evitat să spună unde lucrează ea
23:08
Dragoș Pîslaru se plânge că are un salariu mic și susține că „este întreținut” de soția sa. Ministrul a evitat să spună unde lucrează ea
FLASH NEWS Crin Antonescu îl atacă direct pe Ilie Bolojan: „Un premier care a eșuat”. Ce spune fostul lider PNL despre actuala clasă politică
22:42
Crin Antonescu îl atacă direct pe Ilie Bolojan: „Un premier care a eșuat”. Ce spune fostul lider PNL despre actuala clasă politică
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Pactul Bolojan-Orban: Planul secret pentru reîntregirea PNL și eliminarea influenței PSD
Mediafax
Favorita la câștigarea Eurovisionului ar putea influența retragerea Israelului din concurs
Click
Cele mai norocoase și fericite zodii ale verii 2026. Li se schimbă viața în bine, destinul le surâde pe toate planurile, au parte de iubire, bani și reușite neașteptate
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Tot mai mulți oameni sunt interesați de medicina longevității

Cele mai noi

Trimite acest link pe