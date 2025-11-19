Biletele de tren se vor SCUMPI, de la jumătatea lunii decembrie a acestui an. ARF: „Cu acest procent se vor actualiza şi tarifele de călătorie”

Biletele de tren se vor scumpi cu aproape 10%, din data de 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor.

„Odată cu planul nou de mers (al trenurilor – n. r.) se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea lunii decembrie”, a declarat, miercuri, directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, citat de Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), procentul cu care se va indexa preţul biletelor este de 9,88%, conform Buletinului INS nr. 260/13.10.2025, unde este stabilit indicele preţurilor de consum (IPC).