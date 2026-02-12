Prima pagină » Știri externe » Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă“. Ce suspiciuni au specialiștii

Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă“. Ce suspiciuni au specialiștii

Parlamentul Ucrainei și-a suspendat, joi, activitatea din cauza unor suspiciuni de „otrăvire“ în rândul deputaților. Într-un mesaj postat pe contul său de Telegram, deputatul Mykola Tyshchenko a declarat că sala de ședințe era, astăzi, goală, iar ordinea de zi nu a putut fi realizată.

„Deputății au fost otrăviți, iar activitatea parlamentului ucrainean a fost suspendată, în timpul războiului; nu putem lucra pentru că unii colegi au fost afectați de mâncarea servită la cantină”, a precizat acesta într-un videoclip pe Telegram.

Potrivit deputatului Mykola Tyshchenko, cauza ar fi putut fi mâncarea servită în cantina Parlamentului. De asemenea, se pare că rotavirusul s-a răspândit recent în Ucraina.

Potrivit publicației mezha.net, în Rada Supremă, toți deputații care au venit astăzi, 12 februarie, la serviciu au fost obligați să se supună unor analize de laborator.

După ce au fost la cantina parlamentului, a avut loc o intoxicație în masă, care a afectat sănătatea deputaților și a influențat activitatea organului legislativ.

Specialiștii serviciului sanitar-epidemiologic fac un sondaj pentru a afla circumstanțele și lista alimentelor consumate. Se prelevează probe pentru analize de laborator, scrie sursa citată.

„Clarificăm informațiile difuzate în mass-media cu privire la posibile cazuri de intoxicație alimentară în rândul deputaților din Parlamentul Ucrainei. Imediat după primirea informațiilor respective, s-a demarat o anchetă. În prezent, specialiștii serviciului sanitar-epidemiologic efectuează anchete pentru a clarifica circumstanțele și lista produselor alimentare consumate”, a informat serviciul de presă al Parlamentului ucrainean.

Unii interlocutori presupun că otrăvirea ar fi putut avea loc chiar în cantina deputaților, deși nu toți cei infectați au consumat mâncare acolo. Principalele simptome ale deputaților includ febră, oboseală, tulburări intestinale.

Se ia în considerare, în prealabil, posibilitatea unei infecții cu rotavirus sau a unei alte infecții intestinale acute.

