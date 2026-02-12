Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia

Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia

12 feb. 2026, 17:45, Știri externe
Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia

Marea Britanie a anunțat un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina în valoare totală de 540 de milioane de lire sterline, concentrat pe consolidarea capacităților de apărare aeriană și furnizarea de rachete modulare. Anunțul a fost făcut joi de secretarul britanic al apărării, John Healey, în cadrul unei întâlniri a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei desfășurate la Bruxelles, scrie The Guardian.

La sosirea sa la Bruxelles, secretarul britanic al apărării, John Healey, a declarat: „În această după-amiază, voi confirma că Marea Britanie oferă Ucrainei o jumătate de miliard de lire sterline în plus pentru apărare aeriană urgentă.”

Finanțarea de 540 de milioane de lire sterline se împarte în două componente

Noul sprijin pentru Ucraina este structurat în două componente principale, menite să răspundă nevoilor Kievului în fața atacurilor aeriene din partea Rusiei. Prima componentă constă în 150 de milioane de lire sterline care sunt alocate pentru achiziționarea de rachete interceptoare prin intermediul mecanismului NATO Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), care permite aliaților să finanțeze sisteme de apărare americane și alte echipamente critice pentru a asigura un flux constant de armament către Ucraina.

A doua componentă constă în alocarea a 360 de milioane de lire sterline care vor finanța producția și livrarea a 1.000 de rachete ușoare multi rol, care vor fi fabricate la uzina Thales din Belfast, Irlanda de Nord.

Londra promite un ajutor constant de cel puțin 3 miliarde de lire până în 2030

Acest nou pachet de ajutor face parte dintr-un angajament mai larg al Marii Britanii, care a promis să mențină un ajutor militar de cel puțin 3 miliarde de lire sterline pe an până în 2030-2031. În lunile următoare, Londra a confirmat că va mai livra încă 1.200 de rachete de apărare antiaeriană și 200.000 de proiectile de artilerie.

Mai mult, recent a fost anunțată începerea producției pentru dronele de interceptare Project Octopus, un proiect comun britanico-ucrainean menit să contracareze atacurile cu drone ale Rusiei.

Separat de acest pachet, guvernul britanic a mai alocat 200 de milioane de lire sterline din bugetul de bază al apărării pentru a pregăti forțele britanice în vederea unei posibile desfășurări în Ucraina în cadrul unei forțe multinaționale, în eventualitatea unui viitor acord de pace între Ucraina și Rusia.

Recomandările autorului:

Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat

Telegram este sub asediu în Rusia. Autoritățile vor să interzică aplicația și să o înlocuiască cu Max, platforma supravegheată de FSB

Scandal tragicomic în Abhazia: bătăi în lanț, confuzii, împușcături la spital și răzbunare aprobată de ministrul de interne. De la ce a plecat totul

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă“. Ce suspiciuni au specialiștii
17:33
Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă“. Ce suspiciuni au specialiștii
ANCHETĂ Ungurii anchetează anularea alegerilor din România pentru a preveni o situație similară la ei în țară și arată pașii care duc la manipularea lor
17:06
Ungurii anchetează anularea alegerilor din România pentru a preveni o situație similară la ei în țară și arată pașii care duc la manipularea lor
PORTRET Succesiunea dinastiei Kim: Liderul de la Phenian se pregătește să își desemneze fiica drept moștenitoarea Coreei de Nord
17:03
Succesiunea dinastiei Kim: Liderul de la Phenian se pregătește să își desemneze fiica drept moștenitoarea Coreei de Nord
ALEGERI ÎN SUA Revoluția votului din SUA: Cum vrea Trump să aleagă doar „americanii“. Femeile și tinerii cu venituri mici, printre cei care ar putea fi privați de drepturi
16:59
Revoluția votului din SUA: Cum vrea Trump să aleagă doar „americanii“. Femeile și tinerii cu venituri mici, printre cei care ar putea fi privați de drepturi
FLASH NEWS Două nave ale Marinei SUA s-au ciocnit în zona Caraibelor. Armata americană vorbește despre doi răniți. Cauza coliziunii „rare“ nu este clară
15:29
Două nave ale Marinei SUA s-au ciocnit în zona Caraibelor. Armata americană vorbește despre doi răniți. Cauza coliziunii „rare“ nu este clară
CONTROVERSĂ Lovitură pentru Orban, în prag de alegeri. Ungaria ar putea fi obligată să dea înapoi Comisiei Europene fonduri de 10 miliarde de euro
14:57
Lovitură pentru Orban, în prag de alegeri. Ungaria ar putea fi obligată să dea înapoi Comisiei Europene fonduri de 10 miliarde de euro
Mediafax
Orbán: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 ar aduce războiul în Europa
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Dată afară de PRO TV, angajată acum de Cătălin Măruță: 'Discretă, dar esențială.' Andra a strâns-o imediat în brațe!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un halou invizibil de materie întunecată, de un milion de ori mai greu decât Soarele, s-ar ascunde în Calea Lactee
COMENTARIU CTP face inventarul greșelilor de la televiziuni din ultimele trei zile. „Mă opresc, că m-a luat durerea de cap”
18:04
CTP face inventarul greșelilor de la televiziuni din ultimele trei zile. „Mă opresc, că m-a luat durerea de cap”
CREDINȚĂ Când începe postul Paștelui. Duminici cu dezlegare la pește
17:47
Când începe postul Paștelui. Duminici cu dezlegare la pește
ECONOMIE Francezii, supărați că România ar putea acorda Germaniei contracte SAFE pentru Armata Română care pot depăși 6 miliarde de euro
17:46
Francezii, supărați că România ar putea acorda Germaniei contracte SAFE pentru Armata Română care pot depăși 6 miliarde de euro
VIDEO EXCLUSIV Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, la Europa Connect – România Digitală:”România are resursele și competențele necesare pentru a accelera dezvoltarea”
17:30
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, la Europa Connect – România Digitală:”România are resursele și competențele necesare pentru a accelera dezvoltarea”
FLASH NEWS Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste”
17:29
Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 februarie, de la ora 15.00
17:24
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 februarie, de la ora 15.00

Cele mai noi

Trimite acest link pe