Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia

Marea Britanie a anunțat un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina în valoare totală de 540 de milioane de lire sterline, concentrat pe consolidarea capacităților de apărare aeriană și furnizarea de rachete modulare. Anunțul a fost făcut joi de secretarul britanic al apărării, John Healey, în cadrul unei întâlniri a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei desfășurate la Bruxelles, scrie The Guardian.

La sosirea sa la Bruxelles, secretarul britanic al apărării, John Healey, a declarat: „În această după-amiază, voi confirma că Marea Britanie oferă Ucrainei o jumătate de miliard de lire sterline în plus pentru apărare aeriană urgentă.”

Finanțarea de 540 de milioane de lire sterline se împarte în două componente

Noul sprijin pentru Ucraina este structurat în două componente principale, menite să răspundă nevoilor Kievului în fața atacurilor aeriene din partea Rusiei. Prima componentă constă în 150 de milioane de lire sterline care sunt alocate pentru achiziționarea de rachete interceptoare prin intermediul mecanismului NATO Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), care permite aliaților să finanțeze sisteme de apărare americane și alte echipamente critice pentru a asigura un flux constant de armament către Ucraina.

A doua componentă constă în alocarea a 360 de milioane de lire sterline care vor finanța producția și livrarea a 1.000 de rachete ușoare multi rol, care vor fi fabricate la uzina Thales din Belfast, Irlanda de Nord.

Londra promite un ajutor constant de cel puțin 3 miliarde de lire până în 2030

Acest nou pachet de ajutor face parte dintr-un angajament mai larg al Marii Britanii, care a promis să mențină un ajutor militar de cel puțin 3 miliarde de lire sterline pe an până în 2030-2031. În lunile următoare, Londra a confirmat că va mai livra încă 1.200 de rachete de apărare antiaeriană și 200.000 de proiectile de artilerie.

Mai mult, recent a fost anunțată începerea producției pentru dronele de interceptare Project Octopus, un proiect comun britanico-ucrainean menit să contracareze atacurile cu drone ale Rusiei.

Separat de acest pachet, guvernul britanic a mai alocat 200 de milioane de lire sterline din bugetul de bază al apărării pentru a pregăti forțele britanice în vederea unei posibile desfășurări în Ucraina în cadrul unei forțe multinaționale, în eventualitatea unui viitor acord de pace între Ucraina și Rusia.

