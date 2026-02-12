Aliații NATO nu cred că SUA mai este capabilă să descurajeze inamicii. Politicile lui Donald Trump i-a făcut pe europeni sceptici

Potrivit unui sondaj publicat de POLITICO, realizat în colaborare cu firma de cercetare de piață Public First și publicat joi, 12 februarie, încrederea aliaților tradiționali în capacitatea de descurajare a Statelor Unite este în declin. Studiul, efectuat pe un eșantion de peste 10.000 de adulți din SUA, Canada, Marea Britanie, Franța și Germania, indică faptul că Washingtonul este perceput tot mai mult ca un „aliat nesigur”.

Imprevizibilitatea lui Donald Trump i-a făcut pe aliații europeni sceptici

Eforturile lui Donald Trump de a rescrie relațiile internaționale, în special cele din Europa, îi fac pe partenerii fideli să fie mai reticenți cu privire la capacitatea Statelor Unite de a descuraja sau de a interveni în caz de nevoie. Reputația erodată a Washingtonului ridică multe semne de întrebare cu privire la stabilitatea ordinii globale actuale. În toate țările chestionate, tot mai mulți oameni sunt de părere că Statele Unite sunt mai degrabă un aliat nesigur decât unul de încredere.

Începând cu discursul lui JD Vance de la Conferința de Securitate de la Munchen de anul trecut, care i-a șocat pe toți, relațiile dintre Washington și aliații cheie ai NATO au fost zguduite de dispute comerciale, presărate cu amenințări de impunere a tarifelor comerciale, dar și de o retorică agresivă condusă de Donald Trump de a prelua Groenlanda.

Majoritatea europenilor nu mai cred că SUA pot descuraja agresorii

Majoritatea respondenților din Franța și Germania au declarat că nu mai sunt de părere că inamicii s-ar teme să le atace țările datorită relației acestora cu Statele Unite. În Franța și Germania, mai puțin de 20% dintre cetățeni consideră că SUA mai împărtășesc aceleași valori cu statele europene. Aproape jumătate din populația Germaniei și Franței, precum și 56% dintre canadieni, consideră că SUA au devenit o forță mai degrabă negativă la nivel global.

Deși încrederea rămâne comparativ mai mare în Regatul Unit, doar 35% dintre britanici mai consideră SUA un aliat de încredere, în timp ce 39% îi văd ca fiind nesiguri. În doar un an, a existat o scădere de 10 puncte procentuale în percepția britanicilor privind eficiența descurajării americane. În Franța și Germania, mai puțin de 20% dintre cetățeni consideră că SUA mai împărtășesc aceleași valori cu statele europene.

