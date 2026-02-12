Prima pagină » Actualitate » CTP face inventarul greșelilor de la televiziuni din ultimele trei zile. „Mă opresc, că m-a luat durerea de cap”

CTP face inventarul greșelilor de la televiziuni din ultimele trei zile. „Mă opresc, că m-a luat durerea de cap”

12 feb. 2026, 18:04, Actualitate
CTP face inventarul greșelilor de la televiziuni din ultimele trei zile.
Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține că degradarea limbii române din mass-media reflectă, în opinia sa, declinul general al societății. După ce a urmărit timp de trei zile posturile de televiziune de știri, acesta afirmă că a identificat zeci de erori lingvistice frecvente, pe care le-a sintetizat într-un comentariu public.
Cristian Tudor Popescu susține că indicatorii economici, sociali sau educaționali ar arăta o degradare a României în ultimii ani, însă spune că urmărește atent și un alt semnal: modul în care este folosită limba română în mass-media. Jurnalistul precizează că analiza sa vizează exclusiv persoane publice, de la care publicul ar avea așteptări privind corectitudinea exprimării. După o zi de monitorizare a posturilor de știri, CTP ar fi identificat 27 de greșeli de limbă, iar ulterior a extins observația la trei zile.

Exemplele de greșeli invocate

Jurnalistul atrage atenția și asupra utilizării numeralelor în expresii precum „la ora doisprezece” sau „timp de doisprezece minute”, susținând că forma corectă ar fi „la ora douăsprezece” și „douăsprezece minute”. În schimb, formularea „doisprezece lei” ar fi corectă. De asemenea, acesta semnalează pronunțarea greșită a numelui actorului Victor Rebengiuc, dar și folosirea frecventă a expresiei „ca și” în contexte pe care le consideră incorecte.
S-AU SCUMPIT PREȚURILE. Impropriu și ilogic. Se scumpesc cartofii, ouăle, zahărul, uleiul, adică mărfurile. Prețurile nu pot decât să CREASCĂ sau să SCADĂ;
• LA ORA DOISPREZECE. TIMP DE DOISPREZECE MINUTE. Doisprezece lei. În primul caz, funcția numeralului 12 e ordinală, nu cardinală: a 12-a oră. În plus, substantivul „ora” este feminin, prin urmare, prefixul trebuie să fie „două”, nu masculinul „doi”. „Minute” este un substantiv neutru, un minut, două minute, deci, la plural e feminin – douăsprezece. Doisprezece lei e cât se poate de corect;
• REBENCIUC. Numele marelui actor (amenințat public că i se va da cu toporul în cap) este stâlcit sistematic, deși dânsul a precizat nu o dată: „Mă cheamă REBENGIUC, nu Rebenciuc”. La postul tv al PSD nu e de mirare, bântuie probabil fantoma Guzganului Rozaliu, Hrebenciuc;
• O persistență ieșită din comun prezintă expresia CA ȘI. „Eu, ca și jurnalist, ca și ministru, el, ca și prieten, ca și fotbalist”. „Și” este în plus și este și incorect. Îi numesc, pe cei care îl folosesc așa, „inși cu cași la gură”. Corect „și” este , în expresii, ca „Tu, ca și mine, ești nefericit”. „Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe Pământ”. „Lemnul, ca și cărbunele, arde”. Nu este vorba de a evita cacofonia (asta se face prin reformularea propoziției, nu prin „ca și”), ci de faptul că sunt DOUĂ persoane, lucruri, situații supuse unei comparații”, a scris jurnalistulpe pagina sa de Facebook.
CTP mai afirmă că formularea „e mai tare ca mine” ar fi eronată, considerând că „ca” exprimă comparația de egalitate, iar pentru superioritate ar trebui folosit „decât”. În același timp, jurnalistul susține că termenul „decât” este adesea utilizat greșit în propoziții afirmative, unde, spune el, ar trebui folosite cuvintele „doar” sau „numai”.
”E mai tare CA mine”. Greșit. „Ca” este un comparativ de egalitate, nu de superioritate sau inferioritate. Deci, corect este „e la fel de tare CA mine”, „e mai tare DECÂT mine”;
• Dar, „decât” poate fi utilizat și greșit, pe scară largă: „Avem DECÂT 7 angajați la primărie”. „Am văzut DECÂT un document”. „Vreau DECÂT să spun”. „N-am decât 5 lei”. Dacă propoziția e afirmativă, „decât” se înlocuiește cu DOAR sau NUMAI. Dacă e o negație, atunci DECÂT e corect;
• „Mascații au DEȘCINS la domiciliul traficantului”. Corect: DESCINS;
• „TRAFǏC, CÓMPLICE, cu accent pe a doua silabă, respectiv, prima, astfel încât rimează cu „batic” sau „codice”, codicele Voronețean. Este o adevărată epidemie;
• „Aceasta nu e NICI ÎNTR-UN FEL vina mea”. Corect: „Aceasta nu e ÎN NICIUN FEL vina mea”;
• „Mulțumesc DE invitație”. Altă epidemie. Corect: „Mulțumesc PENTRU invitație”;
• „Măsura CARE am luat-o”. În lupta care pe care, învinge „care” detașat, PE este aproape desființat”, a adăugat jurnalistul.

Alte exemple criticate

Printre alte formulări pe care le consideră incorecte, CTP enumeră:
•„mascații au deșcins”, în loc de „descins”;
•accentuarea greșită a unor cuvinte precum „trafic” sau „complice”;
•„nici într-un fel”, în loc de „în niciun fel”;
•„mulțumesc de invitație”, în loc de „mulțumesc pentru invitație”;
•„măsura care am luat-o”, fără utilizarea prepoziției „pe”;
•formele „mezamplas” sau „mezamplast”, considerate deformări ale termenului „mizanplas”;
•„abea acum”, în loc de „abia acum”;
•„internat pe secție”, în loc de „internat în secție”.

