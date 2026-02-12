Verdict dur pentru Rapidul antrenat de Costel Gâlcă: „Nu au un atacant de careu. Koljić este expirat”

Prima pagină » Sport » Verdict dur pentru rapidiștii antrenați de Costel Gâlcă: „Nu au un atacant de careu. Koljić este expirat”

12 feb. 2026, 18:33, Sport
Grigore Sichitiu, fost colaborator al lui Mircea Lucescu în Giulești, e necruțător cu actuala echipa a Rapidului.

CFR Cluj şi Rapid au remizat, scor 1-1, dar clujenii merg mai departe în Cupa României.

De asemenea, în campionat, jocul giuleștenilor nu impresionează mai deloc.

„Rezultatele sunt mult peste… eu am spus mereu: rezultatele sunt mult peste valoarea lotului. Trebuie să fim foarte corecți, pentru că pentru a juca un fotbal de calitate ai nevoie de câteva puncte forte. Am fost și eu atâția ani antrenor, am lucrat lângă mari antrenori — Lucescu și Iordănescu.

Am o experiență internațională, am văzut sute de echipe, și nu poate o echipă să facă un meci bun, să joace un fotbal de calitate, fără câteva puncte forte.

În primul rând, îți trebuie un jucător la mijlocul terenului care să organizeze jocul. Unul sau doi. Asta îi lipsește Rapidului de la început. Au niște muncitori acolo, care dau cu sapa, care bagă alunecări, dar niciunul nu poate să organizeze.

În al doilea rând, nu au un atacant de careu. Ce au adus acum? Paraschiv… Koljić este expirat. Dobre, atacant de bandă, are 13 goluri, iar Koljić trei sau patru. Nu se poate, lucrurile sunt inversate.

„Și ce au adus? Paraschiv, Moruțan, Sălceanu și Ilie”

Asta este prima chestiune. A doua: ai nevoie ca echipa să aibă ritm de joc. Noi am făcut o repriză cu Ceahlăul, o repriză cu o acțiune-două pe care le-au făcut Dobre sau Petrila. Au un fundaș — și în ultimele meciuri Pașcanu, Bolgado au înscris ei mai mult decât atacanții. Unde e echipa? Vedeți, aici sunt niște probleme pe care oamenii din conducerea clubului nu le văd.

Iar Gâlcă este foarte, foarte reținut. El a spus: «Am nevoie de jucători de calitate, nu de număr». Le-au plecat șase jucători, iar acum i-au dat drumul și lui Jambor. Și ce au adus? Paraschiv, Moruțan, Sălceanu și Ilie. Dom’le, cineva nu înțelege cum se reconstruiește. Eu știu ce înseamnă să faci o casă, dar oamenii ăștia aduc la grămadă”, a declarat Grigore Sichitiu la Radio Sport Total FM.

