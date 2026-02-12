Prima pagină » Religie » Când începe postul Paștelui. Duminici cu dezlegare la pește

Când începe postul Paștelui. Duminici cu dezlegare la pește

12 feb. 2026, 17:47, Religie
Când începe postul Paștelui. Duminici cu dezlegare la pește
Sursa foto: Alexandra Pandrea (Gândul)

Postul Paștelui 2026, pentru ortodocși, începe 23 februarie și continuă până pe 11 aprilie. Catolicii vor respecta perioada de postire între 2 martie și 4 aprilie. Postul Mare este cea mai lungă și mai riguroasă perioadă de abstinență și pregătire spirituală din calendarul ortodox, dedicată curățirii sufletești, rugăciunii și pregătirii pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.

Săptămâna premergătoare, denumită „Săptămâna Albă”, permite consumul dulciurilor și al preparatelor pe bază de lapte, ouă sau brânză, ca o pregătire treptată pentru perioada de post propriu-zis. Postul se va încheia pe 11 aprilie, deschizând calea pentru Paștele ortodox, care va fi sărbătorit pe 12 aprilie 2026.=

Postul Mare reprezintă o perioadă similară de pregătire spirituală, dedicată introspecției, rugăciunii și faptelor bune. În 2026, această perioadă începe cu Miercurea Cenușii, pe 2 martie, și se încheie în Sâmbăta Mare, 11 aprilie, pregătind credincioșii pentru sărbătoarea Paștelui catolic, care va fi celebrată pe 5 aprilie.

În timpul Postului Mare, zilele de miercuri și vineri sunt consacrate abstinenței de la carne, iar accentul este pus pe apropierea de Dumnezeu prin rugăciune, milostenie și reflecție asupra propriei vieți. Această perioadă oferă oportunitatea de a medita asupra valorilor spirituale și de a întări legătura cu comunitatea și tradiția creștină.

Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2026

În Postul Paștelui 2026, sunt două zile cu dezlegare la pește:

-25 martie 2026 – de Buna Vestire;
-5 aprilie 2026 – Duminica Floriilor.

Duminici importante din Postul Ortodox 2026

În 2026, Postul Mare cuprinde următoarele duminici importante:

  • Duminica Ortodoxiei ( 1 martie) – prima duminică din post, dedicată biruinței dreptei credințe și cinstirii icoanelor;
  • Duminica Sfântului Grigorie Palama (8 martie) – a doua duminică, care subliniază importanța rugăciunii și a vieții duhovnicești;
  • Duminica Sfintei Cruci (15 martie) – a treia duminică din post, când credincioșii sunt chemați să își asume crucea ca simbol al jertfei și mântuirii;
  • Duminica Sfântului Ioan Scărarul (22 martie) – a patra duminică, ce amintește de urcușul spiritual prin credință și nevoință;
  • Duminica Sfintei Maria Egipteanca (29 martie) – a cincea duminică, un puternic simbol al pocăinței și al întoarcerii la Dumnezeu;
  • Duminica Floriilor ( 5 aprilie) – ultima duminică din post, care marchează Intrarea Domnului în Ierusalim și deschide Săptămâna Mare.

Recomandarea autorului: Postul Paștelui în 2026. Când începe și ce le este interzis credincioșilor să facă

Recomandarea video

Citește și

RELIGIE 13 februarie 2026, sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox. Cine a fost Sfântul Cuvios Martinian
15:10
13 februarie 2026, sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox. Cine a fost Sfântul Cuvios Martinian
RELIGIE Capul Sfântului Gheorghe, pentru prima dată în România. Unde vor putea credincioșii să se închine
18:20, 10 Feb 2026
Capul Sfântului Gheorghe, pentru prima dată în România. Unde vor putea credincioșii să se închine
RELIGIE Moșii de iarnă 2026. Ce se oferă de pomană pe 14 februarie
12:17, 10 Feb 2026
Moșii de iarnă 2026. Ce se oferă de pomană pe 14 februarie
RELIGIE Cele 16 românce care intră vineri în rândul sfinților. Ceremonia de canonizare, oficiată de Patriarhul Daniel
09:56, 06 Feb 2026
Cele 16 românce care intră vineri în rândul sfinților. Ceremonia de canonizare, oficiată de Patriarhul Daniel
RELIGIE Mare sărbătoare cu cruce roșie în Calendarul Ortodox pe 2 februarie 2026. Tradiția Întâmpinării Domnului, prăznuită la 40 de zile de la Crăciun
09:00, 02 Feb 2026
Mare sărbătoare cu cruce roșie în Calendarul Ortodox pe 2 februarie 2026. Tradiția Întâmpinării Domnului, prăznuită la 40 de zile de la Crăciun
TENSIUNI Papa Leon îi îndeamnă pe Trump și liderul Cubei la împăcare și se declară profund îngrijorat de agravarea tensiunilor
22:57, 01 Feb 2026
Papa Leon îi îndeamnă pe Trump și liderul Cubei la împăcare și se declară profund îngrijorat de agravarea tensiunilor
Mediafax
Orbán: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 ar aduce războiul în Europa
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Dată afară de PRO TV, angajată acum de Cătălin Măruță: 'Discretă, dar esențială.' Andra a strâns-o imediat în brațe!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un halou invizibil de materie întunecată, de un milion de ori mai greu decât Soarele, s-ar ascunde în Calea Lactee
COMENTARIU CTP face inventarul greșelilor de la televiziuni din ultimele trei zile. „Mă opresc, că m-a luat durerea de cap”
18:04
CTP face inventarul greșelilor de la televiziuni din ultimele trei zile. „Mă opresc, că m-a luat durerea de cap”
ECONOMIE Francezii, supărați că România ar putea acorda Germaniei contracte SAFE pentru Armata Română care pot depăși 6 miliarde de euro
17:46
Francezii, supărați că România ar putea acorda Germaniei contracte SAFE pentru Armata Română care pot depăși 6 miliarde de euro
MILITAR Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia
17:45
Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia
FLASH NEWS Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă“. Ce suspiciuni au specialiștii
17:33
Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă“. Ce suspiciuni au specialiștii
VIDEO EXCLUSIV Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, la Europa Connect – România Digitală:”România are resursele și competențele necesare pentru a accelera dezvoltarea”
17:30
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, la Europa Connect – România Digitală:”România are resursele și competențele necesare pentru a accelera dezvoltarea”
FLASH NEWS Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste”
17:29
Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste”

Cele mai noi

Trimite acest link pe