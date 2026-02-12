Când începe postul Paștelui. Duminici cu dezlegare la pește

Postul Paștelui 2026, pentru ortodocși, începe 23 februarie și continuă până pe 11 aprilie. Catolicii vor respecta perioada de postire între 2 martie și 4 aprilie. Postul Mare este cea mai lungă și mai riguroasă perioadă de abstinență și pregătire spirituală din calendarul ortodox, dedicată curățirii sufletești, rugăciunii și pregătirii pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.
Săptămâna premergătoare, denumită „Săptămâna Albă”, permite consumul dulciurilor și al preparatelor pe bază de lapte, ouă sau brânză, ca o pregătire treptată pentru perioada de post propriu-zis. Postul se va încheia pe 11 aprilie, deschizând calea pentru Paștele ortodox, care va fi sărbătorit pe 12 aprilie 2026.=
Postul Mare reprezintă o perioadă similară de pregătire spirituală, dedicată introspecției, rugăciunii și faptelor bune. În 2026, această perioadă începe cu Miercurea Cenușii, pe 2 martie, și se încheie în Sâmbăta Mare, 11 aprilie, pregătind credincioșii pentru sărbătoarea Paștelui catolic, care va fi celebrată pe 5 aprilie.
În timpul Postului Mare, zilele de miercuri și vineri sunt consacrate abstinenței de la carne, iar accentul este pus pe apropierea de Dumnezeu prin rugăciune, milostenie și reflecție asupra propriei vieți. Această perioadă oferă oportunitatea de a medita asupra valorilor spirituale și de a întări legătura cu comunitatea și tradiția creștină.
În Postul Paștelui 2026, sunt două zile cu dezlegare la pește:
-25 martie 2026 – de Buna Vestire;
-5 aprilie 2026 – Duminica Floriilor.
În 2026, Postul Mare cuprinde următoarele duminici importante:
