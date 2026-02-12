Când începe postul Paștelui. Duminici cu dezlegare la pește

Postul Paștelui 2026, pentru ortodocși, începe 23 februarie și continuă până pe 11 aprilie. Catolicii vor respecta perioada de postire între 2 martie și 4 aprilie. Postul Mare este cea mai lungă și mai riguroasă perioadă de abstinență și pregătire spirituală din calendarul ortodox, dedicată curățirii sufletești, rugăciunii și pregătirii pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului.

Săptămâna premergătoare, denumită „Săptămâna Albă”, permite consumul dulciurilor și al preparatelor pe bază de lapte, ouă sau brânză, ca o pregătire treptată pentru perioada de post propriu-zis. Postul se va încheia pe 11 aprilie, deschizând calea pentru Paștele ortodox, care va fi sărbătorit pe 12 aprilie 2026.=

Postul Mare reprezintă o perioadă similară de pregătire spirituală, dedicată introspecției, rugăciunii și faptelor bune. În 2026, această perioadă începe cu Miercurea Cenușii, pe 2 martie, și se încheie în Sâmbăta Mare, 11 aprilie, pregătind credincioșii pentru sărbătoarea Paștelui catolic, care va fi celebrată pe 5 aprilie.

În timpul Postului Mare, zilele de miercuri și vineri sunt consacrate abstinenței de la carne, iar accentul este pus pe apropierea de Dumnezeu prin rugăciune, milostenie și reflecție asupra propriei vieți. Această perioadă oferă oportunitatea de a medita asupra valorilor spirituale și de a întări legătura cu comunitatea și tradiția creștină.

Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2026

În Postul Paștelui 2026, sunt două zile cu dezlegare la pește:

-25 martie 2026 – de Buna Vestire;

-5 aprilie 2026 – Duminica Floriilor.

Duminici importante din Postul Ortodox 2026

În 2026, Postul Mare cuprinde următoarele duminici importante:

Duminica Ortodoxiei ( 1 martie) – prima duminică din post, dedicată biruinței dreptei credințe și cinstirii icoanelor;

Duminica Sfântului Grigorie Palama (8 martie) – a doua duminică, care subliniază importanța rugăciunii și a vieții duhovnicești;

Duminica Sfintei Cruci (15 martie) – a treia duminică din post, când credincioșii sunt chemați să își asume crucea ca simbol al jertfei și mântuirii;

Duminica Sfântului Ioan Scărarul (22 martie) – a patra duminică, ce amintește de urcușul spiritual prin credință și nevoință;

Duminica Sfintei Maria Egipteanca (29 martie) – a cincea duminică, un puternic simbol al pocăinței și al întoarcerii la Dumnezeu;

Duminica Floriilor ( 5 aprilie) – ultima duminică din post, care marchează Intrarea Domnului în Ierusalim și deschide Săptămâna Mare.

