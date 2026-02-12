Viorica Dăncilă a sărbătorit Anul Nou Chinezesc. „Intrăm în anul Calului de Foc, un semn rar care întruchipează energie, curaj și transformare”

Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului, marcând începutul oficial al Noului An Lunar Chinezesc. Viorica Dăncilă a celebrat eventimentul la recepția organizată de Ambasada Republicii Populare Chineze la București și Casa Româno-Chineză.
Anul Calului de Foc este considerat una dintre cele mai dinamice și pline de energie combinații din zodiacul chinezesc. Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul premier Viorica Dăncilă a transmis că atmosfera serii a adus România și China mai aproape. Dăncilă susține că apropierea dintre cele două țări ar putea fi o investiție în viitor.
”Am avut bucuria de a celebra Anul Nou Chinezesc la recepția organizată de Ambasada Republicii Populare Chineze la București și Casa Româno-Chineză, un eveniment care a reunit personalități din lumea politică și academică, înalți demnitari și ambasadori.
