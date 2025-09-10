Prima pagină » Actualitate » Blocaj la SALROM. Șefii apelează tertipuri juridice și refuză să plece din funcții. Ministrul Radu Miruță: „Ministerul se luptă cu el însuși”

Denis Andrei
10 sept. 2025, 08:56, Actualitate
Ministrul Economiei, Radu Miruță - Foto: Facebook/Radu Miruță

Ministrul Economiei, Radu Miruță, acuză conducerea SALROM că se folosește de tertipuri juridice pentru a rămâne în funcții, în ciuda prejudiciului produs la Praid. Ministrul spune că statul român a ajuns să se judece cu propria companie și atrage atenția asupra blocajului care afectează și exploatarea grafitului din România.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a lansat critici dure la adresa conducerii SALROM, după ce încercarea sa de a-i revoca pe șefii companiei a fost blocată chiar de aceștia. Oficialul susține că Ministerul Economiei a fost pus în situația absurdă de a da în judecată propria societate, pentru a-și putea pune în aplicare dispozițiile.

„Ministerul se luptă cu el însuși să-și dea la o parte niște oameni care au produs un prejudiciu și ei spun că nu vor și oamenii care i-au numit acolo îi încurajează”, a spus Miruță la Antena 3 CNN.

Șefii SALROM și-au blocat revocarea din funcții

Potrivit ministrului, conducerea SALROM se folosește de un artificiu juridic pentru a evita aplicarea ordinului AGA, emis după dezastrul de la Praid.

„Au trecut cele 30 de zile, iar ei evită să se ducă în sală să se întâlnească pentru a se considera că s-a îndeplinit procedura. Eu nu pot să semnez în locul SALROM. Legal, eu dau un mandat despre ce să decidă, dar faptic ei semnează. A fost grevă la magistrați, s-a mai pierdut un termen”, a explicat Miruță.

Miruță a afirmat că situația ar putea fi rezolvată doar prin modificarea legislației.

„Trebuie să schimbăm legea să nu mai avem astfel de lucruri ridicole. Eu sunt acționarul, vreau să-i schimb pe cei de acolo pentru că au făcut un prejudiciu, ei nu vin în sală și mă uit la ei și n-am ce să fac și-i dau în judecată să vină în sală. E o copilărie. Așa redresăm economia?”, a mai declarat ministrul.

Grafitul, resursă rară blocată de birocrație

Oficialul a vorbit și despre resursele de grafit de la Baia de Fier, neexploatate din 2006, care ar putea aduce României beneficii uriașe.

„O tonă de grafit poate să coste 400 de dolari dacă e 90% pur, poate să coste 4000 de dolari dacă e 92% sau 93%. Cu cât crește foarte puțin, cu atât crește prețul exponențial cu rată supraunitară”, a explicat Miruță.

Acesta a atras atenția că România are una dintre cele mai valoroase rezerve din Europa, dar lipsa tehnologiei și blocajele birocratice împiedică valorificarea lor.

„Noi avem produsul, dar nu avem tehnologia și putem pune condițiile. Punem condiția să vii partener cu mine, te oblig să produci aici, nu mai pleci cu buștenii și după cumpărăm noi mobila. Asta e condiția mea ca țară. E țara mea, e curtea mea, nu-l dau altcuiva, te interesează? Astea sunt regulile jocului și sunt foarte oneste”, a mai spus ministrul.

Miruță a arătat că exploatarea grafitului ar putea deschide drumul pentru o industrie a bateriilor și chiar a semiconductorilor în România, însă pentru acest lucru este nevoie de parteneriate internaționale și voință politică.

