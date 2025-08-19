Cabana BABELE, aflată la cota 2.200 în inima Bucegilor, scoasă la vânzare. Locația s-ar putea transforma într-unul hotel exclusivist. Cât costă

Una dintre cele mai cunoscute cabane montane din România, situată în Masivul Bucegi, poate fi achiziționată pentru o sumă relativ accesibilă pentru investitorii cu dare de mână. Amplasamentul unic dar și telecabina din proximitate ar putea transofrma locația într-un veritabil hotel de lux.

Cabana Babele, situată în inima Masivului Bucegi, la peste 2.200 de metri altitudine, a fost scoasă la vânzare pentru 1,6 milioane de euro, potrivit anunțului publicat pe Imobiliare.ro.

Aceasta este una dintre cele mai renumite locații montane din România, apreciată atât la nivel național, cât și internațional.

Accesul la cabană se face fie prin telecabina din Bușteni, fie pe traseul rutier Transbucegi, ceea ce asigură un flux constant de vizitatori în orice anotimp.

Construită în 1970, cabana dispune de o suprafață construită de 1.764 mp și o capacitate de 108 locuri, în camere cu 2 până la 12 paturi. În prezent, cabana nu mai oferă cazare, fiind menținută activă doar datorită antenelor GSM instalate pe clădire.

Reprezentanții agenției imobiliare Top Estate Team menționează că există autorizație pentru modernizarea cabanei, iar terenul permite extinderi și reconfigurări.

Potențialul investițional este extrem de ridicat, cabana putând fi transformată într-un hotel de 4 stele cu restaurant panoramic, facilități premium și zonă de spa & wellness.

Investitorul ideal ar putea fi un grup hotelier, un operator specializat în turism montan sau un antreprenor care dorește să dezvolte o destinație turistică de prestigiu.