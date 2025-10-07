Prima pagină » Actualitate » CALCULE. Cum se poate califica România direct la Campionatul Mondial din America, de anul viitor

07 oct. 2025, 12:57, Actualitate
Cum se poate califica România direct la Campionatul Mondial din America

Federația Română de Fotbal a analizat scenariile posibile pentru ca echipa națională, aflată sub comanda lui Mircea Lucescu, să obțină calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Cu trei etape rămase de disputat, „tricolorii” se află în luptă directă cu Austria și Bosnia-Herțegovina pentru primele două locuri din grupă.

România ocupă, în prezent, locul 3. Iată clasamentul la zi:

  1. Bosnia-Herțegovina 12p (5 meciuri)
  2. Austria 12p (4 meciuri)
  3. România 7p (5 meciuri)
  4. Cipru 4p (5 meciuri)
  5. San Marino 0p (5 meciuri).

Scenariile care duc România direct la Mondial

Programul rămas include următoarele partide:

  • 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia-Herțegovina
  • 12 octombrie: San Marino – Cipru, România – Austria
  • 15 noiembrie: Cipru – Austria, Bosnia-Herțegovina – România
  • 18 noiembrie: Austria – Bosnia-Herțegovina, România – San Marino

Potrivit calculelor făcute de FRF, România are nevoie de maximum de puncte în ultimele trei meciuri, adică 9 puncte din 9 posibile, pentru a spera la câștigarea grupei și la calificarea directă la Mondial. Chiar și așa, „naționala” trebuie să depășească la puncte sau golaveraj atât Bosnia, cât și Austria.

Federația a prezentat și câteva variante concrete în care România poate obține calificarea directă, presupunând că Austria câștigă meciul de acasă cu San Marino.

Echipa noastră merge direct la turneul final dacă se îndeplinesc următoarele combinații de rezultate:

  • Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X sau;
  • Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2

„Cu mențiunea foarte importantă că, în cazul în care Austria sau Bosnia-Herțegovina, ori ambele, termină cu 16 puncte, cât ar avea România, e obligatoriu ca tricolorii să aibă golaverajul general în grupă cel mai bun! E primul criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte, urmat de numărul total al golurilor marcate în grupă”, adaugă FRF.

„Infern” prin barajul de calificare

Chiar dacă nu prinde primul loc în grupă, România mai are o șansă prin barajul pentru CM 2026, datorită rezultatelor din Liga Națiunilor. În acest caz, însă, tricolorii nu ar fi cap de serie și ar disputa semifinala barajului în deplasare, într-un singur meci.

Barajul va cuprinde o semifinală și o finală, ambele într-o singură manșă, sistem eliminatoriu.

Dacă România termină pe locul secund în grupă, ordinea echipelor clasate pe poziția a doua va fi stabilită în funcție de clasamentul FIFA din luna noiembrie. Primele opt formații din acest clasament vor fi cap de serie și vor juca acasă semifinala barajului, în fața unor adversari, cel puțin teoretic, mai accesibili.

