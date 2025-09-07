Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, acuză o nouă fraudă și atenționează că nu are nicio legătură cu site-ul calingeorgescuinvest.eu. Acesta a punctat despre ilegalitățile constatate în legătură cu acest site, în care este invocat numele său, avertizându-i pe oameni să nu transmită datele personale și să nu efectueze plăți sau investiții.

Călin Georgescu a precizat că, prin intermediul avocaților săi, a întreprins toate demersurile legale pentru stoparea acestor practici ilegale și în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate.

„⚠️𝑆𝑖𝑡𝑒𝑢𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑜𝑟𝑔𝑒𝑠𝑐𝑢𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡.𝑒𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡, 𝑐𝑢 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑢𝑑𝑎̆⚠️

Nu am nicio legătură cu site-ul calingeorgescuinvest.eu. Folosește ilegal numele și imaginea mea, fără consimțământ, în scopuri financiare, inclusiv o fotografie trucată.

Am constatat următoarele ilegalități:

1. Site-ul se prezintă „Călin Georgescu Invest”, dar în Politica de confidențialitate figurează o altă firmă (Sorin Constantinescu Invest), ceea ce creează o identitate nu doar falsă, ci și confuză.

2. Se utilizează date și imagini false.

3. Lipsesc mecanisme transparente privind prelucrarea datelelor personale”, a punctat Călin Georgescu.

C ălin Georgescu a acuzat că i-a fost publicată ilegal cartea „Cump ăna Rom âniei”

În luna iunie 2025, Călin Georgescu a acuzat și faptul că i-a fost publicată ilegal cartea „Cumpăna României.” Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a postat pe Facebook o imagine în care apare cartea sa originală și varianta falsificată, menționând că un asemenea aspect poate să atragă răspundere civilă și penală.

Călin Georgescu a explicat, în mesajul său, că această carte a fost publicată ilegal, fără ca editura să aibă acordul său. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 acuză că a fost tipărită și vândută fără contract și semnătură, cu modificări neautorizate și date false. A invocat Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Călin Georgescu | Sursa foto – Antena 3

