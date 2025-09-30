Călin Popescu Tăriceanu l-a numit habarnist pe Nicușor Dan. Președintele a declarat că România nu era pregătită să adere la UE

Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a reacționat la declarația lui Nicușor Dan în care spunea că România nu era pregătită să adere la Uniunea Europeană.

Călin Popescu Tăriceanu l-a numit pe Nicușor Dan habarnist în momentul în care a făcut acea declarație și că nu deține informații corecte, dar nici responsabilitatea declarațiilor.

„Eu am fost foarte surprins și sunt mâhnit când citesc asemenea declarații din partea președintelui țării, pentru că președintele se presupune că are cel puțin două calități, este informat corect și are responsabilitatea declarațiilor sale, aici dovedește că nu are niciun fel de informații corecte, îl trecem la categoria habarniști. Nu are nici responsabilitate declarațiilor, astfel de declarații creează neîncredere din partea partenerilor noștri.”, a spus Călin Tăriceanu la Antena 3.

Fostul premier a punctat că România a început cu mai mult timp în urmă procesul de aderare, iar în mandatul său a avut responsabilitatea dea pune legislația României în acord cu cea a Uniunii Europene.

„Cum s-ar fi putut ca România să intre nepregătită. România a început procesul de aderare. A fost o primă fază a negocierilor, de aderare. Aceste lucruri s-au încheiat în mandatul lui Năstase. Mie mi-a revenit responsabilitatea de a implementa, de a pune legislația României în acord cu cea Uniunii Europene. A trebuit să construim instituții noi. Dacă noi nu eram pregătiți, CE și Statele membre nu făceau un gest de mărinimie. Au fost negocieri forte dure. Faza de pregătire, care a durat 2 ani, a fost foarte complicată și a necesitat o muncă enormă. A fost un efort care s-a finalizat cu succes. Am avut emoții. Nu eram mereu sigur dacă ne putem respecta angajamentele. Am făcut nenumărate drumuri la Bruxelles și am reușit să ne prezentăm cu fruntea sus. Nu i s-a făcut României niciun cadou. Poate avea un impact. Vocea președintelui e auzită și în România și în state. Această declarație denotă că nu cunoaște. E un președinte iresponsabil. Îi cer președintelui să se informeze și după să facă declarații în cunoștință de cauză.”, a mai spus Călin Popescu Tăriceanu.