Când vor putea duce ieșenii gunoiul doar cu cardul: „Revoluția de la pubele”

Când vor putea duce ieșenii gunoiul doar cu cardul. Distribuirea cardurilor și instalarea pe telefon a aplicației de acces la noile module amplasate deja în Iași vor începe în zilele următoare.

Potrivit Ziarul de Iași, o perioadă sistemele de colectare vor funcționa în paralel.

Reprezentanții a jumătate din asociațiile de proprietari din Iași au luat parte la sesiunile organizate de Salubris pentru prezentarea funcționării eco-insulelor.

E vorba de pubelele moderne de colectare selectivă a deșeurilor, amplasate în tot orașul.

Primăria Iași a afișat un ghid de utilizare a noilor pubele. Accesul la aceste module se va realiza pe baza cardurilor sau a unei aplicații instalate pe telefon, valabile doar pentru zona unde posesorul este arondat.

Vechile pubele vor rămâne o vreme pe loc, până la migrarea exclusivă pe noile module.

