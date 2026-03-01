O comună mică din Austria a ajuns pe harta mondială printr-o idee inedită: terenuri de construcție gratuite pentru cei dispuși să își construiască o casă de la zero și să își întemeieze o familie în paradis.

O comună mică din Austria a decis să ofere terenuri de construcție gratuit celor care sunt dispuși să își ridice o casă și să își întemeieze o familie în sat. Inițiativa aparține localității Rappottenstein din regiunea Waldviertel, continuând să stârnească interes la nivel internațional chiar și după 17 ani de la lansare, preia Romania TV.

Comuna pitorească Rappottenstein din landul Niederösterreich s-a făcut remarcată, de-a lungul timpului, datorită cetății miedevale. În anul 1880, aici existau peste 2.700 de locuitori.

Azi, doar 1.700 de suflete mai sălășuiesc în Rappottenstein , iar pentru a stopa declinul, primăria a lansat în anul 2009 un proiect inedit: oferirea a 9-10 loturi de teren, fiecare de aproximativ 800-900 de metri pătrați, în zona Ritterkamp/Grünbach, pentru cei care vor să își construiască o casă și să locuiască acolo.

Terenuri abandonate și condiții

La vremea respectivă, primarul Joswf Wagner explica faptul că multe terenuri rămâneau nefolosite pentru că proprietarilor le era frică să le vândă ieftin, gândindu-se că vor fi bârfiți în sat. Soluția aleasă a fost una practică, ce a stârnit interes: „terenul gratis”, dar cu reguli stricte.

Astfel, terenul nu reprezintă un cadou, ci o amânare a plății. Cei care primesc un lot sunt nevoiți să înceapă construcția în cel mult trei ani și să finalizeze casa în următorii cinci. După aproximativ 10 ani, în casă trebuie să fie înregistrați cel puțin trei rezidenți principali, adică o familie formată din doi adulți și cel puțin un copil.