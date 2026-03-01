Prima pagină » Actualitate » Cum a ajuns o comună din Austria celebră la nivel mondial oferind terenuri gratuite familiilor

01 mart. 2026, 20:50, Actualitate
Rappottenstein - Austria
O comună mică din Austria a ajuns pe harta mondială printr-o idee inedită: terenuri de construcție gratuite pentru cei dispuși să își construiască o casă de la zero și să își întemeieze o familie în paradis.

O comună mică din Austria a decis să ofere terenuri de construcție gratuit celor care sunt dispuși să își ridice o casă și să își întemeieze o familie în sat. Inițiativa aparține localității Rappottenstein din regiunea Waldviertel, continuând să stârnească interes la nivel internațional chiar și după 17 ani de la lansare, preia Romania TV.

Comuna pitorească Rappottenstein din landul Niederösterreich s-a făcut remarcată, de-a lungul timpului, datorită cetății miedevale. În anul 1880, aici existau peste 2.700 de locuitori.

Azi, doar 1.700 de suflete mai sălășuiesc în Rappottenstein , iar pentru a stopa declinul, primăria a lansat în anul 2009 un proiect inedit: oferirea a 9-10 loturi de teren, fiecare de aproximativ 800-900 de metri pătrați, în zona Ritterkamp/Grünbach, pentru cei care vor să își construiască o casă și să locuiască acolo.

Terenuri abandonate și condiții

La vremea respectivă, primarul Joswf Wagner explica faptul că multe terenuri rămâneau nefolosite pentru că proprietarilor le era frică să le vândă ieftin, gândindu-se că vor fi bârfiți în sat. Soluția aleasă a fost una practică, ce a stârnit interes: „terenul gratis”, dar cu reguli stricte.

Astfel, terenul nu reprezintă un cadou, ci o amânare a plății. Cei care primesc un lot sunt nevoiți să înceapă construcția în cel mult trei ani și să finalizeze casa în următorii cinci. După aproximativ 10 ani, în casă trebuie să fie înregistrați cel puțin trei rezidenți principali, adică o familie formată din doi adulți și cel puțin un copil.

În cazul în care condițiile nu sunt respectate, beneficiarul trebuie să achite prețul normal al terenului, evaluat între 15 și 25 de euro pe metru păstrat, o sumă mică pentru standardele austriece. Autoritățile locale au descris această schemă simplu, explicând că locuitorii plătesc doar dacă nu își respectă promisiunea.

La vremea lansării programului, interesul a fost crescut. Zeci de mii de solicitări au sosit din toată lumea, inclusiv din Mexic, Coreea de Sud și Asia de Est. Primele loturi au fost repartizate rapid. Însă, entuziasmul celor interesați s-a transformat în indecizie când s-au lovit de realitate, căci localitatea se află într-o zonă izolată, cu ierni lungi și cu puține oportunități profesionale.

Datele colectate până în 2024 arată un bilanț modest: doar două terenuri au ajuns să fie „cu adevărat gratuite”, după îndeplinirea tuturor condițiilor, patru au fost vândute la preț normal, iar altele au rămas disponibile. În 2025, proiectul a adus totuși 14 noi rezidenți principali, iar comuna a decis să continue oferta cu încă un lot.

