Atacurile iraniene declanşează un razboi neașteptat. Iancu Guda vs. Răzvan Pascu: „Agenți imobiliari cu comisioane nejustificate” / „Frustrați și dezaxați”

Economistul Iancu Guda a lansat un atac dur la adresa influencerului Răzvan Pascu în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al atacurilor iraniene din Dubai. Răspunsul influencerului nu s-a lăsat mult așteptat.

Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, Iancu Guda a criticat ideea conform căreia Dubai și Emiratele Arabe Unite pot fi asociate cu siguranța și stabilitatea, în contextul atacurilor iraniene din regiune. În plus, el a comentat dur trendul românilor cu venituri ridicate care își direcționează economiile către proprietăți în Dubai. Guda a acuzat o parte dintre promotorii acestor investiții că urmăresc comisioane consistente, nominalizându-l direct pe Răzvan Pascu, antreprenor și consultant în turism și investiții imobiliare internaționale.

„Agenți imobiliari cu comisioane nejustificate”

„Chiar nu îți trebuie multă minte ca să realizezi că Dubai și UAE nu pot fi asociate niciodată cu ideea de “stabilitate” sau “siguranță”, având în vedere poziționarea lor geografică. Am văzut acest trend al milionarilor din România care își “parchează în siguranță” banii în “investiții imobiliare cu potențial imens de creștere pe termen lung în Dubai” … păcăliți de agenții imobiliari care și-au luat comisioane nejustificate (vezi Razvan Pascu și alți vânători de comisioane). Investițiile profesioniste nu se fac așa!

Între timp, se întâmplă ceea ce explic aproape în fiecare zi, de peste 10 ani : investițiile la bursă, realizate lunar, într-un portofoliu diversificat (RON, USD, EUR + emerging), cu orizont pe termen lung (+10 ani), sunt cele mai bune investiții. Priviți bursa românească, considerând dividendele încasate TRIPLEAZĂ banii în ultimii 5 ani, cresc de 7 ori banii în ultimul deceniu sau de 17 ori banii în ultimii 20 ani”, a scris Iancu Guda pe rețelele sociale.

„Frustrați și dezaxați”

Răspunsul nu s-a lăsat așteptat foarte mult, astfel că Răzvan Pascu a făcut și el, la rândul său, o postare în mediul online prin intermediul căreia i-a dat replica lui Iancu Guda. Influencerul a susținut că Emiratele Arabe Unite rămân „una dintre cele mai sigure țări din lume” și le-a descris drept „o Elveție a Orientului Mijlociu”. Răzvan Pascu a criticat dur reacțiile unor români din mediul online, despre care spune că s-ar fi bucurat de atacuri sau ar fi ironizat persoanele care călătoresc ori investesc în Dubai. În plus, acesta a blamat atitudinea unor persoane care vor să se afirme prin munca și numele altora și care exploatează un moment dramativ, adăugând că nivelul frustrării în România este „la cer”.

„Emiratele Arabe Unite, una dintre cele mai sigure tari din lume, a trecut ieri prin niste clipe la care nimeni nu s-ar fi gandit, dat fiind ca ei sunt ca o Elvetie a Orientului Mijlociu, sunt prieteni cu toata lumea, aveau relatii bune si cu Iranul si i-au ajutat deseori pe iranieni, multi iranieni lucreaza in comert in Emirate sau au investit in Abu Dhabi si Dubai, etc. (…) Am vazut replici de genul „sa moara toti fraierii si bogatii care au bani sa viziteze sau sa isi cumpere apartamente in Dubai” sau „asa le trebuie daca le place sa calatoreasca in vremurile astea”. (…)

Multi neica-nimeni care vor sa se afirme pe munca si numele altora sau folosindu-se de o situatie aproape dramatica, neasteptata si socanta, dar si oameni de la care totusi ai un minim de pretentie, chiar daca ai de multe ori opinii diferite de ale lor, cum ar fi Iancu Guda sau Zoso sau altii la fel de frustrati si de dezaxati”, a scris Răzvan Pascu pe pagina sa de Facebook.

