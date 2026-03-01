Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată. Indexarea punctului de pensie va reveni din 2027

Premierul Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată, iar indexarea punctului de pensie va reveni din 2027. Pachetul social are un impact bugetar estimat la 2,3 miliarde de lei, a declarat ministrul Muncii Muncii, Florin Manole duminică la România TV. Pare o concesie făcută PSD pentru trecerea bugetului reclamată de Grindeanu.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, într-o intervenție la România Tv, un pachet amplu de măsuri pentru pensionari: eliminarea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei, reluarea indexării punctului de pensie din 1 ianuarie 2027 și acordarea unor sume compensatorii pentru 2,8 milioane de pensionari cu venituri mici.

Ministrul a explicat că, după perioada 2025–2026 în care punctul de pensie este înghețat, iar pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei plătesc contribuția la sănătate, din 1 ianuarie 2027 va reveni indexarea, iar CASS-ul va fi eliminat.

„Pentru pensionarii cu pensie de 3.200 de lei, cu indexarea pensiilor și eliminarea CASS-ului, lucrurile ar trebui să fie mai bune”, a afirmat Manole. Măsura vizează în special pensionarii cu venituri între 3.000 și 4.000 de lei, categorie afectată de plata contribuției la sănătate în ultimii doi ani. 2,8 milioane de pensionari primesc bani în două tranșe În paralel, PSD propune un pachet de solidaritate destinat pensionarilor cu venituri sub 3.000 de lei. Sumele vor fi acordate în două tranșe, în aprilie și decembrie. Structura sprijinului este următoarea: 1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 1.500 lei 800 de lei pentru cei cu pensii între 1.500 și 2.000 lei 600 de lei pentru pensionarii cu pensii între 2.000 și 3.000 lei

