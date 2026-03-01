Zodia binecuvântată de Dumnezeu în luna martie 2026. Neti Sandu: „Vor atinge performanțe pe care nici nu și le imaginau”

Este necesară această încheiere: realizarea unui bilanț și reglarea unor conturi, pentru ca apoi începutul în Berbec să fie unul bun. Aceasta este semnificația alinierii planetelor în zodia Peștilor, împreună cu Soarele și cu eclipsa totală, care reprezintă o atenționare asupra lucrurilor ce trebuiau încheiate și nu au fost — indiferent de motive. Acum este momentul pentru mai mult interes și pentru finalizarea lor.

Pești

Nativii Pești au foarte multe de făcut. Un sprijin important vine din partea lui Jupiter, care își reia mersul direct începând cu 11 martie. El a intrat anterior în iunie și a putut oferi ajutor din punct de vedere sentimental și emoțional, pentru inițierea unor proiecte personale. Însă, din cauza retrogradării și a presiunilor exercitate de Saturn și Neptun, este posibil ca multe dintre aceste demersuri să nu fi fost duse la capăt.

Acum este momentul să fie urgentate anumite acțiuni pentru atingerea obiectivelor. Pentru mulți Pești, acest lucru poate însemna refacerea relației de cuplu, recâștigarea încrederii, intrarea într-o nouă relație sau apariția copiilor, deoarece Jupiter în Rac activează pentru Pești casa copiilor. Acest tranzit ar trebui să aducă împlinire, bucurie, posibilitatea de a deveni părinți și chiar începutul unui nou loc de muncă, dacă aceasta este dorința lor.

Peștii, fiind ultima zodie a zodiacului, au rolul de a face bilanțul. Mercur traversează această zodie tocmai pentru a încheia complet procesul de curățenie generală, astfel încât să poată începe ceva nou, chiar o viață nouă. Au avut multe de rezolvat în ultimii ani, iar acum este de presupus că s-au achitat onorabil de responsabilități, ceea ce le oferă motive să aștepte rezultate foarte bune.

Este nevoie de atenție în ziua de 3 martie, când are loc eclipsa totală de Lună. Soarele se află în zodia Pești, iar în partea opusă, în Fecioară, Luna este eclipsată total. În același timp, se formează opoziții și cu Mercur, aflat tot în Pești, și cu Marte, care intră în zodie pe 2 martie. Se anunță o perioadă de suprasolicitare, care însă poate obliga la un ultim efort necesar pentru a încheia ceva important.

Zodia Peștilor devine astfel un adevărat câmp de luptă, în special pentru acești nativi, dar și pentru ceilalți, deoarece în ultimii trei ani s-au petrecut aici numeroase transformări.