Forțele Britanice din Orient anunță că au doborât o dronă care se îndrepta spre Qatar

01 mart. 2026, 20:47, Știri externe
Marea Britanie a intrat oficial în război cu Iranul după ce ministerul britanic al Apărării a comunicat că  forțele aviatice au efectuat cu succes o operațiune militară de apărare a Qatarului.

Acestea s-au alăturat forțelor aeriene din Qatar și au doborât o dronă iraniană care se îndrepta către teritoriul țării din peninsula arabă.  Incidentul s-a petrecut pe 1 martie 2026.

Aeronavele Typhoon au efectuat patrularea aeriană defensivă și au folosit rachete aer-aer pentru a distruge drona, securizând spațiul aerian al Qatarului și interesele britanice în regiune.

„Forțele noastre armate joacă un rol vital pentru protejarea poporului nostru, intereselor noastre și al aliaților noștri”, a declarat ministerul.

