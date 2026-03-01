Forțele Britanice din Orient anunță că au doborât o dronă care se îndrepta spre Qatar

Marea Britanie a intrat oficial în război cu Iranul după ce ministerul britanic al Apărării a comunicat că forțele aviatice au efectuat cu succes o operațiune militară de apărare a Qatarului.

Acestea s-au alăturat forțelor aeriene din Qatar și au doborât o dronă iraniană care se îndrepta către teritoriul țării din peninsula arabă. Incidentul s-a petrecut pe 1 martie 2026.

Aeronavele Typhoon au efectuat patrularea aeriană defensivă și au folosit rachete aer-aer pentru a distruge drona, securizând spațiul aerian al Qatarului și interesele britanice în regiune.

„Forțele noastre armate joacă un rol vital pentru protejarea poporului nostru, intereselor noastre și al aliaților noștri”, a declarat ministerul.

Sursa Foto: Forțele aeriene britanice regale

