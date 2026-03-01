🚨 Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front

GÂNDUL transmite războiul în timp real. Atacurile în lanț între SUA-Israel și Iran zguduie Orientul Mijlociu. Vezi aici ultimele informații.

16:11 Cel puțin 3 morți și 58 de răniți în Emiratele Arabe Unite de la începutul atacurilor cu rachete iraniene Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 58 rănite în Emiratele Arabe Unite de când Iranul a început campania de represalii în Golf, ca răspuns la atacurile SUA și Israelului. Apărarea aeriană a doborât sau distrus: 152 rachete balistice, 2 rachete de croazieră, 506 drone. „Au fost detectate în total 541 de drone iraniene, dintre care 506 au fost interceptate și distruse”, a adăugat ministerul într-un comunicat. Atacurile au dus la moartea a trei persoane – una din Pakistan, una din Nepal și una din Bangladesh, a precizat ministerul. 16:08 Atacuri aeriene masive asupra bazelor militare din Urmia, Iran 15:39 Rachetele iraniene lovesc Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite

Conflictul deschis între Statele Unite ale Americii, Israel și Iran a intrat într-o nouă fază de escaladare după o serie de atacuri militare fără precedent, soldate cu pierderi umane semnificative, riposte în mai multe state din Orientul Mijlociu și tensiuni la nivel internațional.

Bilanțul victimelor

Sâmbătă, SUA alături de Israel au inițiat un atac aerian masiv asupra Iranului, unde au vizat instalații militare, centre de comandă și infrastructură legată de programul nuclear iranian. Oficialii americani și israelieni au descris operațiunea ca fiind necesară pentru a preveni un pericol iminent asupra securității regionale și globale și au numit raidul drept unul dintre cele mai vaste din istoria forțelor aeriene implicate.

În urma bombardamentelor au murit cel puțin 200 de persoane și peste 700 au fost rănite în Iran, inclusiv civili, în condițiile în care un atac asupra unei școli primare din Minab a provocat peste 100 de decese.

Premierul israelian și Casa Albă au susținut că scopul rămâne dezarmarea nucleară și limitarea capacității militare iraniene, în timp ce Iranul a denunțat acțiunea ca fiind ilegitimă și un act de agresiune.

Moartea liderului suprem al Iranului și răspunsul iranian

Unul dintre cele mai zguduitoare momente ale conflictului l-a constituit anunțul făcut de oficialii americani că Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului și una dintre cele mai influente figuri politice din Orientul Mijlociu, a fost ucis în atac.

Irakul, Qatarul, Emiratele și alte state din Golf au fost vizate de rachete lansate de Iran în semn de răzbunare, iar unele dintre acestea îndeamnă populația civilă să se adăpostească, chiar dacă au fost activate sistemele de apărare anti-aeriană.

RECOMANDAREA AUTORULUI