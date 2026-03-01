🚨 Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front

Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 58 rănite în Emiratele Arabe Unite de când Iranul a început campania de represalii în Golf, ca răspuns la atacurile SUA și Israelului.
Apărarea aeriană a doborât sau distrus: 152 rachete balistice, 2 rachete de croazieră, 506 drone.
„Au fost detectate în total 541 de drone iraniene, dintre care 506 au fost interceptate și distruse”, a adăugat ministerul într-un comunicat.
Atacurile au dus la moartea a trei persoane – una din Pakistan, una din Nepal și una din Bangladesh, a precizat ministerul.