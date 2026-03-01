Prima pagină » Știri externe » Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front

🚨 Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front

01 mart. 2026, 16:08, Știri externe
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
GÂNDUL transmite războiul în timp real. Atacurile în lanț între SUA-Israel și Iran zguduie Orientul Mijlociu. Vezi aici ultimele informații.
16:11

Cel puțin 3 morți și 58 de răniți în Emiratele Arabe Unite de la începutul atacurilor cu rachete iraniene

Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 58 rănite în Emiratele Arabe Unite de când Iranul a început campania de represalii în Golf, ca răspuns la atacurile SUA și Israelului.

Apărarea aeriană a doborât sau distrus: 152 rachete balistice, 2 rachete de croazieră, 506 drone.

„Au fost detectate în total 541 de drone iraniene, dintre care 506 au fost interceptate și distruse”, a adăugat ministerul într-un comunicat.

Atacurile au dus la moartea a trei persoane – una din Pakistan, una din Nepal și una din Bangladesh, a precizat ministerul.

16:08

Atacuri aeriene masive asupra bazelor militare din Urmia, Iran

15:39

Rachetele iraniene lovesc Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite

Conflictul deschis între Statele Unite ale Americii, Israel și Iran a intrat într-o nouă fază de escaladare după o serie de atacuri militare fără precedent, soldate cu pierderi umane semnificative, riposte în mai multe state din Orientul Mijlociu și tensiuni la nivel internațional.

Bilanțul victimelor

Sâmbătă, SUA alături de Israel au inițiat un atac aerian masiv asupra Iranului, unde au vizat instalații militare, centre de comandă și infrastructură legată de programul nuclear iranian. Oficialii americani și israelieni au descris operațiunea ca fiind necesară pentru a preveni un pericol iminent asupra securității regionale și globale și au numit raidul drept unul dintre cele mai vaste din istoria forțelor aeriene implicate.

În urma bombardamentelor au murit cel puțin 200 de persoane și peste 700 au fost rănite în Iran, inclusiv civili, în condițiile în care un atac asupra unei școli primare din Minab a provocat peste 100 de decese.

Premierul israelian și Casa Albă au susținut că scopul rămâne dezarmarea nucleară și limitarea capacității militare iraniene, în timp ce Iranul a denunțat acțiunea ca fiind ilegitimă și un act de agresiune.

Moartea liderului suprem al Iranului și răspunsul iranian

Unul dintre cele mai zguduitoare momente ale conflictului l-a constituit anunțul făcut de oficialii americani că Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului și una dintre cele mai influente figuri politice din Orientul Mijlociu, a fost ucis în atac.

Irakul, Qatarul, Emiratele și alte state din Golf au fost vizate de rachete lansate de Iran în semn de răzbunare, iar unele dintre acestea îndeamnă populația civilă să se adăpostească, chiar dacă au fost activate sistemele de apărare anti-aeriană.

RECOMANDAREA AUTORULUI

 A fost numit înlocuitorul lui Khamenei. Teheranul continuă atacurile în Golf, iar susținătorii lui Khamenei iau cu asalt ambasadele SUA

O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în apropierea Strâmtorii Ormuz. 150 de petroliere sunt blocate în apele Golfului

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS 🚨 Iranienii susțin că au lovit unul dintre portavioanele americane din Orientul Mijlociu. Americanii nu confirmă
16:12
🚨 Iranienii susțin că au lovit unul dintre portavioanele americane din Orientul Mijlociu. Americanii nu confirmă
NEWS ALERT Cel mai mare dușman al Israelului a fost ucis în loviturile asupra Iranului
15:39
Cel mai mare dușman al Israelului a fost ucis în loviturile asupra Iranului
FLASH NEWS Ciocniri între susținătorii lui Khamenei și forțele de ordine, în fața consulatului SUA din Karachi, Pakistan. Cel puțin 9 morți și zeci de răniți
15:37
Ciocniri între susținătorii lui Khamenei și forțele de ordine, în fața consulatului SUA din Karachi, Pakistan. Cel puțin 9 morți și zeci de răniți
FLASH NEWS Raport CIA, citat de Reuters: Khamenei ar putea fi înlocuit de un lider și mai radical
15:11
Raport CIA, citat de Reuters: Khamenei ar putea fi înlocuit de un lider și mai radical
NEWS ALERT Două proiectile iraniene ar fi fost lansate în direcția Ciprului, acolo unde se află baze britanice: „Nu sunt indicii că țara ar fi fost amenințată”
15:07
Două proiectile iraniene ar fi fost lansate în direcția Ciprului, acolo unde se află baze britanice: „Nu sunt indicii că țara ar fi fost amenințată”
PORTRET Cine este ayatollahul Alireza Arafi, înlocuitorul lui Khamenei și omul-cheie al unei tranziții care poate redefini Iranul
14:27
Cine este ayatollahul Alireza Arafi, înlocuitorul lui Khamenei și omul-cheie al unei tranziții care poate redefini Iranul
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
Digi24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Riscă Iran să fie noul Vietnam al Americii? Expert în Orientul Mijlociu: „Au multe capacități necunoscute și rachete puternice”
Mediafax
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Antarctica tocmai a înregistrat cea mai rapidă prăbușire a unui ghețar documentată vreodată
MESAJ Mesajul lui Nicușor Dan în urma atacurilor din Orientul Mijlociu: „România este în deplină siguranță”. Mesajul președintelui pentru românii blocați în regiune
16:12
Mesajul lui Nicușor Dan în urma atacurilor din Orientul Mijlociu: „România este în deplină siguranță”. Mesajul președintelui pentru românii blocați în regiune
SĂRBĂTOARE Câte zile libere sunt de Paște anul acesta. Cât durează minivacanța angajaților și vacanța elevilor
15:17
Câte zile libere sunt de Paște anul acesta. Cât durează minivacanța angajaților și vacanța elevilor
DOCUMENT EXCLUSIV În timp ce autorităţile de la Bucureşti dau din colţ în colţ, Emiratele Arabe anunţă că asigură plata cazării turiştilor captivi în Dubai. Gândul a obţinut documentul prin care sunt informaţi
15:04
În timp ce autorităţile de la Bucureşti dau din colţ în colţ, Emiratele Arabe anunţă că asigură plata cazării turiştilor captivi în Dubai. Gândul a obţinut documentul prin care sunt informaţi
EXCLUSIV Alte două localităţi din ţară au decis comasarea. E vorba despre Veţel şi Peştişu Mic din Hunedoara
15:02
Alte două localităţi din ţară au decis comasarea. E vorba despre Veţel şi Peştişu Mic din Hunedoara
FLASH NEWS O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în apropierea Strâmtorii Ormuz. 150 de petroliere sunt blocate în apele Golfului
14:26
O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în apropierea Strâmtorii Ormuz. 150 de petroliere sunt blocate în apele Golfului
TEHNOLOGIE Trebuie sau nu să fii politicos cu Inteligența Artificială. Ce spun experții
14:23
Trebuie sau nu să fii politicos cu Inteligența Artificială. Ce spun experții

Cele mai noi

Trimite acest link pe