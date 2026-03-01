Prima pagină » Actualitate » Electrocasnicul pentru care plătești degeaba 25 lei în fiecare lună, pe factura la curentul electric

01 mart. 2026, 21:26, Actualitate
Poate cel mai inutil electrocasnic din gospodărie, care practic mai mult ocupă locul din bucătărie, este și  cel mai mare consumator de energie, cuptorul cu microunde. La mare modă la vremea lui, acum a devenit încă un consumator de curent ]n plus.

De ce degeaba? Pentru că poți încălzi mâncare pe aragaz sau în cuptorul aragazului, cu costuri mullt mai rezonabile. Calculul pleacă de la un tarif de 1.2 lei / kWh

Calculul pleacă de la următoarele date:

În medie, un cuptor cu microunde are o putere de consum (input) de aproximativ 1.200W (1.2 kW),  să zicem că folosim cuptorul cu microunde, în medie, 30 de minute pe zi.

Rezultă

  • consum zilnic: 1.2 kW x 30 minute = 1.2 KW x 0.5 h = 0.6 kWhconsum lunar: 0.6 x 30 = 18 kwH
  • cost lunar: 18 kwH x 1,2 lei = 22 lei
  • cuptorul cu microunde sta mereu in priza pentru a afisa ceasul. Acest consum „fantomă” este de aproximativ 2-3W pe oră, adica un cost suplimentar de aproximativ 3 lei/lună.

Egal, uncost lunar total: 22 + 3 = 25 lei.

Recomandarea autorului: Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză fără să știe cât consumă

