MAE: „Până acum am primit 1.066 de solicitări de asistență consulară de la cetățeni români aflați în țări din Orientul Mijlociu”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Țărnea, a informat, duminică seară, că până în acest moment peste 1.000 de cetățeni români din zonele de conflict din Orientul Mijlociu, au cerut asistență consulară în ultimele 24 de ore.

Purtătorul de cuvânt a explicat că numărul românilor nu poate fi precizat întrucât este fluctuant. De asemenea, Andrei Țărnea a spus că zborurile comerciale și chartere sunt imposibile în această etapă, majoritatea spațiilor aeriene ale majorității statelor afectate sunt închise și nici zborurile umanitare cu aeronave militare nu sunt fezabile.

„Până în prezent, colegii din oficiile consulare şi din centrală au primit în total 1.066 de solicitări de asistenţă consulară de la cetăţeni români aflaţi în ţări din Orientul Mijlociu, dar această cifră nu îi include şi pe românii din Emiratele Arabe Unite, care sunt de ordinul sutelor. Deocamdată, nu poate fi dată o cifră exactă, pentru că se schimbă mereu numărul, dar vom reveni cu cifre pe măsură ce situatia va fi clarificată”, a transmis Andrei Ţărnea.

În același timp, MAE vine cu o primă veste bună. Aproximativ 300 de cetățeni români aflați în Israel sunt în curs de evacuare și urmează să treacă în Egipt, unde vor fi preluați de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo.

„Este un început și, în această etapă, probabil vestea cea mai bună pe care o putem da în această seară.”

De asemenea, potrivit purtătorului de cuvânt al MAE, situația este în dinamică permanentă, iar autoritățile vor reveni cu actualizări pe măsură ce apar confirmări cu privire la ieșirea cetățenilor din zona de conflict. Andrei Țărnea spune că, în această etapă, nu se poate vorbi încă despre repatriere.

„Numai în ultimele 24 de ore au fost primite peste 450 de apeluri de asistență consulară, ceea ce reprezintă mai mult decât dublu față de numărul primit de colegii din oficiile consulare în iunie anul trecut”.

