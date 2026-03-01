Prima pagină » Actualitate » MAE: „Până acum am primit 1.066 de solicitări de asistență consulară de la cetățeni români aflați în țări din Orientul Mijlociu”

MAE: „Până acum am primit 1.066 de solicitări de asistență consulară de la cetățeni români aflați în țări din Orientul Mijlociu”

01 mart. 2026, 20:15, Actualitate
MAE: „Până acum am primit 1.066 de solicitări de asistență consulară de la cetățeni români aflați în țări din Orientul Mijlociu”

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Țărnea, a informat, duminică seară, că până în acest moment peste 1.000 de cetățeni români din zonele de conflict din Orientul Mijlociu, au cerut asistență consulară în ultimele 24 de ore. 

Purtătorul de cuvânt a explicat că numărul românilor nu poate fi precizat întrucât este fluctuant. De asemenea, Andrei Țărnea a spus că zborurile comerciale și chartere sunt imposibile în această etapă, majoritatea spațiilor aeriene ale majorității statelor afectate sunt închise și nici zborurile umanitare cu aeronave militare nu sunt fezabile.

„Până în prezent, colegii din oficiile consulare şi din centrală au primit în total 1.066 de solicitări de asistenţă consulară de la cetăţeni români aflaţi în ţări din Orientul Mijlociu, dar această cifră nu îi include şi pe românii din Emiratele Arabe Unite, care sunt de ordinul sutelor. Deocamdată, nu poate fi dată o cifră exactă, pentru că se schimbă mereu numărul, dar vom reveni cu cifre pe măsură ce situatia va fi clarificată”, a transmis Andrei Ţărnea.

În același timp, MAE vine cu o primă veste bună. Aproximativ 300 de cetățeni români aflați în Israel sunt în curs de evacuare și urmează să treacă în Egipt, unde vor fi preluați de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo.

„Este un început și, în această etapă, probabil vestea cea mai bună pe care o putem da în această seară.”

De asemenea, potrivit purtătorului de cuvânt al MAE, situația este în dinamică permanentă, iar autoritățile vor reveni cu actualizări pe măsură ce apar confirmări cu privire la ieșirea cetățenilor din zona de conflict. Andrei Țărnea spune că, în această etapă, nu se poate vorbi încă despre repatriere.

„Numai în ultimele 24 de ore au fost primite peste 450 de apeluri de asistență consulară, ceea ce reprezintă mai mult decât dublu față de numărul primit de colegii din oficiile consulare în iunie anul trecut”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Atacurile iraniene declanşează un razboi neașteptat. Iancu Guda vs. Răzvan Pascu: „Agenți imobiliari cu comisioane nejustificate” / „Frustrați și dezaxați”
20:12
Atacurile iraniene declanşează un razboi neașteptat. Iancu Guda vs. Răzvan Pascu: „Agenți imobiliari cu comisioane nejustificate” / „Frustrați și dezaxați”
ACTUALITATE Radu Miruță: Nu există indicii care să arate o amenințare militară directă la adresa teritoriului României
19:26
Radu Miruță: Nu există indicii care să arate o amenințare militară directă la adresa teritoriului României
ACTUALITATE Amendă de 7.000 de lei pentru un șofer din Constanța. Și-a sunat tatăl, iar polițiștii au auzit ce sfat i-a dat
18:56
Amendă de 7.000 de lei pentru un șofer din Constanța. Și-a sunat tatăl, iar polițiștii au auzit ce sfat i-a dat
ACTUALITATE Ce a putut păți o femeie care a omis să scaneze o cutiuță cu brânză topită într-un supermarket din Germania. Cum au reacționat nemții
18:36
Ce a putut păți o femeie care a omis să scaneze o cutiuță cu brânză topită într-un supermarket din Germania. Cum au reacționat nemții
INEDIT O americancă a slăbit teribil după de a renunțat la un „aliment esențial”. Câți bani a economisit
18:07
O americancă a slăbit teribil după de a renunțat la un „aliment esențial”. Câți bani a economisit
FLASH NEWS Primul anunț al Armatei Române despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu este o amenințare militară la adresa teritoriului național”
17:39
Primul anunț al Armatei Române despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu este o amenințare militară la adresa teritoriului național”
Mediafax
Trump anunță că Iranul vrea să negocieze
Digi24
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, e îngrijorat pentru soarta lui Putin: „Va fi următorul după Khamenei”
Mediafax
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
De ce o despărțire doare „fizic”: ce se întâmplă în creier când suntem respinși?

Cele mai noi

Trimite acest link pe