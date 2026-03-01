Prima pagină » Știri politice » S-a încheiat ședința Celulei de urgență de la MAE pe războiul din Iran. Oana Țoiu: „Cetățenii României sunt în siguranță”

01 mart. 2026, 21:50, Știri politice
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a făcut declarații imediat după încheierea ședinței Celulei de urgență de la MAE pe situația războiului din Iran. Oficiala a transmis că, din informațiile de care dispune până la acest moment, toți cetățenii români blocați în zonele de conflict din Orientul Mijlociu sunt în siguranță. 

Ministrul de Externe a transmis că inclusiv grupurile de copii care au călătorit în Orientul Mijlociu anterior acestei situații sunt împreună cu însoțitori adulți și în legătură directă cu echipele consulare române. De asemenea, Oana Țoiu a reluat îndemnul ca toți cetățenii români aflați în Orientul Mijlociu să se înscrie în baza de date pentru ca ministerul de Externe să poată menține legătura cu ei.

„Din informațiile pe care le avem până acum toți cetățenii României sunt în siguranță. Grupurile de copii care au călătorit în Orientul Mijlociu anterior acestei situații de insecuritate crescută sunt cu însoțitori adulți și în legătură directă cu echipele noastre consulare. Aceasta rămâne prioritatea noastră. Reluăm îndemnul către cetățenii României de a se înscrie în baza de date pentru a putea menține legătura cu ei. Desigur, suntem într-un context de anxietate crescută, recunoaștem asta. Așa cum v-au informat și colegii mei mai devreme am alocat resurse suplimentare astăzi atât în call center-ul central cât și la nivelul misiunilor acolo unde a fost posibil. Vom continua să facem asta pe parcursul zilelor viitoare.”

Oana Țoiu a transmis că a participat la o ședință împreună cu ceilalți miniștri de Externe ai Uniunii Europene. Ministra de Externe a subliniat faptul că situația din Israel și Iran rămâne tensionată și a reluat ideea conform căreia toți cetățenii românii aflați în Orientul Mijlociu se află în afara oricărui pericol.

Tocmai am terminat ședința Consiliului Afacerilor Externe convocată de înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate. Am discutat împreună cu ceilalți miniștrii ai UE felul în care vedem contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu. Situația din Israel și Iran rămâne extrem de tensionată. Tirurile de rachete continuă la o intensitate crescută. Reiau această concluzie care este foarte importantă: cetățenii româniei sunt în siguranță. Țările din regiune au reușit să își apere spațiul aerian. Toți cetățenii României sunt în acest moment, din informațiile pe care le avem, la cazare, în siguranță și nu avem indicii pe baza cărora să presupunem că nivelul dumnealor de siguranță este diferit în zilele care urmează.”

