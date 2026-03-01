Prima pagină » Actualitate » Radu Miruță: Nu există indicii care să arate o amenințare militară directă la adresa teritoriului României

01 mart. 2026, 19:26, Actualitate
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis că, potrivit analizelor disponibile în acest moment, nu există indicii care să arate o amenințare militară directă asupra teritoriului României, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Radu Miruță a precizat, într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, că a discutat cu șeful Statului Major al Apărării și a fost informat despre adaptarea dispozitivului de apărare și adoptarea unor măsuri suplimentare de prudență, menite să consolideze nivelul de vigilență și să mențină la parametri optimi sistemele care susțin forțele de reacție rapidă.

De asemenea, Ministrul Apărării a adăugat că Armata României desfășoară în permanență misiuni de monitorizare și protecție în toate domeniile și că menține o coordonare strânsă și permanentă cu aliații noștri.

„În urma analizelor pe care le avem în acest moment, în contextul evoluțiilor de securitate din Iran, nu există indicii care să arate o amenințare militară directă la adresa teritoriului României.
Din discuțiile avute cu Seful Statului Major al Apararii am fost informat despre adaptarea dispozitivului de apărare și măsuri suplimentare de prudență, pentru a consolida nivelul de vigilență și pentru a menține la parametri optimi toate sistemele care susțin forțele de reacție rapidă.
Armata României desfășoară în permanență misiuni de monitorizare și protecție în toate domeniile – aerian, maritim, terestru, informațional și cibernetic – având capacitatea de a identifica rapid orice risc și de a interveni fără întârziere.
Menținem o coordonare strânsă și permanentă cu aliații noștri, la toate nivelurile, pentru a garanta securitatea României. Detalii din comunicatul MApN, in primul comentariu”, a scris Radu Miruță pe rețelele sociale.
