Cât de folositoare este Inteligența Artificială pentru pacienți. Explicațiile unui celebru medic din Iași

Medicii susțin că, folosită corect și cu înțelegerea limitelor sale, inteligența artificială (AI) ar putea fi un adevărat sprijin pentru pacienți, dar fără a înlocui rolul pentru că AI nu stabilește diagnostice, nu prescrie tratamente și nu poate substitui examinarea clinică directă. În schimb, ea poate fi o unealtă utilă, mai ales dacă ținem cont de faptul că structura spitalelor din țara noastră nu permite mereu timpul necesar pentru ca pacientul să înțeleagă în detaliu informațiile primite, scrie ziaruldeiasi.ro

În acest context, pneumologul ieșean Traian Mihăescu explică faptul că pacienții folosesc deja astfel de instrumente înainte de a intra în cabinet, pentru a-și organiza simptomele, pentru a înțelege analizele sau pentru a formula întrebări. Astfel, medicul ar trebui să valorifice acest lucru în avantajul său și să îi întrebe pe pacienți ce știu deja. Dr. Traian Mihăescu a realizat, de asemenea, un „ghid în oglindă” pentru medici, menit să faciliteze înțelegerea competențelor de comunicare și a atitudinilor clinice necesare pentru o consultație eficientă.

