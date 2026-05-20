Bolojan confirmă discuțiile PNL cu parlamentarii neafiliați, care pot influența formarea guvernului: „Au o pondere mai mare decât grupul UDMR”

Premierul interimar Ilie Bolojan a confirmat, într-o intervenție la B1 TV, că parlamentarii neafiliați au purtat discuții cu organizații județele ale PNL, în contextul crizei politice generate de căderea Guvernului. Întrebat despre rolul acestora, Bolojan a spus că pot cântări mai mult decât grupul UDMR în formarea noului guvern.

Consultările de la Palatul Cotroceni continuă. Președintele i-a convocat joi pe parlamentarii neafiliați, grupurile PACE și POT. În acest context, în PNL s-a format un grup de parlamentari proveniți din fostele liste AUR, SOS, POT și PSD. Astfel, Ilie Bolojan a spus că în Parlament există o situație „interesantă”, în care cel puțin 10% dintre parlamentari nu se mai regăsesc în grupurile politice pe listele cărora au fost votați în 2024. Potrivit premierului, ar fi vorba despre 50 de parlamentari.

„Așa cum știți, eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, deci 50 de parlamentari”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul intermiar a mai spus că o parte dintre acești parlamentari au discutat cu organizațiile județene ale PNL și că, din punctul său de vedere, colaborarea este posibilă.

„În situația în care dintre acești parlamentari au purtat discuții cu organizațiile noastre județene și s-au înțeles pe tema unei colaborări, sunt oameni în bună regulă… Am fost întrebat, de exemplu, de câțiva colegi pe tema asta. Le-am spus: Dacă vă înțelegeți și oamenii nu au niciun fel de probleme, nu văd de ce nu am putea să colaborăm”.

Neafliații pot cântări mai mult decât UDMR

Întrebat despre rolul pe care îl pot juca neafiliații în formarea noului guvern, Bolojan a fost tranșant. Acesta a spus că un grup care reprezintă 10% din Parlament, dacă funcționează coerent, are o pondere mai mare decât grupul UDMR.

„Dacă un grup de parlamentari care reprezintă o pondere de 10% ar funcționa coerent, atunci, cu siguranță, are o pondere ceva mai mare decât grupul UDMR, de exemplu. Deci pot să influențeze, într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de legi, într-un sens sau în altul”, a mai declarat Bolojan.

