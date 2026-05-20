Ilie Bolojan, prima reacție la acuzațiile de trafic de influență din Guvern

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, miercuri seară, la B1 TV, despre scandalul iscat în jurul vicepremierului Oana Gheorghiu în legătură cu programul SAFE și contractul acordat unei firme de avocatură în care este partener consilierul vicepremierului.

Premierul interimar a spus că selectarea casei de avocatură s-a făcut strict pe criteriul „prețului celui mai mic” pentru a blinda juridic investițiile în industria românească de apărare. Și Oana Gheorghiu a spus aseară ca selecția consultanței s-a realizat pe baza unor criterii competitive, cu participarea mai multor case de avocatură.

„Unul dintre lucrurile importante pe care Guvernul le-a gestionat a fost SAFE. În această perioadă pe baza listei de dotări pe care Armata le avea în planul de înszestrare, Guvernul, prin echipele sale, a negociat cu potențiali furnizori. Pe final era nevoie să ne asigurăm că angajamentele pe care anumiți furnizori și le-au asumat sunt blindate prin formule juridice. Pe baza unei analize de preț cel mai mic s-a contractat un serviciu de asistență juridică pentru a putea închide aceste contracte. E o linie de atac foarte puternică. Ceea ce am făcut a deranjat. Derularea SAFE s-a făcut în mod transparent. Se va vedea în anii următori că acest credit, fiind acordat României cu o dobândă bună, nu face decât să ne scadă încărcătura financiară în anii următori”, a spus Ilie Bolojan.

„Oana Gheorghiu nu a fost implicată în negocieri”

De asemenea, Ilie Bolojan a negat existența unui conflict de interese și a subliniat că Oana Gheorghiu nu a fost implicată în negocieri.

„Nu văd nicio formă de conflict de interese pe componenta SAFE. Doamna Gheorghiu nu a fost implicată în negocieri, ea are altă zonă de competențe”, a comentat Bolojan, subliniind că tot ceea ce ține de programul SAFE s-a derulat cu transparență, urmând ca programul să fie închis până la finele acestei luni”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: