Câtă apă CONSUMĂ o mașină de spălat? Sfaturi utile care te ajută să economisești până la 50% la factura de apă

O mașină de spălat rufe poate consuma o cantitate considerabilă de apă la un singur ciclu, în funcție de vechime și de tehnologia folosită. Modelele moderne, mai ales cele cu funcție Eco, reduc consumul, dar aplicarea câtorva trucuri simple te pot ajuta să faci economii chiar și cu 50% la factura la apă și energie.
Consumul de apă al unei mașini de spălat variază mult în funcție de model. Aparatele mai vechi, de peste 10–15 ani, pot consuma între 100 și 150 de litri la un singur ciclu de spălare.
În schimb, modelele moderne din clasa energetică A reduc consumul la jumătate, adică între 50 și 80 de litri de apă per ciclu.
Cele mai performante mașini de spălat, dotate cu tehnologii de optimizare și programe Eco, pot folosi chiar și doar 35–50 de litri de apă. Prin urmare, trecerea la un model nou poate înjumătăți factura la apă, investiția fiind amortizată într-un timp relativ scurt, potrivit RomâniaTV.
Pe lângă alegerea unei mașini eficiente, specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru reducerea consumului. Iată ce trebuie să faci:
Prin aplicarea acestor recomandări, consumul de apă și electricitate poate fi redus considerabil, contribuind nu doar la o factură mai mică, ci și la protejarea mediului.