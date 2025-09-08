Câtă apă CONSUMĂ o mașină de spălat? Sfaturi utile care te ajută să economisești până la 50% la factura de apă

O mașină de spălat rufe poate consuma o cantitate considerabilă de apă la un singur ciclu, în funcție de vechime și de tehnologia folosită. Modelele moderne, mai ales cele cu funcție Eco, reduc consumul, dar aplicarea câtorva trucuri simple te pot ajuta să faci economii chiar și cu 50% la factura la apă și energie.

Consumul de apă al unei mașini de spălat variază mult în funcție de model. Aparatele mai vechi, de peste 10–15 ani, pot consuma între 100 și 150 de litri la un singur ciclu de spălare.

În schimb, modelele moderne din clasa energetică A reduc consumul la jumătate, adică între 50 și 80 de litri de apă per ciclu.

Cele mai performante mașini de spălat, dotate cu tehnologii de optimizare și programe Eco, pot folosi chiar și doar 35–50 de litri de apă. Prin urmare, trecerea la un model nou poate înjumătăți factura la apă, investiția fiind amortizată într-un timp relativ scurt, potrivit RomâniaTV.

Sfaturi pentru a economisi apă și energie

Pe lângă alegerea unei mașini eficiente, specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru reducerea consumului. Iată ce trebuie să faci:

Umple mașina de spălat aproape de capacitate – consumul de apă rămâne același, dar speli mai multe haine deodată.

Folosește detergent lichid – se dizolvă mai rapid decât cel pudră, astfel că aparatul are nevoie de mai puțină apă și energie.

Îndepărtează petele înainte de spălare – astfel poți evita programele cu prespălare, care cresc consumul.

Alege programele Eco, dacă aparatul dispune de ele – optimizează cantitatea de apă și energia folosită, la temperaturi mai scăzute.

Instalează un dedurizator, mai ales dacă locuiești într-o zonă cu apă dură. Depunerile de calcar cresc consumul de apă și energie și reduc durata de viață a mașinii de spălat.

Prin aplicarea acestor recomandări, consumul de apă și electricitate poate fi redus considerabil, contribuind nu doar la o factură mai mică, ci și la protejarea mediului.